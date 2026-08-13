കാര്ഷിക സമൃദ്ധിയുടെ സ്മരണകളുമായി നിറയോലം; മഹാബലിയെ കാത്ത് പയ്യന്നൂര്, കൗതുകം പുന്നെൽകൂഴവും പുത്തരിയും
നിറയുത്സവത്തിനൊരുങ്ങി പയ്യന്നൂര് ഗ്രാമം. ഔഷധ സസ്യങ്ങളുമായി നിറയോലം ഒരുക്കി നാട്ടുകാര്. നാളെയാണ് നിറയുത്സവം.
Published : August 13, 2026 at 4:53 PM IST
കണ്ണൂർ: കാര്ഷിക സമൃദ്ധിയുടെ പഴയകാല സ്മരണകളുണര്ത്തി നിറയുത്സവത്തിനൊരുങ്ങി പയ്യന്നൂര്. വട്ടോപ്പലം, ആൽ, അരയാൽ, പ്ലാവ്, മാവ്, കാഞ്ഞിരം,നെല്ലി, വെള്ളിയില, സൂത്രവള്ളി, കായൽ, പൊലുവള്ളി തുടങ്ങി 11 ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ. തെങ്ങിന്റെ മട്ടലിൽ നിന്ന് ചെത്തിയെടുത്ത പാന്തം. മേൽ പറഞ്ഞ സസ്യങ്ങളിൽ പലതിനെയും പുതുതലമുറയിൽപെട്ട എത്ര പേർക്ക് അറിയാം?
വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ നിറയുത്സവത്തിൽ കൊട്ടാരവും തറവാടുകളും അമ്പലങ്ങളും നിറക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച സസ്യങ്ങളാണിവ.എന്നാൽ കാലവും തലമുറയും മാറി.അറിവുകൾ പലതും ശോഷിച്ചു. ഇത്തരത്തിൽ മൺമറയുന്ന വലിയൊരു ഗ്രാമീണ സംസ്കാരത്തിന്രെ ഭാഗമായ ആഘോഷത്തെ കാട് കയറി തിരിച്ച് കൊണ്ട് വരികയാണ് കണ്ണൂരിലെ പയ്യന്നൂർ മഹാദേവഗ്രമാത്തിലെ ഒരുകൂട്ടം മനുഷ്യർ. വടക്കൻ കേരളത്തിന്റെ ഓണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പരമ്പരാഗത ആചാരമാണ് നിറയോലം.
സമൃദ്ധിയുടെയും ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും നല്ല വിളവിന്റെയും പ്രതീകമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന നിറയോലം ഏറെ ഐതിഹ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ്. വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മഹാബലി തന്റെ പ്രജകളെ കാണാൻ ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അന്ന് വീടുകൾ സമൃദ്ധിയോടെയും സന്തോഷത്തോടെയും നിറഞ്ഞിരിക്കണമെന്നാണ് വിശ്വാസം. അതിന്റെ പ്രതീകമായാണ് ആദ്യമായി കൊയ്തെടുത്ത പുതുനെല്ലിന്റെ കതിരും അതോടൊപ്പം തേങ്ങ, പഴങ്ങൾ, പൂക്കൾ, മറ്റ് കാർഷിക ഉത്പന്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ വീട്ടിൽ നിറക്കുന്നത്.
തെക്കൻ കേരളത്തിൽ നിറയോലത്തിന്റെ ഭാഗമായി പ്രധാനമായും പുതിയ നെല്ലിനോടൊപ്പം കാർഷിക വിളകളായി പഴങ്ങളും മറ്റുമാണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്.എന്നാൽ വടക്കൻ കേരളത്തിൽ മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ദേവഗണങ്ങളായ ഔഷധ സസ്യങ്ങളെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിറയോലം കെട്ടുക എന്നത്. ഇത് വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള ആചാരമാണ്. അത്തരത്തിൽ പയ്യന്നൂർ ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ നിറ പുത്തരി ഉത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള നിറയോലം കെട്ടലിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ 11 സസ്യങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത്. എന്നാൽ തലമുറകൾ മാറുമ്പോൾ ആചാരങ്ങൾ കൊഴിയുന്നതിനോടൊപ്പം പല സസ്യങ്ങളെ കുറിച്ചും അധികം ആർക്കും ധാരണ ഇല്ലാതായി.
നിറയോലത്തിലെ സസ്യങ്ങളുടെ എണ്ണവും കുറഞ്ഞ് കൊണ്ടിരുന്നു. അത്തരത്തിലൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് 11 ദേവഗണത്തിൽപ്പെട്ട ഔഷധ സസ്യങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിറയോലം എന്ന പേരിൽ ഇത്തവണത്തെ നിറയുത്സവം ആഘോഷമാക്കാൻ ഇവർ ഒരുങ്ങുന്നത്. ആയിരത്തിലധികം നിറയോലം കെട്ടിക്കൊണ്ട് ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യാനാണ് ഇവർ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയത്. പഴമക്കാരിൽ നിന്നും മറ്റും ചോദിച്ചറിഞ്ഞ് പയ്യന്നൂരിലെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളായ രാമന്തളി, കൊടക്കാട്, തങ്കയം തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിൽ നിന്നും അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തിയാണ് 11 സസ്യങ്ങളുമെന്ന് കൂട്ടായ്മയിൽ ഒരാളായ പിയു മനോഹരൻ പറയുന്നു. അന്യം നിന്നുപോകുന്ന കാർഷിക സംസ്കാരത്തെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരാനും സസ്യങ്ങളെ പുതുതലമുറയ്ക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താനുമാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കൂട്ടായ്മ രൂപപ്പെടുത്തിയതെന്നും പരിപാടി വൻ വിജയമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് ആദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
നിറയും പുന്നെൽകൂഴവും പുത്തരിയും
പയ്യന്നൂർ ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ നിറയും പുന്നെൽകൂഴവും പുത്തരിയും ഏറെ കൗതുകവും വിശ്വാസ രഹസ്യങ്ങളും നിറഞ്ഞതാണ്. കർക്കടക മാസത്തിലെ കറുത്തവാവ് അമാവാസി ദിവസം പയ്യന്നൂർ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്ര തിരുനടയിൽ വച്ച് ജന്മകണിശൻ നിശ്ചയിച്ച മുഹൂർത്തമാണ് പെരുമാളുടെ നിറയും പുന്നെൽകൂഴവും പുത്തരിയും. ഈ മൂന്ന് വിശേഷങ്ങൾക്കുള്ള തീയതിയും സമയവും പട്ടോല പൊതുവാൾ ക്ഷേത്രം തിരുനടയിൽ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുന്നു. തുടർന്ന് ക്ഷേത്രത്തിൽ സന്നിഹിതരായ ഭക്തജനങ്ങളെയും മറ്റ് ക്ഷേത്രക്കാരെയും അതേ ദിവസം അറിയിക്കും. നിറ നിശ്ചയിച്ച തീയതിയുടെ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് 'പറ പായൽ' എന്ന ചടങ്ങ് നടക്കും.
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നിറ കല്പിച്ച ശേഷം ചെണ്ടയുടെ അകമ്പടിയോടെ പട്ടോല പൊതുവാളും കുണ്ടോറ പെരുവണ്ണാനും നിറയുടെ തീയതിയും സമയവും അറിയിക്കുന്നതിന് സമീപകാവുകളിലും കഴകങ്ങളിലും എത്തുകയും തീയതിയും സമയവും വായിച്ചറിയിക്കുകയും ചെയ്യും. തുടർന്ന് സമീപത്തുള്ള ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആളുകൾ പയ്യന്നൂർ അമ്പലത്തിലെ അകവും പുറവും പുല്ലു ചെത്തി വൃത്തിയാക്കുന്നു. നിറയുടെ തലേ ദിവസമാണ് ഈ ചടങ്ങ് നടക്കുക. വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ കുണ്ടോറ പെരുവണ്ണാൻ ചെണ്ട കൊട്ടണം എന്ന ആചാരവും ഇവിടെയുണ്ട്. കർക്കടക മാസത്തിൽ പുന്നെൽക്കുഴവും പുത്തരിയും ചിങ്ങമാസവുമാണ് നടക്കുക.
ആചാരം വടക്കൻ കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ മാത്രം
കാർഷികവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൗരാണിക ആചാരമാണ് നിറയുത്സവം. സാമ്പത്തികമായി ഗ്രാമീണ മനുഷ്യർ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പഴയ തലമുറ കൃഷിയെ ആശ്രയിച്ചാണ് ജീവിച്ചത്. കൃഷിയുടെ ഭാഗമായി നല്ല വിളവും നമുക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള സാഹചര്യവും ഉണ്ടാവാൻ ആദ്യം വിളവെടുക്കുന്ന നെല്ലിനെ അവർ ദൈവമായി ആരാധിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ആദ്യം വിളവെടുക്കുന്ന നെല്ലിനെ മഹാലക്ഷ്മിയായി കണ്ട് കൊണ്ട് ദൈവത്തെ വീട്ടിലേക്ക് കയറ്റുക എന്ന ആചാരമായി നിറയുത്സവം കൊണ്ടാടുന്നതെന്ന് കൂട്ടായ്മയിൽ അംഗമായ ഇ.ശശിധരൻ പറയുന്നു. മഹാലക്ഷ്മിയെ വീട്ടിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് തറവാട്ടിലേക്ക് കുടിയിരുത്തുക എന്ന സങ്കല്പമാണ് ഈ ആചാരത്തിന്റെ ഐതിഹ്യം.
ഗ്രാമീണ ജനതയുടെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കൂടിയാണ് ദേവഗണത്തിൽപ്പെട്ട ഇത്തരം ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ കൂടി ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും ശശിധരൻ പറയുന്നു. തലേദിവസം തയ്യാറാക്കി വച്ച 11 സസ്യങ്ങളും കൂടാതെ ഇത് കെട്ടുന്ന തെങ്ങോലമടലിന്റെ പാന്തവും ചേർത്ത് അതിനോട് നെൽകതിരും ചേർന്നാലാണ് നിറയോലം പൂർണമാവുക.
പയ്യന്നൂർ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പരിധിയിൽ കേളോത്തുള്ള ആണ്ടാം കണ്ടത്തിൽ നിന്നാണ് നിറവുത്സവത്തിനുള്ള ആദ്യ നെല്ല് വാദ്യ ആഘോഷത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടെ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഇത്തവണ കർക്കടക വാവ് വൈകിയതിനാൽ ഓഗസ്റ്റ് 12ന് നിറപുത്തരി കല്പിച്ചപ്പോള് ഒരു ദിവസത്തെ മാത്രം വ്യത്യാസത്തിൽ 14നാണ് നിറയുത്സവം നടക്കുന്നത്. നെല്ല് കുത്തിയെടുത്ത് പുതുനെല്ല് കൈമാറുന്ന ചടങ്ങാണ് പുന്നൽ കൂഴമെങ്കിൽ നെല്ല് അരിയാക്കിയെടുത്ത് ആദ്യ പുത്തരിച്ചോറ് വിളമ്പുന്ന ചടങ്ങാണ് പുത്തരി. പുത്തരിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പഞ്ചസാര കലം ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിക്കുന്നത് മുസ്ലിം തറവാട്ട് കുടുംബമാണെന്ന കൗതുകവും ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉണ്ട്.
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