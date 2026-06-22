കേരളത്തിൽ ആരോഗ്യ ജാഗ്രത: കോഴിക്കോട്ട് നിപ പ്രതിരോധം വിജയത്തിലേക്ക്; എബോള മുൻകരുതൽ ശക്തം
കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നിപ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് നടത്തിയ പഴുതടച്ച പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർണ വിജയത്തിലേക്ക് അടുക്കുകയാണെന്ന് മന്ത്രി
Published : June 22, 2026 at 7:27 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് വിവിധ പകർച്ചവ്യാധികൾക്കെതിരെയുള്ള പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതമായി തുടരുന്നതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ്. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ നിപ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർണ വിജയത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണെന്നും, ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ എബോള റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് വിമാനത്താവളങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ശക്തമായ നിരീക്ഷണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ മുരളീധരൻ അറിയിച്ചു. അതേസമയം, സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 10 പേർക്ക് കൂടി ഷിഗെല്ല രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു.
കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നിപ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് നടത്തിയ പഴുതടച്ച പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർണ വിജയത്തിലേക്ക് അടുക്കുകയാണെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ജൂൺ 11 മുതൽ കൃത്യമായ റൂട്ട് മാപ്പ് തയാറാക്കി, രാമനാട്ടുകര മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഡിവിഷൻ 5 ഉൾപ്പെടെ രോഗി സന്ദർശിച്ച ആശുപത്രികളും ജോലിസ്ഥലങ്ങളും കേന്ദ്രീകരിച്ച് ശക്തമായ പ്രതിരോധമാണ് നടത്തിയത്. കൂട്ടായ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ രോഗം കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് പകരുന്നത് തടയാൻ കഴിഞ്ഞതായും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
സമ്പർക്കപ്പട്ടികയിൽ നിന്ന് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടതിനെ തുടർന്ന് പരിശോധിച്ച 15 പേരുടെയും സാമ്പിൾ ഫലം നെഗറ്റീവ് ആണ്. പുതിയതായി ആരെയും ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടില്ല.
നിലവിൽ 104 പേരാണ് സമ്പർക്കപ്പട്ടികയിലുള്ളത്. ഇതിൽ 4 പേർ അതീവ ഗുരുതര വിഭാഗത്തിലും, 14 പേർ ഉയർന്ന റിസ്ക് വിഭാഗത്തിലും, 86 പേർ കുറഞ്ഞ റിസ്ക് വിഭാഗത്തിലുമാണ്.
നിപ ബാധിച്ച രോഗി കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജിൽ വെൻ്റിലേറ്ററിൽ ചികിത്സയിൽ തുടരുകയാണ്. കൺട്രോൾ റൂം വഴിയുള്ള നിരീക്ഷണവും മാനസിക പിന്തുണയും ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഉറപ്പാക്കുന്നുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
എബോള: വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ കർശന പരിശോധന
ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കോംഗോ, ഉഗാണ്ട, ദക്ഷിണ സുഡാൻ എന്നീ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ എബോള റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേരളത്തിലും കേന്ദ്ര മാർഗനിർദേശ പ്രകാരം ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സംസ്ഥാനത്തെ നാല് എയർപോർട്ടുകളിലും തുറമുഖങ്ങളിലും നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കി. എബോള ബാധിത രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നെത്തുന്നവർക്ക് 21 ദിവസത്തെ ക്വാറൻ്റൈൻ നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെ എബോള ബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് 206 യാത്രക്കാരാണ് കേരളത്തിൽ എത്തിയത്. ഇതിൽ 74 പേർ നിലവിൽ വീടുകളിൽ ക്വാറൻ്റൈനിലാണ്. 75 പേർ കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കുകയോ മടങ്ങുകയോ ചെയ്തു. 57 പേരുടെ വിവരങ്ങൾ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കൈമാറ.
കഴിഞ്ഞദിവസം കോട്ടയത്ത് എബോള ബാധിത രാജ്യത്തു നിന്നെത്തിയ ഒരാൾക്ക് രോഗലക്ഷണം കണ്ടയുടൻ ഐസൊലേഷൻ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൃത്യമായ പരിശോധനകൾക്ക് വിധേയയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 14 ജില്ലകളിലും ഐസൊലേഷൻ, ക്വാറൻ്റൈൻ കേന്ദ്രങ്ങൾ സജ്ജമാണ്.
10 പേർക്ക് കൂടി ഷിഗെല്ല
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 10 പേർക്ക് കൂടി ഷിഗെല്ല രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു. നാല് ജില്ലകളിലാണ് ഇന്ന് രോഗം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്.
ഇന്നത്തെ രോഗബാധയുടെ ജില്ലാ തിരിച്ചുള്ള കണക്ക്:
- കോഴിക്കോട്: 7
- വയനാട്: 1
- എറണാകുളം: 1
- മലപ്പുറം: 1
ആശങ്ക ഉയർത്തി കണക്കുകൾ
ജൂൺ മാസം മാത്രം സംസ്ഥാനത്ത് 150 പേർക്ക് രോഗബാധയും 6 മരണവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ വർഷം ഇതുവരെ ആകെ 226 പേർക്കാണ് ഷിഗെല്ല സ്ഥിരീകരിച്ചത്. നിലവിൽ രോഗവ്യാപനം കൂടുതലുള്ള കോഴിക്കോട് (49 കേസുകൾ), വയനാട് (20), തൃശൂർ (12), ആലപ്പുഴ (3) എന്നീ നാല് ജില്ലകളിൽ ഔട്ബ്രേക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. മലപ്പുറം, തിരുവനന്തപുരം, കണ്ണൂർ, കൊല്ലം, ഇടുക്കി, പാലക്കാട് ജില്ലകളിലും ജൂൺ മാസം രോഗബാധ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആരോഗ്യവകുപ്പ് പ്രതിരോധ നടപടികൾ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും പൊതുജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.
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