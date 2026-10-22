ഒൻപത് വയസുകാരിയെ ക്രൂര ബലാത്സംഗം ചെയ്ത 42 കാരൻ അറസ്റ്റിൽ
ജോസഫ് ആണ് പിടിയിലായത്
Published : October 22, 2026 at 7:21 AM IST
പത്തനംതിട്ട: ഒൻപത് വയസു മാത്രം പ്രായമുള്ള പെൺകുട്ടിയെ അതിക്രൂരമായി ബലാൽസംഗം ചെയ്ത പ്രതി അറസ്റ്റിൽ. കൊടുമൺ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ ബഥനി കോൺവെന്റിന് സമീപം കല്ലുവിളയിൽ വീട്ടിൽ ജോസഫ് (42) ആണ് പിടിയിലായത്. പന്തളം സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ സി ബാബു കുറുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പൊലീസ് സംഘമാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്. സംഭവ ശേഷം ഇയാൾ ഒളിവിൽ പോകുകയായിരുന്നു.
Also Read: പീരുമേട്ടിൽ ഇരട്ട കൊലപാതകം യുവാവ് ഭാര്യയെയും അമ്മയെയും കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തി, പ്രതി പിടിയില്
പന്തളം പൊലീസിന്റെയും കൊടുമൺ പൊലീസിന്റെയും സംയുക്ത നീക്കത്തിലാണ് പ്രതി അറസ്റ്റിൽ ആയത്.
2024 ഏപ്രിൽ മാസത്തിലാണ് ഇയാൾ ഒന്പതു വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള പെൺകുട്ടിയെ അതിക്രൂരമായി ബലാത്സംഗത്തിനിരയാക്കിയത്. തുടർന്ന് പലയിടങ്ങളിലായി മാറിമാറി താമസിച്ചുവരികയായിരുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പീഡന വിവരം കുട്ടി ബന്ധുക്കളോട് പറഞ്ഞതിൻ പ്രകാരം കൊടുമൺ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും പന്തളം സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ സി ബാബുക്കുറുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എ എസ് ഐ ഷൈൻ, സീനിയർ സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫീസർ സുരേഷ് കുമാർ, കൊടുമൺ എസ് എച് ഒ ഷിജു പി സാം, എ എസ് ഐ പ്രശാന്ത് എന്നിവർ അടങ്ങിയ സംഘമാണ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പത്തനംതിട്ട അഡീഷണൽ ജില്ലാ ആൻഡ് സെഷൻസ്കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു.