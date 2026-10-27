ബന്ദിപ്പൂർ വഴിയുള്ള രാത്രികാല ഗതാഗത നിരോധനം; പരിഹാരം കണ്ടെത്താന് കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി ചർച്ച നടത്തുമെന്ന് വി ഡി സതീശന്
രാത്രി 9 മുതൽ രാവിലെ 6 വരെ ബന്ദിപ്പൂർ ദേശീയോദ്യാനത്തിലൂടെയും കടുവാ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലൂടെയും കടന്നുപോകുന്ന ദേശീയപാത 766, 67 എന്നിവയിലെ രാത്രികാല ഗതാഗതം നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നത്.
By PTI
Published : October 27, 2026 at 5:51 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ബന്ദിപ്പൂർ ദേശീയോദ്യാനത്തിലൂടെയും കടുവാ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലൂടെയും കടന്നുപോകുന്ന ദേശീയപാത 766, 67 എന്നിവയിലെ രാത്രികാല ഗതാഗത നിരോധനത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്നതിനായി കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ഡി കെ ശിവകുമാറുമായി ബെംഗളൂരുവിൽ ചർച്ച നടത്തുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു.
രണ്ട് ഹൈവേകളും സംരക്ഷിത വനമേഖലയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നുണ്ടെന്നും അവിടെ നിരവധി വന്യമൃഗങ്ങൾ റോഡപകടങ്ങളിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും സംസ്ഥാന നിയമസഭയിൽ സമർപ്പിച്ച സബ്മിഷന് മറുപടിയായി വി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു. ഈ വാഹന ഗതാഗതത്തിന് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന ആവശ്യത്തിന് കാരണമായെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
രാത്രി 9 മുതൽ രാവിലെ 6 വരെ എല്ലാത്തരം വാഹനങ്ങൾക്കും നിരോധനം ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് അത് പിൻവലിച്ചു. എന്നാൽ കേരള ഹൈക്കോടതി പിൻവലിക്കൽ സ്റ്റേ ചെയ്തുവെന്നും ഉത്തരവ് ഇപ്പോഴും പ്രാബല്യത്തിൽ ഉണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. "വിഷയം സുപ്രീം കോടതിയിൽ എത്തിയെങ്കിലും ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് സുപ്രീം കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ടില്ല. അതിനാൽ നിരോധനം ഇപ്പോഴും പ്രാബല്യത്തിൽ ഉണ്ട്," വി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു.
വന്യമൃഗങ്ങളുടെ സഞ്ചാരത്തിന് തടസമാകാത്ത ഒരു തുരങ്കമോ ഉയർത്തിയ റോഡോ പോലുള്ള ഒരു ബദൽ നിർദേശം വിശദമായ പദ്ധതി റിപ്പോർട്ട് (ഡിപിആർ) വഴി പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്നിരുന്നാലും, കർണാടക സർക്കാരുമായി കൂടിയാലോചിച്ച് ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ധാരണയ്ക്ക് ശേഷം മാത്രമേ ഡിപിആർ തയ്യാറാക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ചർച്ച നടത്തുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി
വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി സംസാരിച്ചുവെന്നും കൂടിയാലോചനകൾ നടത്താമെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും വി ഡി സതീശന് പറഞ്ഞു. കോൺഗ്രസ് എംപി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി വാദ്രയും വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ട് കർണാടക സർക്കാരുമായി ചർച്ചകൾക്കായി ബെംഗളൂരുവിലേക്ക് പോകാൻ സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കേരള, കർണാടക സർക്കാരുകൾ ഒരു ധാരണയിലെത്തുകയും സംയുക്തമായി ഒരു ബദൽ നിർദേശം അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുള്ള കേസിൽ മാറ്റത്തിന് സാധ്യത ഉണ്ടാകുവെന്നും സതീശന് പറഞ്ഞു. ശാശ്വത പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയിൽ ഉറപ്പ് നൽകി.
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10 വർഷമായി ഈ വിഷയത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്യാത്തവർ ഇപ്പോൾ പുതിയ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതോടെ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ആരംഭിച്ചുവെന്ന് കഴിഞ്ഞ എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിനെ പരിഹസിച്ച് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഹൈക്കോടതിയുടെ സ്റ്റേ 2009 മുതലുള്ളതാണെന്നും സുപ്രീം കോടതി ഇതുവരെ ഈ വിഷയത്തിൽ വിധി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
എങ്കിലും, സർക്കാർ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് ആരോപണങ്ങൾ ഉയരുന്നുണ്ടെന്നും ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നിട്ട് കുറച്ച് ദിവസമേ ആയിട്ടുള്ളുവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. കർണാടകയുമായി സർക്കാർ ഇതിനകം ചർച്ചകൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ശാശ്വത പരിഹാരത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മറ്റ് പങ്കാളികളുമായി കൂടിയാലോചിക്കുമെന്നും വി ഡി സതീശന് അറിയിച്ചു.
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