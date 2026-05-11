അഴിയൂർ വെങ്ങളം റീച്ചിലെ നിർമാണം ഇഴയുന്നു; ഉപകരാർ കമ്പനിയായ വാഗഡിനെ അദാനി ഗ്രൂപ്പ് ഒഴിവാക്കി

കാലങ്ങളായി നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇഴഞ്ഞുനീങ്ങുന്നു എന്ന വ്യാപക പരാതിയെത്തുടർന്നാണ് നടപടി

National Highway 66 Azhiyur Vengalam Sector (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 11, 2026 at 10:12 AM IST

കോഴിക്കോട്: കാസർകോട് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെയുള്ള ദേശീയപാത 66 വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിർണായക മാറ്റങ്ങൾ. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ അഴിയൂർ വെങ്ങളം റീച്ചിലെ നിർമാണച്ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന ഉപകരാർ കമ്പനിയെ ഒഴിവാക്കി. വാഗഡ് എന്ന സ്ഥാപനത്തെയാണ് നിർമാണച്ചുമതലയിൽ നിന്നും പൂർണമായും മാറ്റിയത്. പ്രവൃത്തികൾ ഏറ്റെടുത്ത പ്രധാന കരാറുകാരായ അദാനി എൻ്റർപ്രൈസസാണ് ഈ സുപ്രധാന തീരുമാനമെടുത്തത്.

കാലങ്ങളായി നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇഴഞ്ഞുനീങ്ങുന്നു എന്ന വ്യാപക പരാതിയെത്തുടർന്നാണ് നടപടി. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നിരന്തരം ഗതാഗതക്കുരുക്ക് നേരിടുന്ന വടകര മേഖലയിലെ പ്രവൃത്തികൾ വേഗത്തിലാക്കാൻ അദാനി ഗ്രൂപ്പ് പുതിയ കമ്പനിയെ നിയോഗിച്ചു. കെല്ലർ ഗ്രൗണ്ട് എൻജിനീയറിങ് എന്ന പ്രമുഖ കമ്പനിക്കാണ് പുതിയ ചുമതല. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി വടകര കരിമ്പനപ്പാലത്തിന് സമീപം നിർമാണ പ്രവൃത്തികൾ വീണ്ടും ആരംഭിച്ചു. പാലത്തിൻ്റെ തെക്കുഭാഗത്ത് ആർഇ പാനൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പൈലിങ് ജോലികളാണ് പുതിയ കമ്പനി തുടങ്ങിയത്. ഈ ജോലികൾ വേഗം പൂർത്തിയാക്കാനാണ് കർശന നിർദേശം.

ദേശീയപാത 66 അഴിയൂർ വെങ്ങളം സെക്‌ടറിലെ ഗതാഗത കുരുക്ക് (ETV Bharat)

പ്രവൃത്തി വേഗത്തിലാക്കാൻ ഗൾഫാറും
ദേശീയപാത നിർമാണത്തിനിടെ മുക്കാളിയിൽ റോഡിൻ്റെ വശം ഇടിഞ്ഞുവീണ് സോയിൽ നെയ്ലിങ് തകർന്നത് വലിയ വിവാദമായിരുന്നു. രണ്ടു വർഷത്തിലേറെയായിട്ടും തകർന്ന ഭാഗം വാഗഡ് കമ്പനി പുനർനിർമിച്ചിരുന്നില്ല. സുരക്ഷാ ഭീഷണിയായ ഈ പ്രവൃത്തി ഇപ്പോൾ പ്രമുഖ നിർമാണ കമ്പനിയായ ഗൾഫാർ എൻജിനീയറിങ്ങിന് കൈമാറി. സോയിൽ നെയ്ലിങ് പൂർണമായും തകർന്ന മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലെ അറ്റകുറ്റപ്പണികളും ഗൾഫാർ തന്നെ പൂർത്തിയാക്കും.

റോഡ് ഉയർത്തുമ്പോൾ ഭൂമി ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന ജോലികൾ കരിമ്പനപ്പാലത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആർഇ പാനൽ വയ്ക്കുന്ന ഭാഗത്ത് പൈലിങ് നടത്തി മണ്ണ് ഉറപ്പിക്കുന്ന സ്റ്റോൺ കോളം പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുകയാണ്. രണ്ടു മാസം കൊണ്ട് സ്റ്റോൺ കോളം നിർമാണം തീർക്കാനാണ് കമ്പനിയുടെ ലക്ഷ്യം. ഇതോടെ പാലം നിർമാണത്തിന് ആവശ്യമായ വേഗം കൂടും.

ഉയരപ്പാതകൾക്ക് പുതിയ കമ്പനി വരും
വടകര പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് മുതൽ കരിമ്പനപ്പാലം വരെ ഉയരപ്പാത നിർമിക്കാൻ മറ്റൊരു സ്ഥാപനം കൂടി വൈകാതെ എത്തും. അഴിയൂർ വെങ്ങളം സെക്ടർ തുടക്കത്തിൽ ടെൻഡർ ചെയ്ത പദ്ധതിയിൽ പിന്നീട് നിരവധി മാറ്റങ്ങൾ വന്നിരുന്നു. ആവശ്യകത കണക്കിലെടുത്ത് പിന്നീട് മേൽപാലങ്ങളും അടിപ്പാതകളും പദ്ധതിയിൽ കൂടുതലായി ഉൾപ്പെടുത്തി. ഇതാണ് നിർമാണം വൈകാൻ പ്രധാന കാരണമായി ദേശീയപാത അതോറിറ്റി അധികൃതർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.

പെരുവാട്ടുംതാഴയിലെ ഉയരപ്പാത കഴിഞ്ഞാൽ അടയ്ക്കാതെരുവിലാണ് മേൽപാലം വരുന്നത്. ലിങ്ക് റോഡ് മുതൽ പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് വരെയുള്ള ഉയരപ്പാതയുടെ നിർമാണം ഇതിനകം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ കരിമ്പനപ്പാലം വരെ മണ്ണിട്ട് റോഡ് ഉയർത്തി പാത നിർമിക്കാനായിരുന്നു തീരുമാനം. എന്നാൽ പിന്നീട് രൂപരേഖയിൽ സുപ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ വന്നു. മണ്ണ് നിറയ്ക്കുന്നതിന് പകരം തൂണുകളുടെ പൈലിങ് നടത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾക്കാണ് ഇനി മുൻഗണന നൽകുക.

യാത്രാദുരിതത്തിന് അറുതിയാകുമോ?
പ്രധാനപ്പെട്ട അഴിയൂർ വെങ്ങളം റീച്ചിലെ അടിസ്ഥാന നിർമാണം 2024 ഏപ്രിലിൽ പൂർത്തിയാക്കാനായിരുന്നു ആദ്യം ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ പല കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഈ കാലാവധി നിരവധി തവണ നീട്ടിനൽകി. നിർമാണത്തിലെ അനാസ്ഥയും മെല്ലെപ്പോക്കും തുടർന്നാൽ കാലവർഷത്തിൽ യാത്രക്കാരുടെ ദുരിതം ഇരട്ടിയാകും. അശാസ്ത്രീയമായ നിർമാണം കാരണം സർവീസ് റോഡുകളിൽ വലിയ വെള്ളക്കെട്ട് രൂപപ്പെടുന്നത് ഈ മേഖലയിൽ പതിവാണ്.

നിർമാണം നടക്കുന്ന ദേശീയപാതയിലൂടെ മതിയായ സുരക്ഷാ മുന്നറിയിപ്പുകളില്ലാതെ വാഹനങ്ങൾ തിരിച്ചുവിടുമ്പോൾ രൂക്ഷമായ ഗതാഗതക്കുരുക്കും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. മുൻപൊരിക്കൽ വാഹനങ്ങൾ കുരുങ്ങിയതോടെ സർവീസ് റോഡ് വഴിയുള്ള കാൽനടയാത്ര പോലും അസാധ്യമായിരുന്നു. സുരക്ഷാ വീഴ്ചകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രദേശവാസികളും യാത്രക്കാരും വിവിധ ജനപ്രതിനിധികളും ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി നിരവധി തവണ രംഗത്തെത്തി.

വിവിധ കോണുകളിൽ നിന്നുള്ള കടുത്ത സമ്മർദത്തെ തുടർന്നാണ് താളംതെറ്റിയ ജോലികൾ ശരിയാക്കാൻ പ്രധാന കരാർ കമ്പനി ഇപ്പോൾ നേരിട്ട് രംഗത്തിറങ്ങിയത്. ഉപകരാറുകാരെ കർശനമായി മാറ്റിയതോടെ അടുത്ത വർഷമെങ്കിലും കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഈ ദേശീയപാത വികസനം പൂർത്തിയാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ജനങ്ങൾ.

