ഗ്യാസ് ചോർച്ചയുണ്ടായാൽ അപകട മുന്നറിയിപ്പ്... സുരക്ഷാ ഭീഷണിയ്ക്ക് പരിഹാരം, കണ്ടുപിടിത്തവുമായി ഒൻപതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥികള്
പഠനത്തിനൊപ്പം ശാസ്ത്രലോകത്തും വിസ്മയം തീർക്കുന്ന ഈ മിടുക്കന്മാരുടെ ഗ്യാസ് ഡിക്റ്ററിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ അറിയാം...
Published : November 21, 2026 at 6:45 PM IST
ഇടുക്കി: ഒരു ചെറിയ ഗ്യാസ് ചോർച്ച മതി, വലിയൊരു ദുരന്തത്തിന് വഴിയൊരുക്കാൻ. അടുക്കളകളിലും ഹോട്ടലുകളിലും ഗ്യാസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിലുമെല്ലാം സുരക്ഷാ ഭീഷണിയായി തുടരുന്ന ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇടുക്കിയിലെ രണ്ട് കൊച്ചുമിടുക്കന്മാർ. രാജാക്കാട് ഗവ. ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥികളായ അബിൻ ഷിജോയും അലൻ ബിനോയിയും ചേർന്ന് നിർമ്മിച്ചത് ഗ്യാസ് ചോർച്ച കണ്ടെത്തി അപകട മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്ന ഉപകരണം.
ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിൽ നിന്നുള്ള ചോർച്ചയും തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന തീപിടിത്തങ്ങളും പലപ്പോഴും ജീവനുകൾക്ക് തന്നെ ഭീഷണിയാകുന്നു. ഇത്തരം അപകടങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന ഉപകരണമാണ് ഈ വിദ്യാർഥികൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്. ഗ്യാസ് ചോർച്ചയുണ്ടായാൽ സെൻസറിൻ്റെ സഹായത്തോടെ അത് തിരിച്ചറിയുകയും ഉടൻ തന്നെ ശബ്ദ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്യും. ഒപ്പം ഉപകരണത്തിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ എൽഇഡി സ്ക്രീനിൽ വിവരങ്ങളും തെളിയും.
ഗ്യാസ് ഡിറ്റക്ടറിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ല ഇവരുടെ പരീക്ഷണങ്ങൾ. സെൻസറിൻ്റെ സഹായത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓട്ടോമാറ്റിക് ടാപ്പും ഇരുവരും നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസ് മുറിയിലെ പഠനത്തിനപ്പുറം സമൂഹത്തിന് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടുപോകണമെന്നാണ് ഇരുവരുടെയും ആഗ്രഹം. ഈ കണ്ടുപിടുത്തത്തിന് പിന്നിൽ രാജാക്കാട് ഗവ. ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥികളായ അബിൻ ഷിജോയും അലൻ ബിനോയിയുമാണ്. ഇരുവരും മിടുക്കന്മാരായ കുട്ടികളാണെന്ന് അധ്യാപകരും പറയുന്നു.
''രാജാക്കാട് സർക്കാർ സ്കൂളിൽ ടിങ്കറിങ് ലാബ്, ക്രിയേറ്റിവ് കോർണർ എന്നിവയുടെ ഉദ്ഘാടനം നടക്കുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികളിലെ ശാസ്ത്ര താത്പര്യം വളർത്തുന്നതിനായി എന്തെങ്കിലും വ്യത്യസ്തമായി ചെയ്യണം എന്ന് കുട്ടികളോട് നിർദേശിച്ചിരുന്നു. ആവശ്യപ്പെട്ടത് പ്രകാരം ഈ രണ്ട് കുട്ടികളും ഇങ്ങനെ ഒരു ആശയം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയായിരുന്നു.
നേരത്തെ സബ് ജില്ലാ തലത്തിൽ ശാസ്ത്രമേളയിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ മുൻകൂട്ടി അറിയാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. അന്ന് ഈ കുട്ടികള്ക്ക് എ ഗ്രേഡ് ലഭിച്ചിരുന്നു. വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് സൈറണ് മുഴങ്ങുന്ന സംവിധാനം അടക്കം അവർ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ശാസ്ത്രമേഖലയിൽ നല്ല താത്പര്യമുള്ള കുട്ടികളാണിവർ. അതിനാൽ തന്നെ കുട്ടികളോട് ഇത്തവണം പുതിയ ആശയങ്ങള് തേടിയിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഈ ആശയം മുന്നോട്ട് വച്ചത്,'' സിന്ധു ഗോപാൽ പ്രധാന അദ്ധ്യാപിക പറഞ്ഞു.
പാഠപുസ്തകത്തിലെ അറിവിനപ്പുറം ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് സാങ്കേതികവിദ്യയിലൂടെ പരിഹാരം കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇരുവരും നടത്തുന്നത്. സെൻസറിൻ്റെ സഹായത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓട്ടോമാറ്റിക് ടാപ്പും ഇരുവരും നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസ് മുറിയിലെ പഠനത്തിനപ്പുറം സമൂഹത്തിന് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടുപോകണമെന്നാണ് ഇരുവരുടെയും ആഗ്രഹം.
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ഗ്യാസ് ഡിറ്റക്ടർ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തി വീടുകളിലും ഹോട്ടലുകളിലുമെല്ലാം ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ വിപണിയിലെത്തിക്കണം. അതിലൂടെ സ്വന്തമായി വരുമാനം കണ്ടെത്തുന്നതിനൊപ്പം ശാസ്ത്രസാങ്കേതിക മേഖലയിൽ കൂടുതൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുകയും പഠനം മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം. പ്രധാനാധ്യാപിക സിന്ധു ഗോപാലൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അധ്യാപകരുടെ മാർഗനിർദേശവും പ്രോത്സാഹനവുമാണ് ഇത്തരം പരീക്ഷണങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടുപോകാൻ വിദ്യാർഥികൾക്ക് കരുത്താകുന്നത്.
സർക്കാർ സ്കൂളുകൾ കേവലം പാഠപുസ്തക പഠനത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രങ്ങളല്ല, നാളെയുടെ മിടുക്കരെ വാർത്തെടുക്കുന്ന ഇടങ്ങൾ കൂടിയാണെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് രാജാക്കാട്ടെ ഈ കൊച്ചുമിടുക്കന്മാർ. ശാസ്ത്രമേഖലയിലേക്കുള്ള ആദ്യ ചുവടുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ കൈയടിക്കുകയാണ് രാജാക്കാട്.
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