കണ്‍ഫ്യൂഷൻ തീർക്കണമേ... മുമ്മുള്ളിയിൽ സ്ഥാനാർഥികളുടെ നിര, ജനവിധി തേടുന്നത് 8 പേർ

നിലമ്പൂർ നഗരസഭാ ഡിവിഷനായ മുമ്മുള്ളിയിൽ ഇത്തവണ തദ്ദേശപ്പോരിനിറങ്ങുന്നത് 8 സ്ഥാനാർഥികളാണ്. സ്വതന്ത്രരും വിമതരും മുന്നണികളുമൊക്കെ കളം നിറയുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പാവേശം വാനോളം.

KERALA LOCAL BODY ELECTION 2025 NILAMBUR MUNCIPALITY MUMMULLI division CANDIDATES
Line of candidate flex boards in Mummulli, Nilambur Muncipality (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 1, 2025 at 8:51 PM IST

മലപ്പുറം: എൽഡിഎഫിനും യുഡിഎഫിനും വിമതൻമാർ, ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിയുടെ സഹോദരൻ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥി. എസ്‌ഡിപിഐക്കും തൃണമുൽ കോൺഗ്രസിനും സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥികൾ. നിലമ്പൂർ നഗരസഭയിലെ പതിനൊന്നാം ഡിവിഷനായ മുമ്മുള്ളിയിലെ വോട്ടർമാർ, ആർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഇത്തവണ കുറച്ചധികം കൺഫ്യൂഷനിലാണ്.

999 വോട്ടർമാരുള്ള ഈ മുൻസിപ്പാലിറ്റി വാർഡിൽ 8 സ്ഥാനാർഥികളാണ് ഇത്തവണ ജനവിധി തേടി ഇറങ്ങുന്നത്. ഇതോടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ഥാനാർഥികളുള്ള ഡിവിഷനായി മുമ്മുള്ളി മാറി. മുന്നണി സ്ഥാനാർഥികള്‍ക്കൊപ്പത്തിനൊപ്പം സ്വതന്ത്രരും വിമതരും കളം നിറയുന്ന തദ്ദേശപ്പോരിൽ ഒരു 'തെരഞ്ഞെടു0പ്പ്' അത്ര എളുപ്പമല്ലെന്നാണ് വോട്ടർമാർ പറയുന്നത്.

8 സ്ഥാനാർഥികളുമായി നിലമ്പൂർ മുൻസിപ്പാലിറ്റിയിലെ മുമ്മുള്ളി ഡിവിഷൻ (ETV Bharat)

എന്നാൽ സ്ഥാനാർഥികള്‍ വലിയ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പാവേശം വാനോളം ഉയരുമ്പോള്‍ തങ്ങളുടെ വികസന സ്വപ്‌നങ്ങളും വിജയപ്രതീക്ഷയും പങ്കുവച്ച് പ്രചാരണം കടുപ്പിക്കുകയാണിവർ. നിലവിൽ ഇടത് ഭരണം ഉണ്ടായിരുന്ന വാർഡിൽ ഇത്തവണയും ജനം തുടർ ഭരണത്തിന് അവസരം നൽകുമെന്നാണ് എൽഡിഎഫ്‌ സ്ഥാനാർഥി റിഷാദ് കാഞ്ഞിരംപാറ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

നിലവിൽ റിഷാദ് രണ്ടുഘട്ട പ്രചാരണം പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ എൽഡിഎഫിൻ്റെ വികസന പദ്ധതികള്‍ ഉയർത്തിയാണ് പ്രചാരണം കൊഴുപ്പിക്കുന്നത്. ഇടത് വികസന പദ്ധതികള്‍ ജനം ഏറ്റെടുത്തതാണെന്നും വോട്ടർമാരിൽ വിശ്വാസം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും റിഷാദ് ശുഭാപ്‌തി വിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു.

തൻ്റെ മുന്നണിക്ക് നഷ്‌ടപ്പെട്ട ഭരണം തിരിച്ചു പിടിക്കാനാണ് യുഡിഎഫിൻ്റെ ഷൗക്കത്തലി കൂമഞ്ചേരി അങ്കത്തട്ടിലിറങ്ങുന്നത്. കുടിവെള്ളം, യുവാക്കളുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, ഭവനനിർമാണം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ പരിഹാരം ഉറപ്പുനൽകിയാണ് നാട്ടുകാരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട 'നാണിക്കുട്ടി' വോട്ടഭ്യർഥിക്കുന്നത്.

അന്ധമായ രാഷ്‌ട്രീയ വിരോധമില്ലാത്ത തൻ്റെ നാട്ടിൽ താമര വിരിയിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അനൂപ് കൈപ്പഞ്ചേരിയും വിശ്വസിക്കുന്നു. അനൂപിൻ്റെ സഹോദരനും സ്വതന്ത്രനായി ഈ വാർഡിൽ മത്രരരംഗത്തുണ്ടെന്നത് മറ്റൊരു കൗതുകം. സ്വതന്ത്രനായാണ് ഉണ്ണിക്കൃഷ്‌ണൻ കൈപ്പഞ്ചേരി ജനഹിതം അറിയാൻ ഇറങ്ങുന്നത്.

ഇടതിനും വലതിനും ബദൽ ഉയർത്തി ഇത്തവണ പിവി അൻവറിൻ്റെ തൃണമൂൽ പടയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്തുണ്ട്. വലിയ വിവാദ കൊടുങ്കാറ്റുകള്‍ അഴിച്ചു വിട്ടതിന് ശേഷം അൻവർ നേരിട്ട് നയിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്ന ആദ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഷാജഹാൻ പാത്തിപ്പാറ ആണ് തൃണമൂൽ കോണ്‍ഗ്രസിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് സ്വതന്ത്രനായി മത്സര രംഗത്തിറങ്ങുന്നത്.

ഇത്തവണ ഡിവിഷനിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഗോദയിൽ വിമതരും സജീവമാണ്. ലീഗ് വിമതൻ കബീർ മഠത്തിലും സിപിഐ വിമതൻ ഫൈസൽ ചിറക്കലും സ്വതന്ത്രരായി മത്സരരംഗത്തുണ്ട്. വാർഡിന് പുറത്തുനിന്നാണ് പാർട്ടി സ്ഥാനാർഥിയെ നിർത്തിയത്. മറിച്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും നടന്നില്ല. ഫൈസൽ ചിറക്കൽ വിമതനായി മത്സരരംഗത്തിറങ്ങാൻ കാരണമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഇക്കാര്യമാണ്.

എൽഡിഎഫിനും യുഡിഎഫിനും ഒക്കെ അവസരം നൽകിയ വോട്ടർമാർ ഇത്തവണ തനിക്കൊരു അവസരം തരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥി ആയ ലീഗ് വിമതൻ കബീർ മഠത്തിൽ. താൻ ഈ നാട്ടുകാരുടെ ഇടയിൽ വളർന്നവനാണെന്നും ചെറുപ്പം തൊട്ടേ ഈ നാട് കാണുന്ന തൻ്റെ വിജയം എളുപ്പമായിരിക്കുമെന്നും കബീർ ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു.

എന്തായാലും മുമ്മുള്ളി ആരെ കൊള്ളും ആരെ തള്ളും എന്നൊക്കെ അറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷ നിലമ്പൂരിനുണ്ട്. ഒരു വോട്ട് പോലും ഫലം മാറ്റിമറിക്കുന്ന തദ്ദേശപോരാട്ടത്തിൽ സ്ഥാനാർഥികളുടെ ഈ എണ്ണം, ഫലം ആർക്കനുകൂലമാക്കുമെന്ന് കാത്തിരുന്നു കാണാം.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

