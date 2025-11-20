അവയവക്കച്ചവടം: പണം ഒഴുകിയത് കൊച്ചിയിലെ 'സ്റ്റെമ്മ ക്ലബ്' വഴി; ഇറാനിലേക്ക് മനുഷ്യക്കടത്ത്, ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്
സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നവരെ ചൂഷണം ചെയ്ത് ക്രിപ്റ്റോ ആസ്തികൾ സമ്പാദിച്ചു. മുഖ്യപ്രതി മധു ജയകുമാറിനെ എൻഐഎ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി ചോദ്യം ചെയ്തു
Published : November 20, 2025 at 10:25 PM IST
എറണാകുളം: ഇറാനിലേക്ക് മനുഷ്യക്കടത്തു നടത്തി അവയവക്കച്ചവടം നടത്തിയ രാജ്യാന്തര റാക്കറ്റിൻ്റെ പണമിടപാടുകൾ നടന്നത് കൊച്ചിയിലെ മെഡിക്കൽ ടൂറിസം സ്ഥാപനമായ സ്റ്റെമ്മ ക്ലബ് വഴിയെന്ന് ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി (എൻഐഎ) കണ്ടെത്തി. രാജ്യാന്തര അവയവക്കച്ചവട കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതിയും കൊച്ചി സ്വദേശിയുമായ മധു ജയകുമാറിൻ്റെ കസ്റ്റഡി അപേക്ഷയിലാണ് എൻഐഎ ഈ കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.
പ്രതികൾ അവയവക്കച്ചവടത്തിലൂടെ വൻതോതിൽ പണം തട്ടിയെടുക്കുകയും, ഈ പണം ക്രിപ്റ്റോ ആസ്തികൾ, ഭൂമി, മറ്റ് സ്വത്തുക്കൾ എന്നിവയുടെ രൂപത്തിൽ നിയമവിരുദ്ധമായി സമ്പാദിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമായ പ്രതികൾ ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ 120 ബി, 370, 465 ഉൾപ്പടെയുള്ള വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്തതായും എൻഐഎ കസ്റ്റഡി അപേക്ഷയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
സ്റ്റെമ്മ ക്ലബ്ബും പണമിടപാടും
ഒന്നാം പ്രതി മധു ജയകുമാർ അന്താരാഷ്ട്ര അവയവ വ്യാപാര റാക്കറ്റിലെ മുഖ്യ പങ്കാളിയാണ്. സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നവരെ പണം നൽകിയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയും ചൂഷണം ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഇവർ ചെയ്തിരുന്നത്. ഇരകളായവരെ ഇറാനിലേക്ക് കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയി, അവരുടെ വൃക്കകൾ വിൽപന നടത്താൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു പ്രതികളുടെ രീതി. ഇതിനായി സ്റ്റെമ്മ ക്ലബ്ബിൻ്റെ പേരിലുള്ള സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വഴിയാണ് പണം തട്ടിയെടുത്തത്. കുറ്റകൃത്യത്തിൽ ഒന്നാം പ്രതിയുടെ പങ്കിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിയമവിരുദ്ധമായ മനുഷ്യ അവയവ കടത്തിൻ്റെ ആഴവും അതിൻ്റെ അന്താരാഷ്ട്ര ബന്ധങ്ങളും പുറത്തുകൊണ്ടുവരാൻ ഒന്നാം പ്രതിയെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അറിയിച്ചു.
വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യൽ
ശേഖരിച്ച തെളിവുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അന്വേഷണത്തിന് അനിവാര്യമാണ്. സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രതികളും ഇരകളും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. പ്രതികളെ സഹായിക്കുന്നവരെ ഇതുവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ, ഇതിനെല്ലാം ഒന്നാം പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. കേരളത്തിൽനിന്ന് ഒരാളും കർണാടക, ആന്ധ്രപ്രദേശ്, തെലങ്കാന എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരായിരുന്നു അവയവ വിൽപന നടത്തിയവരിൽ കൂടുതലായും ഉണ്ടായിരുന്നത്. അവയവ റാക്കറ്റിൽനിന്ന് പണം നൽകി അവയവം സ്വീകരിച്ചവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരായിരുന്നു.
തട്ടിപ്പിൻ്റെ രീതി
ലക്ഷങ്ങളായിരുന്നു ഓരോ അവയവ ഇടപാടിനും സംഘം ഇവരിൽനിന്ന് ഈടാക്കിയിരുന്നത്. അവയവം വിൽപന നടത്തിയവർക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത പണം നൽകാതെ വഞ്ചിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ നിയമവിരുദ്ധമായ കാര്യമായതിനാലും ഭയം കാരണവും ഇരകൾ പരാതി നൽകാൻ തയാറാവാതിരുന്നത് പ്രതികൾക്ക് കുറ്റകൃത്യം തുടരാൻ അവസരം നൽകുകയായിരുന്നു. അവയവ കൈമാറ്റത്തിന് താരതമ്യേന നിയന്ത്രണങ്ങൾ കുറഞ്ഞ രാജ്യമെന്ന നിലയിലായിരുന്നു പ്രതികൾ അവയവക്കച്ചവടത്തിന് ഇറാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തത്.
അറസ്റ്റും തുടർനടപടികളും
ഇറാനിൽനിന്നെത്തിയ മധുവിനെ ഈ മാസം എട്ടിനാണ് എൻഐഎ പിടികൂടിയത്. ഈ മാസം 24 വരെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ട പ്രതിയെ ഏഴ് ദിവസത്തെ എൻഐഎ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 2024 ഓഗസ്റ്റിൽ ഇറാനിൽനിന്നെത്തിയ തൃശൂർ സ്വദേശി സബിത്ത് നാസറിനെ എമിഗ്രേഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചോദ്യം ചെയ്തതോടെയാണ് അവയവക്കച്ചവട സംഘത്തെപ്പറ്റി നിർണായക സൂചന ലഭിച്ചത്. സാബിത്തിന് പുറമെ മധു ജയകുമാറിൻ്റെ സംഘത്തിലെ കണ്ണികളായ സജിത് ശ്യാം, ബെല്ലാരംകൊണ്ട രാമപ്രസാദ് എന്നിവരെ കഴിഞ്ഞ വർഷം അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. നാലുപേരെയും പ്രതി ചേർത്ത് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇറാനിൽ ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന മധുവിനെ ഇൻ്റർപോൾ വഴി ലുക്കൗട്ട് നോട്ടിസ് പുറത്തിറക്കി ഇന്ത്യയിലെത്തിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ എൻഐഎ പിടികൂടിയത്.
