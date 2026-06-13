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നിപ: നാല് പേര്‍ കൂടി നിരീക്ഷണത്തില്‍; സമ്പര്‍ക്കപ്പട്ടികയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം 100 ആയി

നിലവിൽ 100 പേരാണ് സമ്പർക്ക പട്ടികയിൽ ഉള്ളത്. രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച ചികിത്സയിലുള്ള 43 കാരൻ്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണ്. രണ്ടാമത്തെ ഡോസ് മോണോക്ളോണൽ ആൻ്റിബോഡി ഇന്ന് നൽകും.

NIPAH SURVEILLANCE NIPAH VIRUS KERALA HEALTH KOZHIKODE MEDICAL COLLEGE
റവന്യു മന്ത്രി അനിൽകുമാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചേർന്ന യോഗം (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 13, 2026 at 7:19 PM IST

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കോഴിക്കോട്: നിപ രോഗിയുടെ സമ്പർക്ക പട്ടികയിലുള്ള നാല് പേരെ കൂടി ഇന്ന് നിരീക്ഷണത്തിനായി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. പുതുതായി 13 പേരെ കൂടി സമ്പർക്കപ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവരെല്ലാവരും കുറഞ്ഞ റിസ്‌ക് വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടവരാണ്. ഇതോടെ വളരെ ഉയർന്ന റിസ്‌ക് വിഭാഗത്തിൽ നാല് പേരും ഉയർന്ന റിസ്‌ക് വിഭാഗത്തിൽ 14 പേരും കുറഞ്ഞ റിസ്‌ക് വിഭാഗത്തിൽ 82 പേരും ഉൾപ്പെടെ നിലവിൽ 100 പേരാണ് സമ്പർക്ക പട്ടികയിൽ ഉള്ളത്.

രോഗബാധ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌ത രാമനാട്ടുകര മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഡിവിഷൻ 5 ലെ 35 വീടുകളിൽ കൂടി ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ഇന്ന് സർവേ നടത്തി. ഇതോടെ ഡിവിഷനിലെ 320 വീടുകളിലെയും സന്ദർശനം പൂർത്തിയായി. രോഗബാധിതൻ നിലവിൽ മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ഐസിയുവിൽ വെൻ്റിലേറ്ററിൽ ചികിത്സയിലാണ്. 48 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് മെഡിക്കൽ ബോർഡ് രോഗിയുടെ സ്ഥിതി വിലയിരുത്തി രണ്ടാമത്തെ ഡോസ് മോണോക്ളോണൽ ആൻ്റിബോഡി നൽകും.

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ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ചിൽ നിന്നുള്ള വിദഗ്‌ധ സംഘം രോഗിയെ അഡ്‌മിറ്റ് ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രി സന്ദർശിക്കുകയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്‌തു. പുതുതായി സമ്പർക്ക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ 13 പേരെ ഉൾപ്പെടെ സമ്പർക്കപട്ടികയിൽ ഉള്ള 100 പേരെയും കണ്‍ട്രോൾ റൂമിൽനിന്ന് ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ജില്ലയുടെ ചുമതലയുള്ള റവന്യൂ മന്ത്രി എ പി അനിൽകുമാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജില്ലാ കലക്‌ടറുടെ ചേംബറിൽ യോഗം ചേർന്ന് പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

NIPAH SURVEILLANCE NIPAH VIRUS KERALA HEALTH KOZHIKODE MEDICAL COLLEGE
റവന്യു മന്ത്രി അനിൽകുമാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചേർന്ന യോഗം (ETV Bharat)

അതേസമയം നിപ നിരീക്ഷണത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയ മൂന്നുപേരുടെ പരിശോധന ഫലം നെഗറ്റീവാണെന്ന് നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു. കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ലാബിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഇവർക്ക് നിപ നെഗറ്റീവാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

കടുത്ത പനി, ശരീരവേദന, ശക്തമായ തലവേദന, കടുത്ത ക്ഷീണം, ചുമ, തൊണ്ടവേദന, ശ്വാസതടസം, വയറിളക്കം എന്നിവയാണ് നിപയുടെ പ്രാഥമിക ലക്ഷണങ്ങൾ. രോഗം മൂർച്ഛിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഛർദി, സ്ഥലകാലബോധമില്ലായ്മ, അപസ്മാരം, മസ്തിഷ്ക വീക്കം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ബോധക്ഷയം എന്നിവ പ്രകടമാകും.

ഈ സാഹചര്യങ്ങളിൽ സ്വയം ചികിത്സ തേടാതെ വിദഗ്‌ധ വൈദ്യചികിത്സ തോടണം. രോഗാണുക്കൾ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് നാല് മുതൽ 14 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാകാം. രോഗികളുമായി അടുത്തിടപഴകുന്നവർ പിപിഇ കിറ്റ്, മാസ്ക്, സാനിറ്റൈസർ എന്നിവ കർശനമായി ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ നിർദേശിച്ചു.

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TAGGED:

NIPAH SURVEILLANCE
NIPAH VIRUS
KOZHIKODE MEDICAL COLLEGE
NIPAH CASES IN KERALA
NIPAH UPATE

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