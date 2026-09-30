ETV Bharat / state

വനയോര തോട്ടം മേഖലകളിൽ വൈകിട്ട് ആറ് മുതൽ രാത്രിയാത്രയ്‌ക്ക് വിലക്ക്; ഇടുക്കിയിൽ ജനരോഷം പുകയുന്നു

വന്യജീവി ഭീഷണി ഉയരുന്ന പശ്ചത്താലത്തിൽ ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ വനാതിർത്തിയോട് ചേർന്നുള്ള തോട്ടം മേഖലകളിൽ രാത്രി യാത്രയ്ക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയ ജില്ലാ കലക്‌ടറുടെ ഉത്തരവിന് എതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി ജനം.

NIGHT TRAVEL BANNED PLANTATION IDUKKI NEWS WILD ANIMAL ATTACK WILD LIFE
Night travel banned in plantation areas (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 30, 2026 at 5:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഇടുക്കി: വന്യജീവി ഭീഷണി തടയാനെന്ന പേരിൽ ജില്ലയിലെ വനാതിർത്തിയോട് ചേർന്നുള്ള തോട്ടം മേഖലകളിൽ രാത്രിയാത്രാ നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയ ജില്ലാ കലക്‌ടറുടെ നടപടിക്കെതിരെ ഹൈറേഞ്ചിൽ ജനരോഷം ആളിക്കത്തുന്നു. വൈകിട്ട് ആറ് മണി മുതൽ രാവിലെ ആറ് മണി വരെ യാത്രയ്ക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുന്ന ഉത്തരവ് ജില്ലയിലെ ഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങളുടെയും സാധാരണ ജീവിതത്തെ പൂർണ്ണമായി സ്‌തംഭിപ്പിക്കുമെന്നാണ് പ്രധാന ആക്ഷേപം.

ഇടുക്കിയിൽ ജനരോഷം പുകയുന്നു (ETV Bharat)

ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി ചെയർപേഴ്‌സൺ കൂടിയായ ജില്ലാ കലക്‌ടറുടെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ കർഷക സംഘടനകളും ജനപ്രതിനിധികളും തോട്ടം തൊഴിലാളികളും ഒരുപോലെ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിക്കഴിഞ്ഞു.

ഉത്തരവും ഹൈറേഞ്ചിലെ പ്രായോഗിക പ്രതിസന്ധിയും

മൂന്നാർ, പീരുമേട്, ഉടുമ്പൻചോല എന്നീ പ്രധാന തോട്ടം മേഖലകളിലെ പ്ലാൻ്റേഷൻ ഇൻസ്പെക്‌ടർമാർക്കാണ് ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ ചുമതലയുള്ള ജില്ലാ കലക്‌ടർ കർശന നിർദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യ-വന്യജീവി സംഘർഷം രൂക്ഷമായ പ്രദേശങ്ങളിൽ മനുഷ്യജീവന് സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനാണ് നടപടിയെന്നാണ് ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം.

എന്നാൽ, ഇടുക്കിയിലെ തോട്ടങ്ങളിൽ 90 ശതമാനവും വനമേഖലയോട് നേരിട്ട് അതിർത്തി പങ്കിടുന്നവയാണ്. ഉത്തരവ് അതേപടി നടപ്പാക്കിയാൽ ജില്ലയിലെ സിംഹഭാഗം ഗ്രാമങ്ങളിലും ജനങ്ങൾക്ക് വൈകിട്ട് ആറുമണിക്ക് ശേഷം പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടാകും. അത്യാവശ്യ വൈദ്യസഹായത്തിനോ അടിയന്തര ആവശ്യങ്ങൾക്കോ പോലും യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത വിധം മലയോര മേഖല പൂർണ്ണമായും ഒറ്റപ്പെടുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഇതിലൂടെ സംജാതമാകുന്നത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

വിനോദസഞ്ചാരത്തിനും തോട്ടം മേഖലയ്ക്കും വൻ തിരിച്ചടി

ഇടുക്കിയുടെ സാമ്പത്തിക അടിത്തറയായ തോട്ടം വ്യവസായത്തെയും വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയെയും ഒരുപോലെ തകർക്കുന്നതാണ് കലക്‌ടറുടെ നിർദ്ദേശമെന്ന വിമർശനം ശക്തമാണ്. മൂന്നാർ, വാഗമൺ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്ന സഞ്ചാരികൾക്ക് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ യാത്രാവിലക്ക് വരുന്നത് ടൂറിസം മേഖലയ്ക്ക് കനത്ത പ്രഹരമാകും.

അതോടൊപ്പം, എസ്റ്റേറ്റ് ലയങ്ങളിൽ കഴിയുന്ന പതിനായിരക്കണക്കിന് തോട്ടം തൊഴിലാളികളുടെ ദൈനംദിന ജീവിതം ഇതോടെ കൂടുതൽ ദുഷ്‌കരമാകും. പുലർച്ചെ ജോലിക്കിറങ്ങുന്ന തേയില-റബ്ബർ തൊഴിലാളികൾക്കും ഷിഫ്റ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കും സഞ്ചാരസ്വാതന്ത്ര്യം തടസപ്പെടുന്നത് തോട്ടങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ തന്നെ ബാധിക്കും.

വിവാദങ്ങളുടെ തുടർച്ചയും ജനകീയ പ്രതിഷേധവും

വനമേഖലയോട് ചേർന്നുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ വന്യമൃഗശല്യം പരിഹരിക്കുന്നതിൽ ജില്ലാ ഭരണകൂടവും വനംവകുപ്പും പരാജയപ്പെടുന്നതിൻ്റെ നിരാശയാണ് ഇത്തരം ജനദ്രോഹ ഉത്തരവുകളിലൂടെ പുറത്തുവരുന്നതെന്ന് നാട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്നു. ആനത്താരകൾ എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ വന്യമൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷനേടാൻ പ്രദേശവാസികൾ നിർമ്മിച്ച വേലികളും സംരക്ഷണ മതിലുകളും പൊളിച്ചുനീക്കാൻ ജില്ലാ കലക്‌ടർ മുമ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവും വലിയ രാഷ്ട്രീയ-സാമൂഹിക വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചിരുന്നു.

പടയപ്പ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാട്ടാനകളുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടും ഇടയ്ക്കിടെയുണ്ടാകുന്ന പുലി-കടുവ ഭീതികൊണ്ടും ജനങ്ങൾ ഇതിനകം തന്നെ കടുത്ത ആശങ്കയിലാണ്. വന്യമൃഗങ്ങളെ വനത്തിനുള്ളിൽ നിർത്താനുള്ള ശാസ്ത്രീയ സംവിധാനങ്ങളായ സോളാർ ഫെൻസിങ്, കിടങ്ങുകൾ, ആർ.ആർ.ടി (RRT) സംഘങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമമായ നിരീക്ഷണം എന്നിവ ഒരുക്കുന്നതിന് പകരം ജനങ്ങളുടെ സഞ്ചാരസ്വാതന്ത്ര്യം തടയുന്ന നയം അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് വിവിധ കർഷക സംഘടനകൾ വ്യക്തമാക്കി.

ജനവാസ മേഖലകളെ ശ്വാസം മുട്ടിക്കുന്ന ഈ രാത്രിയാത്രാ നിരോധനം ഉടനടി പിൻവലിച്ചില്ലെങ്കിൽ ജില്ലയിലുടനീളം ശക്തമായ ഉപരോധ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കാനാണ് പ്ലാൻ്റേഷൻ യൂണിയനുകളുടെയും കർഷക പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും തീരുമാനം.

Also Read: വീട്ടുമുറ്റത്ത് നിർത്തിയിട്ട കാറിന് ടോൾ പ്ലാസയിൽ പിരിവ്; നിയമ പോരാട്ടവുമായി റിട്ട. കെഎസ്ഇബി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ

TAGGED:

NIGHT TRAVEL BANNED PLANTATION
IDUKKI NEWS
WILD ANIMAL ATTACK
WILD LIFE
NIGHT TRAVEL BANNED PLANTATION

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.