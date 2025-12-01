ETV Bharat / state

കോവിലകത്തുമുറിയില്‍ തീ പാറും പോരാട്ടം, കൊമ്പുകോര്‍ക്കുന്നത് തോല്‍വി അറിയാത്ത സ്ഥാനാര്‍ഥികള്‍

സ്ഥാനാര്‍ഥികള്‍ ഓരോ വോട്ടിനായി അരിച്ചുപെറുക്കിയാണ് പ്രചാരണം നടത്തുന്നത് അരുമ ജയകൃഷ്‌ണനും പദ്‌മിനി ഗോപിനാഥും ആദ്യമായല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുന്നത്. ഇരുവരും മുൻപ് ഇതേ പാർട്ടികളിൽ തന്നെ പല തവണയായി മത്സരിച്ച് വിജയിച്ചവരാണ്.

അരുമ ജയകൃഷ്‌ണൻ, പദ്‌മിനി ഗോപിനാഥ്, ഗീത ഉള്ളാടത്തൊടി (ETV Bharat)
മലപ്പുറം: സ്ഥാനാർഥികളുടെ പ്രാധാന്യം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമാകുകയാണ് നിലമ്പൂര്‍ നഗരസഭയില കോവിലകത്തുമുറി ഡിവിഷന്‍. ഇതുവരെ തോല്‍ക്കാത്ത രണ്ട് സ്ഥാനാര്‍ഥികളെ എല്‍ഡിഎഫും യുഡിഎഫും കളത്തിലിറക്കിയതോടെ ബിജെപിയുടെ സിറ്റിങ് സീറ്റില്‍ ആവേശപ്പോര് നടക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്.

സ്ഥാനാര്‍ഥികള്‍ ഓരോ വോട്ടിനായി അരിച്ചുപെറുക്കിയാണ് പ്രചാരണം നടത്തുന്നത്, ഓരോ വോട്ടര്‍മാരെയും നേരില്‍ കണ്ട് വോട്ട് തേടുകയാണ് ഇവര്‍. നിലവിലെ ഭരണ സമിതി ഉപാധ്യക്ഷ അരുമ ജയകൃഷ്‌ണന്‍ ഇടതുപക്ഷ സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി കളത്തിലുള്ളപ്പോള്‍ കോണ്‍ഗ്രസിൻ്റെ മുതിര്‍ന്ന നേതാവ് പദ്‌മിനി ഗോപിനാഥാണ് എതിർ സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിക്കുന്നത്.

നിലമ്പൂര്‍ നഗരസഭയില്‍ ആവേശപോരാട്ടം (ETV Bharat)

ഇവർക്ക് രണ്ട് പേർക്കും എതിരായി എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥി ഗീത ഉള്ളാടത്തൊടിയും മത്സര രംഗത്ത് സജീവം. ഗീത ഉള്ളാടത്തൊടി മുൻപ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും സുപരിചിതയും റിട്ട സ്‌കൂൾ അധ്യാപികയുമായതിനാൽ പ്രത്യേക പരിചയപ്പെടുത്തൽ അവശ്യമില്ല. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പോലെ ഇത്തവണയും എൻഡിഎ വിജയം ആവര്‍ത്തിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇവര്‍.

അതേസമയം, അരുമ ജയകൃഷ്‌ണനും പദ്‌മിനി ഗോപിനാഥും ആദ്യമായല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുന്നത്. ഇരുവരും മുൻപ് ഇതേ പാർട്ടികളിൽ തന്നെ പല തവണയായി മത്സരിച്ച് വിജയിച്ചവരാണ്. പരാജയം എന്തെന്നറിയാത്ത ഇവർ അതേ ആവേശത്തോടെയാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും മത്സരിക്കാനിറങ്ങിയത്.

തോല്‍വി അറിയാത്ത സ്ഥാനാര്‍ഥികളായതിനാല്‍ ഇരുമുന്നണികള്‍ക്കും ഇത് അഭിമാന പോരാട്ടം കൂടിയാണ്. ആകെ 910 വോട്ടര്‍മാരുള്ള ഡിവിഷനില്‍ എഴുന്നൂറിലധികം വോട്ടര്‍മാരാണ് സ്ഥലത്തുള്ളത്. ഇവരെയെല്ലാവരേയും നേരില്‍ കണ്ട് വോട്ടഭ്യര്‍ഥിക്കുന്നതിൽ തുടങ്ങി ഇവരുടെ ആദ്യ മത്സരം. സംവരണ വാർഡായ കോവിലകത്തുമുറിയിൽ ഇതുവരെ സ്ഥാനാര്‍ഥികളെല്ലാം ഒരു റൗണ്ട് പര്യടനം പൂര്‍ത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞു. വോട്ടർമാരോട് പ്രത്യേക പരിചയപ്പെടുത്തൽ ആവശ്യമില്ലാത്തതിനാൽ പ്രചാരണ തിരക്ക് അല്‍പം കുറവുണ്ടെന്ന് ഇവർ പറയുന്നു.

നാട്ടുകാരുടെ സ്വന്തം അരുമ

നിലമ്പൂര്‍ നഗരസഭയുടെ നിലവിലെ ഉപാധ്യക്ഷ അരുമ ജയകൃഷ്‌ണന്‍ മൂന്നാം തവണയാണ് മത്സരരംഗത്ത്. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു തവണയും അരുമ ജയകൃഷ്‌ണന്‍ വിജയിച്ചിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ തവണ എല്‍ഡിഎഫിന് നഗരസഭാ ഭരണം ലഭിച്ചതോടെ ഉപാധ്യക്ഷയായി. ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ്റെ ഭാരവാഹിയും സജീവ പ്രവര്‍ത്തകയുമാണ്.

രണ്ടാം ഡിവിഷനിലെ വോട്ടര്‍കൂടിയാണ് അരുമ ജയകൃഷ്‌ണന്‍. "മത്സരിക്കുന്ന അതേ ഡിവിഷനിലെ തന്നെ താമസിക്കാരിയായതിനാൽ പ്രചാരണത്തില്‍ എവിടേയും ഒരു പരിചയപ്പെടുത്തലിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇത് പ്രചാരണം കൂടുതൽ എളുപ്പമാക്കുന്നു" എന്ന് അരുമ വ്യക്തമാക്കി.

നിലവില്‍ കോവിലകത്തുമുറി ഡിവിഷന്‍ ബിജെപിയുടെ കൈകളിലാണെങ്കിലും അത് പിടിച്ചെടുക്കുക എന്ന ദൗത്യമാണ് അരുമയെ പാര്‍ട്ടി ഏല്‍പ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത്‌കൊണ്ട് തന്നെ മത്സരത്തില്‍ നല്ല ആവേശമാണുള്ളതെന്നും ഇവര്‍ വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം മത്സരം കടുത്തതാണെന്നും അവര്‍ സമ്മതിച്ചു.

വോട്ട് പിടിക്കാൻ കോണ്‍ഗ്രസിൻ്റെ മുതിര്‍ന്ന നേതാവ്

എട്ടാംതവണയാണ് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥി പദ്‌മിനി ഗോപിനാഥ് മത്സരരംഗത്ത് വരുന്നത്. ആദ്യതവണ സ്വതന്ത്രയായി മത്സരിച്ച് പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും പിന്നീട് യുഡിഎഫിന് വേണ്ടി മത്സരച്ചതില്‍ ഇതുവരെ പരാജയം എന്തെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. 1990 ല്‍ ജില്ലാ കൗണ്‍സിലിലേക്ക് മത്സരിച്ച് വിജയിച്ചു. 1995 ല്‍ നിലമ്പൂര്‍ പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷയായി. 2000 ല്‍ നിലമ്പൂര്‍ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റായി. 2005 ല്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലേക്കും വിജയിച്ചു. 2010 ല്‍ നഗരസഭാ സ്ഥിരംസമിതി അധ്യക്ഷയും 2015 ല്‍ നഗരസഭയുടെ അധ്യക്ഷയുമായി. 2020 ല്‍ മത്സര രംഗത്ത് നിന്ന് വിട്ടു നിന്നു.

കോവിലകത്തുമുറിയില്‍ ജനിച്ചുവളര്‍ന്ന പദ്‌മിനി ഗോപിനാഥിന് എതിര്‍ സ്ഥാനാര്‍ഥിയെ പോലെ തന്നെ ഒരു പരിചയപ്പെടുത്തലിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. എല്ലാവരും കൂടെ കളിച്ചുനടന്നവരും പഠിച്ചവരും ഒക്കെയാണ്. താന്‍ ആരാണെന്ന് നാട്ടുകാര്‍ക്കറിയാമെന്നും രാഷ്ട്രീയത്തിനപ്പുറം പ്രദേശത്തുകാരി എന്ന പരിഗണന ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നും യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥി പദ്‌മിനി പറഞ്ഞു.

കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന എം കെ ബാലകൃഷ്‌ണന്‍, ദിലീപ് കമ്മാടത്ത്, പാലക്കോള്‍ ശ്യാമള സതി എന്നിവരോട് പഴയ കാല അനുഭവവും സൗഹൃദവും പങ്കുവച്ചാണ് പദ്‌മിനി വോട്ട് ചോദിച്ചത്.

എല്ലാവർക്കും സുപരിചിത

ബിജെപിയുടെ അംഗമായ ഗീതയും ഇതേ നാട്ടുകാരിയും എല്ലാവര്‍ക്കും സുപരിചിതയുമാണ്. റിട്ട സ്‌കൂള്‍ ജീവനക്കാരി കൂടിയാണ് ഗീത. കഴിഞ്ഞ തവണ ബിജെപി സ്ഥാനാര്‍ഥി ഈ ഡിവിഷനില്‍ വിജയിച്ചപ്പോള്‍ നേടിയതിനേക്കാള്‍ കൂടുതൽ വോട്ടോടെ വിജയിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് പാര്‍ട്ടി അംഗങ്ങളുടെയും അഭിപ്രായം. പാര്‍ട്ടി സ്വതന്ത്രയായി മത്സരിപ്പിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചപ്പോള്‍ പാര്‍ട്ടി ചിഹ്നത്തില്‍ തന്നെ മത്സരിക്കണമെന്ന് ഗീത ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു.

