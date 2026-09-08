ദേശീയപാത 66 ല് 15 ദിവസത്തിനകം ദിശാ സൂചക ബോര്ഡുകള് സ്ഥാപിക്കാമെന്ന് എന്എച്ച്എഐ; തീരുമാനം ഉന്നതതല യോഗത്തില്
നിര്മാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് വേഗത്തിലാക്കാന് കേന്ദ്ര ഹൈവേ-റോഡ് മന്ത്രാലയത്തില് കൂടുതല് സമ്മര്ദം ശക്തമാക്കുമെന്ന് മന്ത്രി പി കെ ബഷീര് പറഞ്ഞു.
Published : September 8, 2026 at 6:00 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് നിര്മാണം പുരോഗമിക്കുന്ന ദേശീയ പാത 66 ലെ വര്ധിച്ചു വരുന്ന അപകടങ്ങള് കുറയ്ക്കാന് ദേശീയ പാതാ അതോറിറ്റിയുടെ അടിയന്തര ഇടപെടലുണ്ടാകുമെന്ന് സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് വിളിച്ചു ചേര്ത്ത ഉന്നത തല യോഗത്തില് ദേശീയ പാതാ അതോറിട്ടി അധികൃതരുടെ ഉറപ്പ്. നിര്മാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്നത് മൂലം കഴിഞ്ഞ 15 ദിവസത്തിനിടയില് നാല് അപകടങ്ങളും ഏറ്റവും ഒടുവില് കയ്പ്പമംഗലത്തുണ്ടായ അപകടത്തില് എട്ട് തമിഴ്നാട് സ്വദേശികളായ വിദ്യാര്ഥികള് മരിച്ച സംഭവങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലായിരുന്നു പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി പി കെ ബഷീര് ഉന്നത തലയോഗം വിളിച്ചു ചേര്ത്തത്. 2028 മാര്ച്ചിനുള്ളില് എല്ലാ റീച്ചുകളുടെയും പണി പൂര്ത്തിയാക്കുമെന്നാണ് ഇക്കാര്യത്തില് ദേശീയ പതാ അതോറിറ്റി നല്കിയ ഉറപ്പ്.
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നിര്മാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് വേഗത്തിലാക്കാന് കേന്ദ്ര ഹൈവേ-റോഡ് മന്ത്രാലയത്തില് കൂടുതല് സമ്മര്ദം ശക്തമാക്കുമെന്ന് മന്ത്രി പി കെ ബഷീര് യോഗത്തിനുശേഷം നടത്തിയ വാര്ത്താ സമ്മേളനത്തില് പറഞ്ഞു. ദേശീയപാതകളിലെ അപകടങ്ങള് ഇല്ലാതാക്കാന് ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തില് കലക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തില് മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം പ്രത്യേക കമ്മിറ്റികള് നിലവില് വരും. ഈ കമ്മിറ്റികള് അതാത് ജില്ലകളിലെ നിര്മാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുടെ പുരോഗതിയും സുരക്ഷയും നിശ്ചിത കാലയളവില് വിലയിരുത്തി സര്ക്കാരിന് റിപ്പോര്ട്ട് സമര്പ്പിക്കും.
ഉടന് നടപ്പാക്കുന്ന നടപടികൾ
തൃശൂര്, മലപ്പുറം, ആലപ്പുഴ എന്നിവിടങ്ങളില് അടുത്തിടെ ഉണ്ടായ ദാരുണ വാഹനാപകടങ്ങള് സര്ക്കാര് അതീവ ഗൗരവത്തോടെയാണ് കാണുന്നത്. ഉടന് നടപ്പാക്കുന്ന നടപടികള് ദേശീയ പാത- 66 ഉള്പ്പെടെയുള്ള ദേശീയപാതകളില് നിര്മാണത്തിലിരിക്കുന്നതും പണി പൂര്ത്തിയായതുമായ സ്ഥലങ്ങളില് വാണിങ് സൈനേജ്, ബാരിയര്, ലൈറ്റിങ്, റിഫ്ളക്ടർ എന്നിവ ഉടന് സ്ഥാപിക്കും.
റോഡിൻ്റെ വശത്ത് വാഹനങ്ങള് അനധികൃതമായി പാര്ക്ക് ചെയ്യുന്നത് തടയാന് കര്ശന നടപടി സ്വീകരിക്കും. ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ടുകളില് ഹ്രസ്വകാല സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങള് 15 ദിവസത്തിനുള്ളില് പൂര്ത്തിയാക്കും.
ദീര്ഘകാല നടപടികള്
വാഹനങ്ങളുടെ പാര്ക്കിങ് ഉള്പ്പെടെയുള്ള സൗകര്യങ്ങള്ക്കായി വേ സൈഡ് അമെനിറ്റീസ് പദ്ധതികള് നടപ്പിലാക്കും. പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളില്, പ്രത്യേകിച്ച് സ്കൂള് പരിസരങ്ങളില്, ഫുട് ഓവര് ബ്രിഡ്ജുകൾ പണിയും. അമിതവേഗത്തിനും തെറ്റായ പാര്ക്കിങ്ങിനുമെതിരെ നിരീക്ഷണവും പരിശോധനയും ശക്തിപ്പെടുത്തും.
രാത്രിയില് പ്രത്യേക സ്പീഡ് ചെക്കുകളും പരിശോധനകളും നടത്തും. എന്എച്ച്എഐയുമായും മറ്റ് വകുപ്പുകളുമായും ചേര്ന്ന് ജോയിൻ്റ് മോണിറ്ററിങ് സംവിധാനം ഏര്പ്പെടുത്തും. ജീവഹാനി ആവര്ത്തിക്കാതിരിക്കാന് സര്ക്കാര് എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കും. റോഡുകള് സുരക്ഷിതമാക്കുക എന്നത് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൻ്റെ മുന്ഗണനയാണെന്ന് മന്ത്രി പി കെ ബഷീര് പറഞ്ഞു.
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