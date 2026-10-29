'ബോസ്', 'വിക്രം' ആരാണ്? ക്രിപ്റ്റോ പണം ആര് നൽകി? സിനഗോഗ് തീവെപ്പ് കേസ് എൻഐഎ ഏറ്റെടുത്തു
രാജ്യസുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന ഭീകരപ്രവർത്തനം, ഗൂഢാലോചന തുടങ്ങിയ ഗുരുതരമായ കുറ്റങ്ങളാണ് പ്രതിക്കെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത്. യുഎപിഎ 16, 18 വകുപ്പുകൾക്ക് പുറമെ എക്സ്പ്ലോസീവ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ആക്ടും പ്രതിക്കെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്.
Published : October 29, 2026 at 9:00 PM IST
എറണാകുളം: എറണാകുളം ജൂത സിനഗോഗിന് സമീപം നടന്ന തീവെപ്പ് കേസിന്റെ അന്വേഷണം ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി (എൻഐഎ) ഏറ്റെടുത്തു. കേസിലെ പ്രതിയായ എബിൻ ബി. പോളിനെതിരെ പൊലീസ് നേരത്തെ യുഎപിഎ (UAPA) ചുമത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് കേസിന്റെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്ത് എൻഐഎ കൊച്ചി ബ്രാഞ്ച് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്. രാജ്യസുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന ഭീകരപ്രവർത്തനം, ഗൂഢാലോചന തുടങ്ങിയ ഗുരുതരമായ കുറ്റങ്ങളാണ് പ്രതിക്കെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത്. യുഎപിഎ 16, 18 വകുപ്പുകൾക്ക് പുറമെ എക്സ്പ്ലോസീവ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ആക്ടും പ്രതിക്കെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ നഗരങ്ങളിലെ ജൂത ആരാധനാലയങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് നടന്ന വലിയൊരു ഭീകരവാദ ആസൂത്രണത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള 'ടെസ്റ്റ് റൺ' മാത്രമായിരുന്നു കൊച്ചിയിൽ നടന്നതെന്നാണ് അന്വേഷണസംഘം സംശയിക്കുന്നത്. നിലവിൽ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിലുള്ള എബിൻ ബി. പോളിനെ എൻഐഎ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി ചോദ്യം ചെയ്യും. ഇതിനായി കോടതിയിൽ കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കും.
ഗൂഢാലോചനയും ക്രിപ്റ്റോകറൻസി ഇടപാടുകളും
ടെലഗ്രാം വഴി 'ബോസ്', 'വിക്രം' എന്നീ രഹസ്യപ്പേരുകളുള്ള ഹാൻഡ്ലർമാരിൽ നിന്ന് നിർദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചാണ് പ്രതി അക്രമം നടത്തിയതെന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇതിനായി ഇയാൾക്ക് ക്രിപ്റ്റോകറൻസി വഴി പണം ലഭിച്ചതായും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സിനഗോഗ് ആക്രമിച്ചതിന് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ മൂല്യമുള്ള ക്രിപ്റ്റോകറൻസിയും, മൂവാറ്റുപുഴയിലെ യൂസ്ഡ് കാർ ഷോറൂമിൽ തീയിട്ടതിന് 5,000 രൂപയും പ്രതിഫലമായി ലഭിച്ചതായി എബിൻ മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രതിക്ക് ആരാണ് ക്രിപ്റ്റോകറൻസി കൈമാറിയതെന്ന് കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് എൻഐഎ.
തീവെപ്പ് കേസിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ബന്ധങ്ങളും ഭീകരബന്ധങ്ങളും സംശയിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പൊലീസ് ആദ്യം യുഎപിഎ ചുമത്തിയത്. സംഭവം നടന്നയുടൻ തന്നെ എൻഐഎ പ്രതിയെ പ്രാഥമികമായി ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. പ്രതി എബിന്റെ മൊബൈൽ ഫോൺ, ലാപ്ടോപ് എന്നിവയുടെ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനാഫലങ്ങൾ എൻഐഎ വിശദമായി പരിശോധിക്കും. ഇയാളുടെ സെർച്ച് ഹിസ്റ്ററിയിൽ നിന്ന് അധോലോക കുറ്റവാളി ലോറൻസ് ബിഷ്ണോയിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. 'ബിഷ്ണോയ്' എന്ന പേരിലുള്ള ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ പ്രതി അംഗമായിരുന്നു. സിനഗോഗ് ആക്രമണത്തിൽ ലോറൻസ് ബിഷ്ണോയ് സംഘത്തിന് പങ്കുണ്ടോയെന്ന കാര്യവും എൻഐഎ അന്വേഷിച്ചേക്കും.
മുൻപും തീവെപ്പ്; മൂവാറ്റുപുഴയിലെ 'ട്രയൽ റണ്ണുകൾ'
സിനഗോഗിന് സമീപം തീയിടുന്നതിന് മുൻപ് ഇയാൾ മൂവാറ്റുപുഴയിലെ മറ്റ് രണ്ട് കെട്ടിടങ്ങളിലും തീയിട്ടിരുന്നതായി പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. മൂവാറ്റുപുഴ വാളകം അമ്പലപ്പടിയിലുള്ള ആൾത്താമസമില്ലാത്ത കെട്ടിടത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിലും മാർച്ചിലുമായി രണ്ടുതവണയാണ് എബിൻ തീയിട്ടത്. വലിയ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി നടത്തിയ പരിശീലനങ്ങളായിരുന്നു ഇതെന്നാണ് പൊലീസിന്റെ നിഗമനം. പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലിരിക്കെ നടത്തിയ വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യലിലാണ് പ്രതി ഈ വിവരം വെളിപ്പെടുത്തിയത്.
വാളകത്തെ സംഭവത്തിന് ശേഷമാണ് ഇയാൾ മൂവാറ്റുപുഴയിലെ യൂസ്ഡ് കാർ ഷോറൂമിലും തീയിട്ടത്. ടെലഗ്രാം ചാറ്റുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്ന് 'ബോസ്' എന്ന ഹാൻഡ്ലറുടെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് എബിൻ ഇവ ചെയ്തതെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ കെട്ടിടങ്ങൾ കത്തിച്ച് പരിശീലനം നൽകി വലിയ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ഇയാളെ സജ്ജമാക്കുകയായിരുന്നു ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം.
മുൻകാല പശ്ചാത്തലവും പൊലീസ് പരിശോധനയും
പ്രതി എബിൻ ബി. പോൾ പഠിച്ചിരുന്ന പുണെ സിംബയോസിസ് ഇന്റർനാഷണൽ സർവകലാശാലയിൽ പൊലീസ് നേരത്തെ അന്വേഷണം നടത്തിയിരുന്നു. അവിടെ ബിഎസ്സി ഇന്റീരിയർ ഡിസൈൻ കോഴ്സിന് പഠിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് ഇയാൾ ഏതെങ്കിലും കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നോ, അച്ചടക്കനടപടികൾ നേരിട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്താനായിരുന്നു ഇത്. ഇയാളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും അധ്യാപകരിൽ നിന്നും പൊലീസ് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടർന്ന് പഠനാവശ്യത്തിനായി ഇയാൾ യുകെയിൽ പോയിരുന്നതായും പൊലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ 12 തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ രണ്ടരയോടെയാണ് സംഭവം നടന്നത്. പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രത്യേക സുരക്ഷയൊരുക്കിയിരുന്ന സിനഗോഗിന് നേരെ നീല നിറത്തിലുള്ള ഇഗ്നിസ് കാറിലെത്തിയ പ്രതി, പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് മുന്നിലെ ഫ്ലെക്സുകൾക്കും പ്രചാരണ സാമഗ്രികൾക്കും തീയിടുകയായിരുന്നു. കുറ്റകൃത്യത്തിന് ശേഷം സ്വന്തം മൊബൈലിൽ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയ ശേഷമാണ് ഇയാൾ കടന്നുകളഞ്ഞത്.
സംഭവം നടന്ന് മണിക്കൂറുകൾക്കകം കൊച്ചി സിറ്റി ഡെപ്യൂട്ടി പൊലീസ് കമ്മീഷണർ അരുൺ കെ. പവിത്രന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ, സെൻട്രൽ എസിപി സിബി ടോമിന്റെ കീഴിൽ 20 അംഗ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം രൂപീകരിച്ചു. രാത്രികാലങ്ങളിൽ പ്രദേശത്തെ ഭൂരിഭാഗം സിസിടിവി ക്യാമറകളും പ്രവർത്തനരഹിതമായിരുന്നത് തുടക്കത്തിൽ അന്വേഷണത്തിന് വലിയ വെല്ലുവിളിയുയർത്തി. എന്നാൽ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ വാഹനം തിരിച്ചറിഞ്ഞ പൊലീസ്, പുത്തൻകുരിശിലെ വാടകവീട്ടിൽ ഒളിവിൽ കഴിയുകയായിരുന്ന പ്രതിയെ അതിവിദഗ്ധമായി പിടികൂടുകയായിരുന്നു.