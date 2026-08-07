ETV Bharat / state

നിപ വൈറസിനെ കീഴടക്കി, 43 കാരൻ ആശുപത്രിവിട്ടു; ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരെ അഭിനന്ദിച്ച് മന്ത്രി

നിപ വൈറസ് ബാധിതന്‍ പരസഹായമില്ലാതെ സന്തോഷവാനായി മടങ്ങിയെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രി കെ മുരളീധരൻ അറിയിച്ചു.

NIPAH VIRUS PATIENT DISCHARGED K MURALEEDHARAN NIPAH VIRUS PATIENT KOZHIKKODE LATEST NEWS IN KERALA
കെ മുരളീധരൻ (Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 7, 2026 at 8:23 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

തിരുവനന്തപുരം : നിപ വൈറസ് ബാധയെ തുടർന്ന് ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായിരുന്ന 43കാരൻ ആരോഗ്യവാനായി ആശുപത്രി വിട്ടതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി കെ. മുരളീധരൻ അറിയിച്ചു. കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയില്‍ കഴിഞ്ഞ ഫറോക്ക് സ്വദേശിയാണ് പരസഹായമില്ലാതെ സന്തോഷവാനായി മടങ്ങിയത്. നിപയിൽ ഒരു ജീവൻപോലും പൊലിയാതിരിക്കാൻ കൂട്ടായ പരിശ്രമം നടത്തിയ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരെ മന്ത്രി അഭിനന്ദിച്ചു.

ക്ലീനിങ് സ്റ്റാഫുകൾ മുതൽ ഡോക്‌ടർമാർ വരെയുള്ള ആരോഗ്യവകുപ്പിലെ ജീവനക്കാരുടെ കൂട്ടായ പരിശ്രമത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് നിപ രോഗിയുടെ രോഗമുക്തിയെന്നും, രോഗിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായതിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പിലെ ഓരോ ജീവനക്കാർക്കും അഭിമാനിക്കാമെന്നും മന്ത്രി കെ മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു. ഓർമ്മശക്തിയുൾപ്പെടെ സാധാരണ നിലയിലായെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പനിയും തൊണ്ടവേദനയും ശരീരവേദനയുമായി ജൂൺ ഒന്നിന് ഫറോക്കിലെ ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലാണ് രോഗി ആദ്യമായി ചികിത്സ തേടിയത്. ഡിസ്‌ചാർജ് ചെയ്തെങ്കിലും ക്ഷീണം, സംസാരത്തിന് വ്യക്തതക്കുറവ്, സ്ഥലകാലബോധക്കുറവ് എന്നിവയോടെ ജൂൺ 7ന് വീണ്ടും അതേ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. തുടർന്ന് 2026 ജൂൺ എട്ടിന് രോഗിയെ കോഴിക്കോട് ആസ്റ്റർ മിംസ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

ജൂൺ ഒൻപതിന് രാത്രിയോടെ സ്ഥിതി വഷളായതിനാൽ വെൻ്റിലേറ്ററിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. എംആർഐ സ്‌കാനിങിൽ മസ്‌തിഷ്‌കത്തിൽ അണുബാധ മൂലം കേടുപാടുകൾ കണ്ട സാഹചര്യത്തിൽ അവിടെ നടത്തിയ ട്രൂനാറ്റ് പരിശോധനയിൽ നിപ വൈറസ് ബാധ സംശയിച്ചു. തുടർന്ന് സാമ്പിൾ പൂനെയിലേക്ക് അയച്ചാണ് നിപ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതോടെ രോഗിയെ കോഴിക്കോട് സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. ജൂൺ 11ന് പുലർച്ചെ രോഗിയെ മെഡിക്കൽ കോളജിലെ ഐസൊലേഷൻ ഐസിയുവിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

മെഡിക്കൽ കോളജ് പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെയും സൂപ്രണ്ടിൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ ചികിത്സ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി ആശുപത്രിയിൽ ഒരു മെഡിക്കൽ ബോർഡ് രൂപീകരിച്ചു. മോണോക്ലോണൽ ആൻ്റിബോഡി ജൂൺ 12, 14 തീയതികളിൽ രണ്ട് ഡോസ് വീതം നൽകി. റെംഡെസിവിർ, റിബാവിറിൻ, ആൻ്റിബയോട്ടിക്കുകൾ, ഉൾപ്പെടെ കൃത്യമായി നൽകി. ഒന്നര മാസത്തോളം രോഗി വെൻ്റിലേറ്റർ സഹായത്തിൽ തുടർന്നു. കാർഡിയോളജി, ന്യൂറോളജി, പൾമണോളജി, ഗ്യാസ്ട്രോഎൻററോളജി വിഭാഗങ്ങളിലെ വിദഗ്‌ധരും രോഗിയുടെ സ്ഥിതി നിരന്തരം വിലയിരുത്തി.

പ്ലേറ്റ്ലെറ്റുകളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞതോടെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ നൽകി. ഹീമോഗ്ലോബിൻ കുറഞ്ഞതിനാൽ പിആർബിസി ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ നൽകി. തുടർന്ന് ക്രമാനുഗതമായി ബോധനില ക്രമേണ മെച്ചപ്പെട്ടു. സ്വയം ശ്വസിക്കാൻ തുടങ്ങി. മൂന്നാഴ്‌ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തൊണ്ടയിലെയും മൂക്കിലെയും സ്രവം, രക്തം, മൂത്രം എന്നിവ അഞ്ച് ദിവസത്തെ ഇടവേളകളിൽ ആവർത്തിച്ച് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ നിപ നെഗറ്റീവായി. ജൂലൈ നാലിന് രോഗിയെ ഐസൊലേഷൻ ഐസിയുവിൽ നിന്ന് ട്രാൻസിറ്റ് ഐസിയുവിലേക്ക് മാറ്റി. ജൂലൈ 31ന് രോഗിയെ റൂമിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടത്തിയ എം ആർ ഐ സ്‌കാനിൽ തലച്ചോറിലെ തകരാറുകൾ കുറഞ്ഞതായും കണ്ടെത്തി. തുടർന്നാണ് വെള്ളിയാഴ്‌ച ഡിസ്‌ചാർജ് ചെയ്‌തു.

സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലെ പേ വാർഡുകൾ ലഭിക്കാനുള്ള വരുമാന പരിധി ഒഴിവാക്കും

സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലെ പേ വാർഡ് സൗകര്യം ലഭ്യമാകാൻ ഇനി വരുമാന പരിധിയുടെ മാനദണ്ഡമാക്കില്ലെന്ന് കെ മുരളീധരന്‍ അറിയിച്ചു. വരുമാനം പരിഗണിക്കാതെ എല്ലാ രോഗികൾക്കും പേ വാർഡുകളിൽ ചികിത്സാ സൗകര്യം ലഭ്യമാകണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവിറക്കാൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിക്ക് മന്ത്രി നിർദേശം നൽകി.

നിലവിൽ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലെ കേരള ഹെൽത്ത് റിസർച്ച് ആൻഡ് വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റിയ്ക്ക് (കെ.എച്ച്.ആർ.ഡബ്ല്യു.എസ്) കീഴിലുള്ള പേ വാർഡുകൾ ലഭിക്കാൻ ഒ.പി ടിക്കറ്റിൽ വരുമാനം 1600 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലായിരിക്കണമെന്നായിരുന്നു വ്യവസ്ഥ. ഇതോടെ വരുമാനം കുറഞ്ഞവർക്ക് പേ വാർഡ് ബുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അവസരമുണ്ടായിരുന്നില്ല.

മാത്രമല്ല അത്യാഹിത വിഭാഗങ്ങളിൽ രോഗികളുമായെത്തുന്നവർ തിരിക്കിട്ട് ഒ.പി ടിക്കറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ വരുമാനം കൃത്യമായി നൽകാറില്ല. ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം പേ വാർഡ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ എത്തുമ്പോഴാണ് വരുമാന പരിധി കുരുക്കാകുന്നത്. വരുമാന പരിധി ഉയർത്തണമെങ്കിൽ ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ടിന് അപേക്ഷ നൽകി ആശുപത്രിയിലെ ലേ സെക്രട്ടറിയുടെ അനുമതി വാങ്ങി മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ്‌സ് വിഭാഗത്തിലെത്തണം. ഈ നൂലാമാലയും ഇതോടെ ഒഴിവാകും.

കാലങ്ങളായി ജനങ്ങളെ വലച്ചിരുന്ന പ്രശ്‌നത്തിനാണ് ഈ തീരുമാനത്തിലൂടെ പരിഹാരം കാണുന്നതെന്നും മന്ത്രി കെ.മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു. സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലെ ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ജനസൗഹൃദമാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് പുതിയ തീരുമാനം. സാമ്പത്തിക നില വ്യത്യാസമില്ലാതെ രോഗികൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

Also Read:കയർ വ്യവസായത്തിന് പുതിയ പ്രതീക്ഷ; 'ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു കയർ ഉത്പന്നം' പദ്ധതിക്ക് ഓഗസ്റ്റ് ഒൻപതിന് തുടക്കം

TAGGED:

NIPAH VIRUS PATIENT DISCHARGED
K MURALEEDHARAN
NIPAH VIRUS PATIENT KOZHIKKODE
LATEST NEWS IN KERALA
OLDER NIPAH VIRUS PATIENT DISCHARGE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.