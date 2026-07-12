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അർത്തുങ്കൽ ബൈപാസ് മേൽപ്പാലത്തിന് താഴെ ജപ്പാൻ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് പൊട്ടിയിട്ട് രണ്ടു വർഷം; വൻ ദുരന്തഭീതിയിൽ നാട്ടുകാർ, കടുത്ത ജനരോഷം

കുടിവെള്ള പൈപ്പ് പൊട്ടി രണ്ട് വർഷമായി വെള്ളമൊഴുകുന്നതിൽ നടപടിയെടുക്കാത്ത അധികൃതർക്കെതിരെ ജനരോഷം ശക്തമാകുന്നു

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അർത്തുങ്കൽ ബൈപാസ് മേൽപ്പാലം (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 12, 2026 at 6:09 PM IST

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ആലപ്പുഴ: ദേശീയപാത 66 വികസനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നിർമിച്ച അർത്തുങ്കൽ ബൈപാസ് മേൽപ്പാലത്തിന് താഴെ ജപ്പാൻ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന പൈപ്പ് ലൈൻ പൊട്ടിയിട്ട് രണ്ട് വർഷം പിന്നിടുന്നു. നിർത്താതെയുള്ള ജലചോർച്ച മൂലം മേൽപ്പാലത്തിൻ്റെ തൂണുകളുടെ അടിത്തറയ്ക്ക് ഇളക്കം തട്ടുമെന്നും ഇത് വലിയൊരു ദുരന്തത്തിന് കാരണമാകുമെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രദേശവാസികൾ ശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തിലാണ്.

അർത്തുങ്കൽ ബൈപാസ് മേൽപ്പാലത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ (ETV Bharat)

രണ്ട് വർഷം മുൻപ് മേൽപ്പാല നിർമാണത്തിനിടെ ഉണ്ടായ തകരാറാണ് ഇതുവരെയും പരിഹരിക്കാൻ അധികൃതർ തയാറാകാത്തത്. ആറുമാസം മുൻപ് ജില്ലാ കളക്‌ടർ നേരിട്ടെത്തി സ്ഥലം സന്ദർശിക്കുകയും, ഈ അടുത്ത് പ്രാദേശിക എംഎൽഎയ്ക്ക് നേരിട്ട് പരാതി നൽകുകയും ചെയ്‌തിട്ടും യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റിയെയും ജല അതോറിറ്റിയെയും പലവട്ടം വിവരമറിയിച്ചിട്ടും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരസ്‌പരം പഴിചാരി ഒഴിഞ്ഞുമാറുകയാണ്.

പാലത്തിൻ്റെ അടിത്തറ അപകടത്തിൽ; ദുരിതം വിവരിച്ച് നാട്ടുകാർ

മേൽപ്പാലത്തിൻ്റെ തെക്കുവശത്തെ തൂണിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ശക്തമായ രീതിയിൽ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുന്നത്. ഈ വെള്ളം മുഴുവൻ അടിപ്പാതയിലും സമീപത്തെ വീടുകളിലും കടകളുടെ മുന്നിലുമാണ് കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത്.

"രണ്ടു വർഷമായി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴുക്കുകയാണ്. മഴ പെയ്‌താൽ ഈ അഴുക്കുവെള്ളവും മഴവെള്ളവും കൂടി കടയിലേക്ക് അടിച്ചുകയറും. ഇതിനെതിരെ എത്രയോ തവണ പരാതി പറഞ്ഞു. ഇടയ്ക്ക് അധികാരികൾ വന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോകും എന്നല്ലാതെ ഇതുവരെ ഒരു പരിഹാരവും അവർ ചെയ്‌തിട്ടില്ല." സമീപത്തെ കടയിൽ ജോലിക്ക് നിൽക്കുന്ന രജിതയുടെ വാക്കുകൾ ആണ്

മഴക്കാലമാകുന്നതോടെ മേൽപ്പാലത്തിൽ നിന്ന് ഒഴുകിവരുന്ന വെള്ളത്തിനൊപ്പം ഇരുവശങ്ങളിലെയും കൽക്കെട്ടിനകത്തുനിന്നും മണ്ണ് വ്യാപകമായി ഒലിച്ചുപോകുന്നുണ്ട്. ഇതിനകം തന്നെ ചില ഭാഗങ്ങളിലെ കൽക്കെട്ടുകൾ പൊട്ടിയ നിലയിലാണ്.

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"ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ, പക്ഷേ ആര് കാണാൻ, ആര് ചെയ്യാൻ? ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും വന്ന് ചെയ്യേണ്ടേ? തൂണിൻ്റെ അടിയിലാണ് കൃത്യമായി ലീക്ക് ഉള്ളത്. നിരന്തരം വെള്ളം വരുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബലം കുറഞ്ഞുവരികയാണ്. കളക്‌ടർ വരെ വന്നതാണ്, എംഎൽഎയ്ക്ക് നേരിട്ട് പരാതി കൊടുത്തു. പക്ഷേ ദേശീയപാത ഉദ്യോഗസ്ഥർ വന്നാൽ അവർക്ക് ഒന്നും അറിയാത്ത രീതിയാണ്. ഇവിടെ മൂന്ന് കുഴികൾ കുഴിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്, ഇത് എന്തിനാ കുഴിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ വന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പോലും അറിയില്ല!" ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവർ അനിക്കുട്ടൻ പറഞ്ഞു.

നിർമാണത്തിലെ അശാസ്ത്രീയതയും ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളും

കഴിഞ്ഞ ദിവസം 11-ാം മൈലിൽ മേൽപ്പാലത്തിൽ ഗർത്തം രൂപപ്പെട്ടത് യാത്രക്കാരിൽ വലിയ ഭീതിയുണ്ടാക്കിയിരുന്നു. പൈപ്പ് ലൈൻ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാതെ അതിനു മുകളിലൂടെ അടിപ്പാതയുടെ സംരക്ഷണഭിത്തി നിർമിച്ചതാണ് അവിടെ തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായത്. ഇതിന് സമാനമായ സാഹചര്യമാണ് അർത്തുങ്കലിലും നിലനിൽക്കുന്നത്.

ഇതിനുപുറമേ, അർത്തുങ്കൽ മേൽപ്പാലത്തിൻ്റെ നിർമാണത്തിനായി വേമ്പനാട്ട് കായലിൽ നിന്ന് ഖനനം ചെയ്‌തു കൊണ്ടുവന്ന മണലിൽ വൻതോതിൽ ചെളിയും കക്കയും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന ഗുരുതരമായ ആരോപണവും നാട്ടുകാർ ഉന്നയിക്കുന്നു. അർത്തുങ്കൽ ബൈപാസിലെ ഈ ജലചോർച്ചയ്ക്ക് അടിയന്തരമായി ശാശ്വത പരിഹാരം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ വലിയ അപകടം ഉണ്ടാകുമെന്നും, ശക്തമായ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്നും നാട്ടുകാർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

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