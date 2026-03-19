ടി.ജെ. ജോസഫ് വധശ്രമക്കേസ്: മുഖ്യ ഗൂഢാലോചനക്കാരന്‍റെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കാൻ എൻഐഎ കോടതിയിൽ

കേസിലെ മുഖ്യ ഗൂഢാലോചനക്കാരിലൊരാളായ എം.കെ. നാസറിനെതിരെ ആലുവയിൽ പുതിയ ക്രിമിനൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് എൻ.ഐ.എ ഈ നീക്കം നടത്തിയത്.

T J JOSEPH ജോസഫ് മാഷ് കൈവെട്ട് കേസ് എന്‍ഐഎ
Published : March 19, 2026 at 4:50 PM IST

എറണാകുളം: പ്രൊഫസർ ടി.ജെ. ജോസഫിന്‍റെ കൈപ്പത്തി വെട്ടിമാറ്റിയ കേസിന്‍റെ ഗൂഢാലോചനയിൽ പങ്കാളിയായ പ്രതിയുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കാൻ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി (എൻ.ഐ.എ) കോടതിയെ സമീപിച്ചു. കേസിലെ മുഖ്യ ഗൂഢാലോചനക്കാരിലൊരാളായ എം.കെ. നാസറിനെതിരെ ആലുവയിൽ പുതിയ ക്രിമിനൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് എൻ.ഐ.എ ഈ നീക്കം നടത്തിയത്.

ഈ വർഷം ജനുവരിയിൽ കടങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞുണ്ണിക്കരയിൽ വെച്ച് 61 വയസ്സുകാരനായ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞു എന്നയാളുടെ വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറി മർദ്ദിച്ചുവെന്ന പരാതിയിലാണ് ആലുവ ഈസ്റ്റ് പോലീസ് നാസറിനെതിരെ കേസെടുത്തത്. നിരോധിത സംഘടനയായ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടുമായി ബന്ധമുള്ള നാസറിനെ, പ്രൊഫസർ ടി.ജെ. ജോസഫിനെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ എൻ.ഐ.എ കോടതി നേരത്തെ ജീവപര്യന്തം തടവിന് ശിക്ഷിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് കേരള ഹൈക്കോടതി ഈ ശിക്ഷ മരവിപ്പിക്കുകയും പ്രതിക്ക് ജാമ്യം അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു.

പുതിയ ക്രിമിനൽ കേസിൽ പ്രതിയായതോടെ നാസർ ജാമ്യവ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിച്ചുവെന്നാണ് എൻ.ഐ.എ കോടതിയിൽ വാദിച്ചത്. എന്നാൽ ഈ അപേക്ഷ പരിഗണിച്ച എൻ.ഐ.എ കോടതി ജഡ്ജി പി.കെ. മോഹൻദാസ്, ഉയർന്ന കോടതി അനുവദിച്ച ജാമ്യമോ മരവിപ്പിച്ച ശിക്ഷയോ റദ്ദാക്കാൻ വിചാരണാ കോടതിക്ക് അധികാരമില്ലെന്ന് ബുധനാഴ്ച നിരീക്ഷിച്ചു. നിയമപരമായ ഈ തടസ്സമുള്ളതിനാൽ, ജാമ്യം റദ്ദാക്കുന്നതിനായി എൻ.ഐ.എ ഉടൻ തന്നെ കേരള ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാനാണ് സാധ്യതയെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

2010 ജൂലൈ 4-നാണ് തൊടുപുഴ ന്യൂമാൻ കോളേജിലെ അധ്യാപകനായിരുന്ന ടി.ജെ. ജോസഫിന് നേരെ ക്രൂരമായ ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. അദ്ദേഹം തയ്യാറാക്കിയ മലയാളം ചോദ്യപേപ്പറിൽ മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്തുന്ന പരാമർശങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാരോപിച്ച് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകർ മൂവാറ്റുപുഴയിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ കൈപ്പത്തി വെട്ടിമാറ്റുകയായിരുന്നു.

2010 മാർച്ച് 23-നു നടന്ന മലയാളം ബിരുദ പരീക്ഷയിൽ പ്രവാചകനെ നിന്ദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഉൾപ്പെടുത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ചായിരുന്നു ആക്രമണം. പി.ടി കുഞ്ഞുമുഹമ്മദ് എഴുതിയ 'തിരക്കഥയിലെ രീതിശാസ്ത്രം" എന്ന പുസ്‌തകം ആധാരമാക്കിയായിരുന്നു ചോദ്യം.

പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കു ശേഷമാണ് ചോദ്യപ്പേപ്പർ ചിലർ പ്രചരിപ്പിച്ചത്. തൊടുപുഴയിൽ പ്രതിഷേധവുമായി ചില സംഘടനകൾ രംഗത്തിറങ്ങി.ഒളിവിൽ പോയ ടി.ജെ. ജോസഫിനെതിരെ മതനിന്ദ കുറ്റം ചുമത്തി തൊടുപുഴ പൊലീസ് കേസെടുത്തു. 22 വയസുകാരനായ മകനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത പൊലീസ് പീഡനം ആരംഭിച്ചതോടെ ഇടുക്കിയിൽ ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന പ്രൊഫ. ജോസഫ് പൊലീസിൽ കീഴടങ്ങി. പിന്നാലെ പ്രൊഫ. ജോസഫിനെ കോളജ് പിരിച്ചുവിട്ടു. ജാമ്യത്തിൽ കഴിയുമ്പോഴായിരുന്നു ആക്രമണം.

ഈ കേസിൽ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി നടന്ന വിചാരണയിൽ 19 പേരെ കോടതി ശിക്ഷിച്ചിരുന്നു. വർഷങ്ങളോളം ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി സവാദിനെ 2024-ൽ മാത്രമാണ് അന്വേഷണസംഘത്തിന് പിടികൂടാൻ സാധിച്ചത്. ഈ ആക്രമണത്തിന്‍റെ ആസൂത്രണത്തിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ച വ്യക്തിയാണ് എം.കെ. നാസർ.

