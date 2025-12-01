ETV Bharat / state

ഒരു 'കിഡ്‌നിയുടെ' സ്‌നേഹം, മുമ്മുള്ളിയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഹൃദയം തൊടുന്ന കഥ; നിലമ്പൂരിലെ സ്ഥാനാർഥിയ്‌ക്ക് വോട്ടഭ്യർഥന കോട്ടയത്ത് നിന്ന്

'എന്‍റെ രണ്ടു കിഡ്‌നികളിൽ ഒന്നെടുത്തോളൂ… പണം വേണ്ട. കുട്ടി ജീവിച്ചാൽ മതി.' - കോട്ടയത്തെ കുടുംബത്തെ തേടി മലപ്പുറത്ത് നിന്നൊരു ഫോണ്‍ കോള്‍. വൃക്ക നല്‍കിയ ആ വ്യക്തി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മത്സര രംഗത്തുണ്ട്.

KERALA LOCAL BODY ELECTION 2025 TRINAMOOL CONGRESS SHAJAHAN NILAMBUR MUMMULLY MUMMULLY CANDIDATE SHAJAHAN
Trinamool Congress Candidate Shajahan (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 1, 2025 at 4:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

മലപ്പുറം : നിലമ്പൂർ നഗരസഭയിലെ മുമ്മുള്ളി ഡിവിഷനിൽ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിക്കുന്ന ഷാജഹാൻ പാത്തിപ്പാറയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിന്‍റെ വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമാകുകയാണ്. ഒരു വോട്ട് അഭ്യർഥന എന്നതിലുപരി, മനുഷ്യ സ്‌നേഹത്തിന്‍റെ അപൂർവ കഥപറയുന്ന ഒരു നന്ദിയുടെ ശബ്‌ദമാണ് ആ വീഡിയോ.

സംഭവം നടക്കുന്നത് 2020ലാണ്. വേദനയുടെ നടുക്കടലില്‍ പെട്ടുപോയിരുന്നു, കോട്ടയത്തെ ഒരു കുടുംബം. കുടുംബത്തിലെ ഇളയ മകള്‍ ഐശ്വര്യയുടെ രണ്ട് വൃക്കകളും പൂർണമായും പ്രവർത്തന രഹിതമായ നിലയില്‍. 'വൃക്ക മാറ്റിവയ്‌ക്കാത്ത പക്ഷം കുട്ടിയ്‌ക്ക് മുന്നോട്ട് ജീവിയ്‌ക്കാൻ കഴിയില്ല' - ഡോക്‌ടറുടെ വാക്കുകള്‍ തീ പോലെ ആ കുടുംബത്തിന് മേല്‍ ആളിപടർന്നു. ആകെ തകർന്ന അവസ്ഥ.

KERALA LOCAL BODY ELECTION 2025 TRINAMOOL CONGRESS SHAJAHAN NILAMBUR MUMMULLY MUMMULLY CANDIDATE SHAJAHAN
ഷാജഹാൻ (ETV Bharat)

സഹായം അഭ്യർഥിച്ച് കുടുംബം സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പോസ്റ്റുകള്‍ പങ്കുവച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ പലരില്‍ നിന്നും ലഭിച്ചത് അത്ര സുഖകരമായ പ്രതികരണമായിരുന്നു. പലരും കബളിപ്പിക്കാൻ പോലും ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി. എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ നിന്ന ആ സമയത്താണ് അവരെ തേടി അപരിചിതനായ ഒരു മനുഷ്യന്‍റെ ഫോണ്‍ കോള്‍ എത്തിയത്.

മലപ്പുറത്ത് നിന്നായിരുന്നു ആ ഫോണ്‍ വന്നത്. 'എന്‍റെ രണ്ടു കിഡ്‌നികളിൽ ഒന്നെടുത്തോളൂ… പണം വേണ്ട. കുട്ടി ജീവിച്ചാൽ മതി.' - ഫോണിന്‍റെ മറുതക്കല്‍ നിന്ന് ഇങ്ങനെ അറിയിച്ചു. ഷാജഹാന്‍റേതായിരുന്നു ആ ശബ്‌ദം. വാഗ്‌ദാനം മാത്രമായിരുന്നില്ല അത്. ഷാജഹാൻ തന്‍റെ രണ്ട് വൃക്കകളില്‍ ഒന്ന് പകുത്ത് നല്‍കി. ശസ്‌ത്രക്രിയ നടന്നു. ദിവസങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ ഷാജഹാന്‍റെ വൃക്ക ഐശ്വര്യയുടെ കുഞ്ഞ് ശരീരവുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ടു. മരണത്തിനും ജീവിതത്തിനും ഇടയില്‍ പൊരുതിക്കൊണ്ടിരുന്ന കുട്ടി പോരാട്ടം ജയിച്ച് ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തി.

നിലമ്പൂരിലെ സ്ഥാനാർഥിയ്‌ക്ക് വോട്ടഭ്യർഥന കോട്ടയത്ത് നിന്ന് (ETV Bharat)

ഇന്ന് ആ കുടുംബം, ദൈവത്തിന്‍റെ കരങ്ങളായി തങ്ങളിലേക്കെത്തിയ ഷാജഹാനെ കുറിച്ച് വീണ്ടും കേട്ടു. നിലമ്പൂരില്‍ അദ്ദേഹം മത്സരിക്കുന്നുവെന്ന് അറിഞ്ഞു. ഷാജഹാന്‍റെ നന്മമനസ് നാടും നാട്ടുകാരും അറിയണം എന്ന് കരുതി അവർ ഒരു വീഡിയോയും പങ്കുവച്ചു.

'യാതൊരു പരിചയവും ഇല്ലാത്ത ഞങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി ഫേസ്‌ബുക്ക് പോസ്റ്റ് കണ്ട പരിചയത്തില്‍ വൃക്ക നല്‍കിയ ആളാണ് ഷാജഹാൻ. ഞങ്ങള്‍ക്കായി അദ്ദേഹം തന്‍റെ വൃക്ക നല്‍കിയെങ്കില്‍, സ്വന്തം നാട്ടുകാരായ നിങ്ങള്‍ക്ക് നിരവധി സേവനങ്ങള്‍ ഷാജഹാനില്‍ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അദ്ദേഹം അതെല്ലാം ചെയ്യുമെന്ന് ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. ഷാജഹാന് വോട്ട് ചെയ്‌ത് വിജയിപ്പിക്കണം' -വീഡിയോയില്‍ കുടുംബം പറയുന്നു.

KERALA LOCAL BODY ELECTION 2025 TRINAMOOL CONGRESS SHAJAHAN NILAMBUR MUMMULLY MUMMULLY CANDIDATE SHAJAHAN
ഷാജഹാൻ (ETV Bharat)

കോട്ടയത്തെ കുടുംബത്തിന് മാത്രമല്ല, നാട്ടുകാർക്കും പറയാനുണ്ട് ഷാജഹാന്‍റെ നന്മകള്‍. സ്ഥാനാർഥിയാകുന്നതിന് മുന്നേ ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവറായിരുന്നു ഷാജഹാൻ. ദുരന്തം വിതച്ച കവളപ്പാറയിലും മുണ്ടക്കൈ-ചൂരല്‍മലയിലും നടന്ന രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളില്‍ സജീവ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. നന്മയുടെ ഉറവ വറ്റാത്ത മനസുമായി ഷാജഹാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഗോദയിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ്. ചൂടുപിടിച്ച തെരഞ്ഞെടുപ്പു ചർച്ചകളെ പോലും ഒരു നിമിഷം നിശബ്‌ദമാക്കുകയാണ് ഷാജഹാന്‍റെ മനുഷ്യ സ്‌നേഹം.

KERALA LOCAL BODY ELECTION 2025 TRINAMOOL CONGRESS SHAJAHAN NILAMBUR MUMMULLY MUMMULLY CANDIDATE SHAJAHAN
കോട്ടയത്ത് നിന്നുള്ള കുടുംബം (ETV Bharat)

Also Read:

TAGGED:

KERALA LOCAL BODY ELECTION 2025
TRINAMOOL CONGRESS SHAJAHAN
NILAMBUR MUMMULLY
MUMMULLY CANDIDATE SHAJAHAN
NILAMBUR MUMMULLY DIVISION ELECTION

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.