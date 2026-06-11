സംസ്ഥാനത്തെ നിപ സ്ഥിരീകരണം; കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയത്തിന് റിപ്പോർട്ടു നൽകി, സ്ഥിതി നിയന്ത്രണ വിധേയമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി
രോഗബാധിതൻ്റെ സമ്പർക്ക പട്ടികയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരോട് ക്വാറൻ്റൈനിൽ പ്രവേശിക്കാൻ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 15 പേർ ഹൈ റിസ്കിൽപ്പെട്ടവരാണ്. തൽക്കാലത്തേക്ക് കണ്ടെയ്ൻമെൻ്റ് സോണാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും കെ മുരളീധരൻ
Published : June 11, 2026 at 6:41 PM IST
തിരുവനന്തപുരം/ കോഴിക്കോട്: കോഴിക്കോട് രാമനാട്ടുകര സ്വദേശിക്ക് നിപ സ്ഥീരീകരിച്ചതായും ഇതുസംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന് റിപ്പോർട്ടു നൽകിയതായും മന്ത്രി കെ മുരളീധരൻ. സ്ഥിതി നിയന്ത്രണ വിധേയമാണ്. രോഗബാധിതൻ്റെ സമ്പർക്ക പട്ടികയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരോട് ക്വാറൻ്റൈനിൽ പ്രവേശിക്കാൻ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 15 പേർ ഹൈ റിസ്കിൽപ്പെട്ടവരാണ്. തൽക്കാലത്തേക്ക് കണ്ടെയ്ൻമെൻ്റ് സോണാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും കെ മുരളീധരൻ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. രാമനാട്ടുകര സ്വദേശിയുടെ പൂനെയിൽ നിന്നുള്ള പരിശോധനഫലം വന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്തു നടത്തിയ പരിശോധനകളിലെല്ലാം നിപ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം പുനെ ലാബിലെ പരിശോധനാഫലം പോസിറ്റീവാണെന്ന് ദേശീയ വാര്ത്താ ഏജന്സികള് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുന്നു.
രോഗബാധിതൻ്റെ സമ്പർക്കപ്പട്ടികയിൽ 77 പേരാണുള്ളത്. അതിൽ 58പേർ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരാണ്. 14 പേർ കുടുംബാംഗങ്ങളാണ്. അവർക്കാർക്കും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. സമ്പർക്ക പട്ടികയിൽ രണ്ടുപേർ ഹൈയസ്റ്റ് റിസ്കിൽപ്പെട്ടവരും 13 പേർ ഹൈ റിസ്കിൽപ്പെട്ടവരുമാണ്. റിസ്കിൽപ്പെട്ടവരോട് ക്വാറൻ്റൈനിൽ പോകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം രോഗബാധിതൻ്റെ റൂട്ട്മാപ്പും തയാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. രോഗബാധിതനെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജിലേക്ക് മാറ്റി. ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണ്. പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതമായി നടക്കുന്നു. രോഗബാധിതന് അനുബന്ധ രോഗങ്ങളുമുണ്ട്.
രോഗപ്രതിരോധം സംബന്ധിച്ച് രാമനാട്ടുകര മുനിസിപ്പിലാറ്റിയിൽ യോഗം ചേർന്നു. ആവശ്യമായ മരുന്നുകളെല്ലാം ലഭ്യമാണ്. മെയ് മുതല് സെപ്റ്റബർ വരെ വവ്വാൽ ഇണചേരൽ സമയമാണ്. അവയെ കല്ലെറിയരുത്. വിസർജ്യ വസ്തുക്കൾ വന്നാൽ നിപ രോഗസാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ സൂക്ഷിക്കണം. നിപ സ്ഥിരീകരണം സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മ്രന്താലയത്തിന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2018, 2022 വര്ഷങ്ങളിലാണ് കൂടുതൽ നിപ അപകടം സംസ്ഥാനത്തുണ്ടായത്.
ഷിഗല്ല തിരുവനന്തപുരത്ത് ആറുകേസ് പോസിറ്റീവാണ്. കൊല്ലത്ത് രണ്ട്, കോഴിക്കോട് മൂന്ന്, വയനാട് ഒൻപത് രോഗികൾ പോസിറ്റീവാണ്. 514 പേർക്ക് രോഗലക്ഷണമുണ്ട്. 47 പേർ വയനാട് വിവിധ ആശുപത്രികളിലുണ്ട്. വയനാട് സ്കൂളിൽ കിണറിൽ ബാക്ടീരിയ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ കേസ് വന്നാൽ കണ്ടെയ്ൻമെൻ്റ് സോണാക്കും. മലിനജലത്തിൽ നിന്നും പടരുന്ന രോഗമായതിനാൽ വൃത്തിഹീനമായ കടകൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുമെന്നും കെ മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു.
കണ്ട്രോള് റൂം തുറന്നു
ജില്ലയില് നിപ രോഗബാധ റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തതിനെ തുടര്ന്ന് പ്രതിരോധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ആരംഭിച്ചതായി ജില്ലാ കലക്ടര് എം എസ് മാധവിക്കുട്ടി അറിയിച്ചു. 43 വയസ്സുള്ള രാമനാട്ടുകര സ്വദേശിക്കാണ് നിപ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇദ്ദേഹം കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല് കോളജ് ഐസിയുവില് ചികിത്സയിലാണ്.
നിപ രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചയാളുടെ സമ്പര്ക്ക പട്ടികയില് നിലവില് 77 പേരാണുള്ളത്. ഇതില് 58 പേര് ആരോഗ്യ പ്രവര്ത്തകരും 14 പേര് കുടുംബാംഗങ്ങളും അഞ്ചുപേര് സുഹൃത്തുക്കളും സഹപ്രവര്ത്തകരുമാണ്. ഇവരില് ആര്ക്കും നിലവില് രോഗലക്ഷണങ്ങള് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. സമ്പര്ക്ക പട്ടികയിലെ രണ്ടുപേര് ഹൈയസ്റ്റ് റിസ്ക് വിഭാഗത്തിലും 13 പേര് ഹൈ റിസ്ക് വിഭാഗത്തിലും 62 പേര് ലോ റിസ്ക് വിഭാഗത്തിലും ആണുള്ളത്. ഇതില് ഹൈയസ്റ്റ്, ഹൈ റിസ്ക് വിഭാഗത്തില്പ്പെട്ട എല്ലാവരും ക്വാറൻ്റൈനിലാണ്. രോഗബാധിതൻ്റെ റൂട്ട് മാപ്പ് തയാറായിട്ടുണ്ടെന്നും കലക്ടര് അറിയിച്ചു.
ഫീല്ഡ് തലത്തില് പ്രതിരോധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാമനാട്ടുകര മുനിസിപ്പാലിറ്റിയില് ബുധന്, വ്യാഴം ദിവസങ്ങളിലായി ആര്ആര്ടി യോഗം ചേര്ന്നിരുന്നു. പിപിഇ കിറ്റ്, ഗ്ലൗസ്, മാസ്ക് തുടങ്ങിയ വ്യക്തിഗത സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങള് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മുന്കരുതലായി മരുന്നുകള് ലഭ്യമാക്കാനുള്ള നടപടികള് സ്വീകരിച്ചതായും കലക്ടര് അറിയിച്ചു.
സംശയനിവാരണത്തിനായി ജില്ലാ മെഡിക്കല് ഓഫീസില് കണ്ട്രോള് റൂം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫോണ്: 0495 2373 901, 9072007767