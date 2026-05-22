കൊച്ചി-ധനുഷ്കോടി ദേശീയപാത വികസനം; നേര്യമംഗലത്ത് നിർമാണം നിലച്ചു
ദേശീയപാത 85 ൽ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം നവീകരണവും വീതി കൂട്ടലും അതിവേഗം പുരോഗമിക്കുമ്പോഴാണ് നേര്യമംഗലം വനമേഖലയിലെ ജോലികൾ മാസങ്ങളായി പൂർണമായും സ്തംഭിച്ചു കിടക്കുന്നത്.
Published : May 22, 2026 at 11:02 AM IST
ഇടുക്കി: കൊച്ചി-ധനുഷ്കോടി ദേശീയപാത വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേര്യമംഗലം വനമേഖലയിലുള്ള പ്രതിസന്ധി അടിയന്തരമായി പരിഹരിക്കണമെന്ന് ദേശീയപാത സംരക്ഷണ സമിതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. സംസ്ഥാനത്ത് ഭരണമാറ്റം ഉണ്ടായ സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയ സർക്കാരിന് മുന്നിൽ സമിതി ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിക്കുന്നത്. വനംവകുപ്പിൻ്റെ അനുമതി ലഭിക്കാത്തത് കാരണം നിർമാണം നിലച്ചത് വരാനിരിക്കുന്ന മഴക്കാലത്ത് യാത്രാക്ലേശം അതീവ ഗുരുതരമാക്കുമെന്നാണ് ജനകീയ കൂട്ടായ്മകളുടെ മുന്നറിയിപ്പ്.
നിർമാണം നിലച്ചു
ദേശീയപാത 85ൻ്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം നവീകരണവും റോഡ് വീതികൂട്ടലും അതിവേഗം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ നേര്യമംഗലം വനമേഖലയിലെ ജോലികൾ പൂർണമായും നിലച്ചിട്ട് മാസങ്ങളായി. പാതയ്ക്ക് വീതികൂട്ടുന്നതിനും അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ സുരക്ഷാഭിത്തി നിർമിക്കുന്നതിനുമുള്ള പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കരാർ കമ്പനി തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് വനംവകുപ്പിൻ്റെ അനുമതി ലഭിക്കാത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമക്കുരുക്കിൽ നിർമാണം പാതിവഴിയിൽ തടസപ്പെട്ടത്.
നിലവിൽ ചിലയിടങ്ങളിൽ റീ ടാറിങ് മാത്രമാണ് നടക്കുന്നത്. വന്യമൃഗങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യമുള്ളതിനാൽ വനംവകുപ്പ് കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് ഈ മേഖലയിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. മരങ്ങൾ മുറിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കങ്ങളും ഇതുവരെ പരിഹരിച്ചിട്ടില്ല. ഇത് നിർമാണപ്രവർത്തനങ്ങളെ സാരമായി ബാധിച്ചു. വിനോദസഞ്ചാരികൾ ഉൾപ്പെടെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ദിവസവും ആശ്രയിക്കുന്ന പ്രധാന പാതയാണിത്.
വാഗ്ദാനം പാലിച്ച് സർക്കാർ ഇടപെടണം
നേരത്തെ പ്രതിപക്ഷത്തായിരുന്നപ്പോൾ ഈ വിഷയത്തിൽ യുഡിഎഫ് വലിയ ജനകീയ പ്രതിഷേധങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. തങ്ങൾ അധികാരത്തിൽ എത്തിയാൽ പ്രതിസന്ധിക്ക് ശാശ്വത പരിഹാരം കാണുമെന്ന് പ്രമുഖ നേതാക്കൾ അന്ന് ഉറപ്പും നൽകിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുതിയ സർക്കാർ അടിയന്തരമായി ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടണമെന്നാണ് ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യം.
മുൻപ് നൽകിയ വാഗ്ദാനം പാലിക്കാൻ ഭരണകൂടത്തിന് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടെന്ന് ദേശീയപാത സംരക്ഷണ സമിതി ഭാരവാഹികൾ വ്യക്തമാക്കി. മഴക്കാലം എത്തുന്നതോടെ ഈ വനമേഖലയിൽ ഗതാഗതക്കുരുക്കും വാഹനാപകടങ്ങളും പതിവാണ്. മരങ്ങൾ കടപുഴകി വീഴാനും മണ്ണിടിച്ചിലിനും വലിയ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ മഴയ്ക്ക് മുൻപ് തന്നെ നിർമാണം പുനരാരംഭിക്കാൻ നടപടി വേണം. ഇടുക്കി ജില്ലയെ വികസനവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സുപ്രധാന പാത എന്ന നിലയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥതലത്തിൽ പ്രത്യേക യോഗം വിളിച്ചുചേർക്കണമെന്നും സമിതി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
സാമ്പത്തിക മേഖലയെ ബാധിക്കും
തേയില, ഏലം അടക്കമുള്ള കാർഷിക ഉത്പന്നങ്ങൾ വേഗത്തിൽ ഗതാഗതം ചെയ്യുന്നതിനും ഈ പാത അത്യാവശ്യമാണ്. ഹൈറേഞ്ചിലെ രോഗികൾക്ക് എറണാകുളത്തെ ആശുപത്രികളിൽ കൃത്യസമയത്ത് എത്താൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യവുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ജനപ്രതിനിധികൾ ഈ വിഷയത്തിൽ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണം. വനം സർവേ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി അനുമതി വേഗത്തിലാക്കാൻ നോഡൽ ഓഫിസറെ ചുമതലപ്പെടുത്തണമെന്നും ആവശ്യമുയരുന്നുണ്ട്.
കൊച്ചി മുതൽ മൂന്നാർ വരെയുള്ള യാത്ര സുഗമമായാൽ മാത്രമേ വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയ്ക്ക് കൂടുതൽ ഉണർവുണ്ടാകൂ. കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ റോഡ് വികസന ഫണ്ട് നഷ്ടപ്പെടാൻ മെല്ലെപ്പോക്ക് കാരണമാകുമെന്നും ആശങ്കയുണ്ട്. പ്രശ്നം സമയബന്ധിതമായി പരിഹരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ദേശീയപാത ഉപരോധിക്കുന്നത് അടക്കമുള്ള ശക്തമായ സമരപരിപാടികളിലേക്ക് കടക്കാനാണ് ജനകീയ കൂട്ടായ്മകളുടെ തീരുമാനം.
