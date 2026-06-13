'സ്വീകരിക്കുന്നത് അനങ്ങാപ്പാറ നയം'; നിപ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സർക്കാരിനെ വിമർശിച്ച് സിപിഎം
നിപ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സർക്കാർ അനാസ്ഥ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും രോഗ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ജനങ്ങൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസം പകരാനും സർക്കാരിന് സിപിഎമ്മിൻ്റെ പൂർണ പിന്തുണയുണ്ടാവുമെന്നും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റ്
Published : June 13, 2026 at 7:04 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: നിപ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സർക്കാർ അനാസ്ഥ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും അതീവ ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ പ്രതിസന്ധി സംസ്ഥാനത്ത് രൂപപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ യുഡിഎഫ് സർക്കാർ ഉണർന്നു പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റ്. അനങ്ങാപ്പാറ നയമാണ് സർക്കാർ തുടരുന്നത്.
കോഴിക്കോട് കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കാനോ പൊതുജനങ്ങളുടെ ആശങ്ക പരിഹരിക്കാനോ മന്ത്രിമാരോ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരോ ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിയാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അനാസ്ഥ വെടിഞ്ഞ് സർക്കാർ പ്രവർത്തിക്കണം. രോഗപ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ജനങ്ങൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസം പകരാനും സർക്കാരിന് സിപിഎമ്മിൻ്റെ പൂർണ പിന്തുണയുണ്ടാവും. നിപ സ്ഥിരീകരിച്ച വിവരം അറിയിക്കുന്നതിലും രോഗിയുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി വിവരിക്കുന്നതിലുമെല്ലാം മന്ത്രിയും ജില്ലാ ഭരണകൂടവും തമ്മിലുള്ള ഏകോപനമില്ലായ്മ ജനങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ വെളിവായിയെന്നും സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അംഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു.
ആരോഗ്യമന്ത്രിക്ക് നേരെ വിമർശനം
നിപ സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും പടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആരോഗ്യ മന്ത്രി കെ മുരളീധരനെതിരെ വിമർശനവുമായി സിപിഎം. നിപ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചത് പോലും ആരോഗ്യ മന്ത്രി അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നത് ഗൗരവകരമായ വീഴ്ചയാണ്. അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ തുടരുന്ന നിപ രോഗിക്ക് ആവശ്യമായ മരുന്നു പോലും ഇനിയും എത്തിയിട്ടില്ലെന്ന വാർത്ത ഞെട്ടിക്കുന്നതാണെന്നും സിപിഎം. നിപ ബാധ അറിയുന്ന സമയത്ത് കോഴിക്കോട് ഉണ്ടായിരുന്ന ആരോഗ്യ മന്ത്രി അവിടെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കാതെ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് മടങ്ങിയതും സർക്കാർ പുലർത്തുന്ന നിസംഗ സമീപനത്തിന് തെളിവാണ്.
പ്രതിപക്ഷത്തായിരുന്നപ്പോൾ അശാസ്ത്രീയമായ അബദ്ധധാരണകൾ വിളിച്ചുപറഞ്ഞ് ഇത്തരം രോഗങ്ങളെ ലഘൂകരിച്ചവരാണ്, ഇപ്പോൾ ഈ പ്രതിസന്ധിക്ക് മുൻപിൽ പകച്ചുനിൽക്കുന്നത്. വിഷയത്തെ ഗൗരവകരമായി കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരോഗ്യമന്ത്രി ഉടൻ കോഴിക്കോട് കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകണം.
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റൂട്ട് മാപ്പ് പരിശോധിച്ച് വിപുലമായ സമ്പർക്ക പട്ടിക തയാറാക്കി കണ്ടെയ്ൻമെൻ്റ് സോൺ നിശ്ചയിച്ച് നിരീക്ഷണം ഉറപ്പാക്കുന്ന പ്രാഥമിക നടപടി പോലും ഇതുവരെ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. സ്ഥലം എംഎൽഎ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജനപ്രതിനിധികളെ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കാനോ കൃത്യമായി വിവരങ്ങൾ കൈമാറാനോ സർക്കാർ തയാറാകുന്നില്ല.
ജനപ്രതിനിധികളെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കാളികളാക്കുന്നതിലും സർക്കാർ വിമുഖത കാട്ടുകയാണ്. ഇതേസമയത്താണ് ഈ പ്രതിസന്ധി മുന്നിൽ നിന്ന് നേരിടേണ്ട ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഡയറക്ടറെ തെറ്റായ കാരണം പറഞ്ഞ്, പകപോക്കലിൻ്റെ ഭാഗമായി സ്ഥലം മാറ്റാൻ സർക്കാർ തയാറായത്.
അതീവ ഗുരുതരവും ഉയർന്ന മരണനിരക്കുമുള്ള മുമ്പ് നിപ രോഗത്തെ ശക്തമായി പ്രതിരോധിച്ച് കേരളം ലോകശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാനത്ത് ഷിഗെല്ല, ഡെങ്കിപ്പനി, എലിപ്പനി, മഞ്ഞപ്പിത്തം തുടങ്ങി വിവിധ രോഗങ്ങൾ പടർന്നുപിടിക്കുകയാണ്. കൃത്യമായി രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം പോലും സർക്കാരിൻ്റെ കൈവശമില്ല. മഴക്കാല പൂർവ ശുചീകരണം പാളിയതിനാൽ സംസ്ഥാനമെങ്ങും പകർച്ചവ്യാധി ഭീഷണിയിലാണ്. വിവിധ വകുപ്പുകൾ പരസ്പരം പഴിചാരി ജനങ്ങളെ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ്. ശാസ്ത്രീയവും വിപുലവുമായ ഇടപെടലിലൂടെ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ ഇനിയെങ്കിലും സർക്കാർ തയാറാകണമെന്നും സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
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