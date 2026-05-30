മലപ്പുറത്തു നിന്ന് സ്‌ഫോടക വസ്‌തുക്കള്‍ പിടിച്ചെടുത്ത സംഭവം; വടക്കൻ കേരളത്തിൽ എൻഐഎ റെയ്‌ഡ്

തിരൂരങ്ങാടിയിലെ ഗോഡൗണിലും ലോറി ഉടമയുടെ വണ്ടൂർ പുതിയത്തുകുന്നിലെ ഭാര്യവീട്ടിലുമാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധന നടത്തിയത്. സ്ഫോടക വസ്‌തുക്കൾ എത്തിച്ചതിൻ്റെയും സൂക്ഷിച്ചതിൻ്റെയും സാഹചര്യങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നത്

MALAPPURAM NIA
NIA conducts inspections at two locations in Malappuram (Etv Bharat)
Published : May 30, 2026 at 11:17 AM IST

Updated : May 30, 2026 at 11:57 AM IST

മലപ്പുറം: തിരൂരങ്ങാടിയിൽ ലോറി നിറയെ സ്ഫോടക വസ്‌തുക്കൾ എത്തിയ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസിയായ എൻഐഎ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ രണ്ടിടങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്തി. തിരൂരങ്ങാടിയിലെ ഗോഡൗണിലും ലോറി ഉടമയുടെ വണ്ടൂർ പുതിയത്തുകുന്നിലെ ഭാര്യവീട്ടിലുമാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധന നടത്തിയത്.

സ്ഫോടക വസ്‌തുക്കൾ എത്തിച്ചതിൻ്റെയും സൂക്ഷിച്ചതിൻ്റെയും സാഹചര്യങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നത് സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനായാണ് പരിശോധന നടത്തിയതെന്നാണ് വിവരം കേസിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.

മലപ്പുറത്തെ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൻ ഐ എ കാസർകോട് ചിറ്റാരിക്കലിൽ നടത്തിയ റെയ്‌ഡിലും സ്ഫോടക വസ്‌തുക്കൾ പിടിച്ചെടുത്തു. ഉഗ്ര സ്ഫോടക ശേഷി ഉണ്ടെന്നു കരുതുന്ന ജലറ്റിൻ സ്റ്റിക്കുകൾ ആണ് പിടിച്ചെടുത്തത്. കടുമേനി പട്ടയങ്ങാനം ആണ് റെയ്‌ഡ് നടക്കുന്നത്.

കടുമേനി സ്വദേശി ജോർജിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്ഫോടക വസ്‌തുക്കൾ പിടികൂടിയത്. അഞ്ച് വർഷം പഴക്കമുള്ള ജലാറ്റിൻ സ്റ്റിക്കുകളാണ് പിടികൂടിയത്. എൻഐഎ സംഘം ഇത് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തു. ഫെബ്രുവരിയിലാണ് മലപ്പുറം ചെമ്മാട് വൻ തോതിൽ സ്ഫോടക വസ്‌തു പിടികൂടിയത്.

ജലാറ്റിൻ സ്റ്റിക്കുകള്‍, ഡിറ്റനേറ്റര്‍ വയറുകള്‍ എന്നിവയാണ് പിടികൂടിയത്. ഉള്ളി ലോഡുമായി എത്തിയ ലോറിയിലായിരുന്നു ബോക്‌സുകളിലാക്കി സ്ഫോടക വസ്‌തുക്കള്‍ ഒളിപ്പിച്ചിരുന്നത്. മലപ്പുറം ചെമ്മാടുള്ള ഹോളോ ബ്രിക്‌സ് കടയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് നിര്‍ത്തിയിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ലോറി. ഇതിൽ നിന്ന് ചെറിയ ലോറിയിലേക്ക് ഉള്ളി മാറ്റാൻ രാത്രി വണ്ടി വന്നു. ഇതോടൊപ്പം കാറിലും ആളുകളെത്തി. ഇതിനിടെ പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നവര്‍ ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് പൊലീസ് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് സ്ഫോടക വസ്‌തുക്കള്‍ കണ്ടെത്തിയ്. ഉള്ളി ചാക്കുകള്‍ നീക്കം ചെയ്‌തപ്പോഴാണ് സ്ഫോടക വസ്‌തുക്കള്‍ കണ്ടത്.

കോഴിക്കോട് മുക്കത്തിന് സമീപം കൊടിയത്തൂർ എരഞ്ഞിമാവിലും ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ പരിശോധന. എരഞ്ഞിമാവ് സ്വദേശിയായ തെഞ്ചേരി പറമ്പിൽ ഹാരിസിൻ്റെ വീട്ടിലും ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള എക്‌സലന്‍റ് ബ്രിക്‌സ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിലുമാണ് ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി പരിശോധന നടത്തുന്നത്. ഇന്ന് പുലർച്ചെ അഞ്ച് മണിയോടെയാണ് പത്ത് വാഹനങ്ങളിലായി ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി സംഘം പരിശോധനക്ക് വേണ്ടി എത്തിയത്.

തിരൂരങ്ങാടിയില്‍ സ്‌ഫോടകവസ്‌തുക്കള്‍ കണ്ടെത്തിയതില്‍ അന്വേഷണം ഊർജിതമായി നടക്കുന്നതിനിടയിലാണ് എരഞ്ഞിമാവ് സ്വദേശി ഹാരിസിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരം അന്വേഷണ
സംഘത്തിന് ലഭിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് ഇയാളെ ഒന്നാം പ്രതിയാക്കി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഇന്ന് പുലർച്ചെ അപ്രതീക്ഷിതമായി എൻഐഎ സംഘം റെയ്‌ഡുമായി ഹാരിസിന്‍റെ വീട്ടിലും ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള എക്‌സലന്‍റ് ബ്രിക്‌സ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിലും പരിശോധന നടത്തുന്നത്.

രാജ്യ സുരക്ഷയെ മുൻനിർത്തിയുള്ള അതീവജാഗ്രതയോടെയുള്ള പരിശോധനയാണ് ഇപ്പോൾ എരഞ്ഞിമാവിൽ പുരോഗമിക്കുന്നത്. നിലവിൽ ഹാരിസിന് പുറമെ മറ്റ് ആറ് പ്രതികളാണ് ഈ കേസിൽ ഉള്ളത്. എരഞ്ഞിമാവ് തെഞ്ചിരി പറമ്പിൽ ശരീഫ് (35),വലിയപറമ്പ് കൽക്കല്ലൂർ പള്ളിക്കണ്ടി മുഹമ്മദ് സലീം (52), കണ്ണൂർ ചെറുപുഴ കരിമ്പൻ ഹൗസിൽ അനിൽകുമാർ (51), പന്നിക്കോട് തെഞ്ചിരിപറമ്പിൽ നിസാർ (42 ), പന്നിക്കോട് തെഞ്ചിരിപറമ്പിൽ ഇർഷാദ് (28),തിരൂരങ്ങാടി ചാപ്പങ്ങത്തിൽ കമറുദ്ദീൻ (40)എന്നിവരാണ് മറ്റു പ്രതികൾ. ഇവരെല്ലാം നേരത്തെ അറസ്റ്റിൽ ആയെങ്കിലും ഹാരിസ് ഒളിവിൽ പോവുകയായിരുന്നു. അനുമതി ഉള്ള അളവിൽ അധികം സ്ഫോടകവസ്‌തു ശേഖരം സൂക്ഷിച്ചു എന്നതായിരുന്നു നേരത്തെ എടുത്ത കേസ്.

