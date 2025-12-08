നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവചനാതീതം; തരൂരിൻ്റെ നിലപാടും മാങ്കൂട്ടത്തിലിൻ്റെ ധിക്കാരവും യുഡിഎഫിന് തിരിച്ചടി
രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാരിനു ശേഷം യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിൽ വരും എന്ന പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് ആദ്യം മങ്ങലേൽപ്പിച്ചത് ശശി തരൂരാണെന്ന് കാരശ്ശേരി
Published : December 8, 2025 at 3:33 PM IST
കോഴിക്കോട്: കേരളത്തിൽ അടുത്ത നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സിപിഎം സർക്കാർ തുടരുമോ അതോ യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിൽ വരുമോ എന്നത് പ്രവചനാതീതമാണെന്ന് പ്രമുഖ എഴുത്തുകാരനും ചിന്തകനുമായ എം എൻ കാരശ്ശേരി. നിലവിലെ സാഹചര്യം വളരെ ദുരൂഹമാണെന്നും അദ്ദേഹം ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്ത് ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം ശക്തമായി വളരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ചില നടപടികളും സിപിഎമ്മിൻ്റെ ഭരണപരമായ വീഴ്ചകളും അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിക്ക് ഗുണം ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം വിലയിരുത്തി.
തരൂരിൻ്റെ നിലപാടും രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിൻ്റെ ധിക്കാരവും യുഡിഎഫിന് തിരിച്ചടി
രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാരിനു ശേഷം യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിൽ വരും എന്ന പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് ആദ്യം മങ്ങലേൽപ്പിച്ചത് ശശി തരൂരാണെന്ന് കാരശ്ശേരി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു തരൂർ. മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തിനു വേണ്ടി കലഹമുണ്ടായാൽ ഒരു ബദലായി പോലും മുസ്ലിം ലീഗ് ഉൾപ്പെടെ തരൂരിനെ പിന്തുണയ്ക്കുമായിരുന്നു. എന്നാൽ, തരൂർ കോൺഗ്രസ് ആണോ ബിജെപി ആണോ എന്ന് അദ്ദേഹത്തിനുതന്നെ നിശ്ചയമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ ആ പ്രതീക്ഷ ഇല്ലാതായി.
പൊതുവേ ആളുകളുടെ ഒരു ധാരണ അദ്ദേഹം ബിജെപിയിൽ പോകുമെന്നാണ്. അവിടെനിന്ന് കാര്യമായ ഒരു ഓഫർ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് പോകാത്തത് എന്നാണ് കരുതുന്നത്. അതിന് കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി കിട്ടാൻ കളിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം. എന്നാൽ മനസ്സിലിരിപ്പ് നന്നായി അറിയയുന്നത് കൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് പുറത്താക്കില്ല.
ഇനി തരൂർ ബിജെപിയിൽ പോയി എന്ന് തന്നെ കരുതിയാൽ, അവിടെയും വലിയ സ്ഥാനമൊന്നും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. കൂടി വന്നാൽ ഒരു വിദേശകാര്യ മന്ത്രിസ്ഥാനം. അല്ലാതെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയോ ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയോ പ്രധാനമന്ത്രിയോ ഒന്നും തരൂരിനെ ആക്കാൻ പോകുന്നില്ല. തരൂരിന് രാഷ്ട്രീയ പാരമ്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കോൺഗ്രസിലാണ്. ഒപ്പം അദ്ദേഹം ഒരു തെക്കൻ ആണ് അതായത് കേരളീയന്. ശശി തരൂർ പണ്ഡിതനാണ് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇല്ലാത്തത് നിലവാരമാണ്. എന്ത് ഗുണഗണങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് വിശ്വാസമാണെന്നും കാരശ്ശേരി പറഞ്ഞു.
രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ വിവാദത്തിൽ കോൺഗ്രസ് സ്വീകരിച്ച നിലപാടും മണ്ടത്തരമായിപ്പോയെന്ന് കാരശ്ശേരി നിരീക്ഷിച്ചു. കോൺഗ്രസിൽ ഒരു യുവനിര ശക്തിയാർജിച്ച് വരികയായിരുന്നു. അവരിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു, പാർട്ടിക്കും ജനങ്ങൾക്കും. വിഷയം വഷളാകാതിരിക്കാൻ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ എംഎൽഎ സ്ഥാനം രാജി വയ്പ്പിക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്. എംഎൽഎ സ്ഥാനം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് 'ഹൂ കെയേഴ്സ്' എന്ന് ധിക്കാരപരം സംസാരിക്കാൻ രാഹുലിന് സാധിച്ചത്.
യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തുനിന്നും പാർട്ടിയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കിയ നടപടികൾക്ക് പകരം ചെയ്യേണ്ടത് എംഎൽഎ സ്ഥാനം രാജിവെപ്പിക്കലായിരുന്നു. ഈ വിഷയങ്ങൾ അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ കോൺഗ്രസിന് തിരിച്ചടിയാകും. പാലക്കാട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മണ്ഡലങ്ങളിൽ ബിജെപിക്ക് ഇത് ഗുണം ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ബിജെപി നേട്ടമുണ്ടാക്കും
കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ കോൺഗ്രസുകാരെയാണ് അഴിമതിക്കാരായി കണ്ടിരുന്നതെങ്കിൽ, കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തെ ഭരണം കൊണ്ട് സിപിഎമ്മും അതേ ഗണത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണെന്ന് കാരശ്ശേരി പറഞ്ഞു. രണ്ട് മുന്നണികളോടുമുള്ള വെറുപ്പ് മൂലം ജനങ്ങൾ മൂന്നാമതൊരു ബദൽ തേടും. അത് ബിജെപിയോടുള്ള താല്പര്യം കൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് ഗത്യന്തരമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
2006-ലെ പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി അടക്കമുള്ളവരുടെ തോൽവി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ, കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകൾ ഈ തോന്നിവാസങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല. ഈ ഭരണത്തിനിടയിൽ ഉണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പിണറായി വിജയനെതിരെ വോട്ട് ചെയ്യാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതിൻ്റെയെല്ലാം ഗുണം ലഭിക്കുക ഒരുപക്ഷേ ബിജെപിക്ക് ആയിരിക്കും.
ശബരിമലയിൽ സിപിഎം നടത്തിയ അയ്യപ്പ സംഗമം അവരെ പരിഹാസരാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവരും ശരണം വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബിജെപിയും സിപിഎമ്മും തമ്മിൽ എന്ത് വ്യത്യാസമാണുള്ളത്. സ്വർണക്കൊള്ളക്കേസിൻ്റെ ഗുണവും യുഡിഎഫിനെക്കാൾ ബിജെപിക്ക് ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു
സിപിഎം- ബിജെപി അവിശുദ്ധ ബന്ധം ശക്തം
കേരളത്തിൽ സിപിഎം- ബിജെപി അവിശുദ്ധ ബന്ധം പ്രത്യക്ഷമായും പരോക്ഷമായും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എം എൻ കാരശ്ശേരി ആരോപിച്ചു. കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വകുപ്പായ ആഭ്യന്തരവകുപ്പ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കൈവശമാണ്. ആഭ്യന്തരവകുപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനമുള്ളത് സംഘപരിവാറിനാണെന്ന് പറഞ്ഞത് എൽഡിഎഫിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ കക്ഷിയായ സിപിഐയുടെ നേതാവ് ആനിരാജയാണ്. ബിജെപി നേതാവ് ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ പറയുന്നതും ഇതേ കാര്യമാണ്.
കേരള പൊലീസിൽ നിന്ന് പുറത്തുവരുന്ന ആളുകളൊക്കെ ചേരുന്നത് ബിജെപിയിലാണ്. ടി പി സെൻകുമാർ, ശ്രീലേഖ, ജേക്കബ് തോമസ്. അവരുമായി ബന്ധം പുലർത്തുന്നവരല്ലേ ലോക്നാഥ് ബഹറയും എം ആർ അജിത് കുമാറും രമൺ ശ്രീവാസ്തവയും എന്ന് എം എൻ കാരശ്ശേരി ചോദിക്കുന്നു. പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയാൽ സംഘപരിവാറുകാർക്ക് അടി കിട്ടുന്നില്ല. അതേസമയം അടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് എഴുതുന്നത് സിപിഎമ്മുകാരാണ്.
അതേസമയം കേരള ബിജെപിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഭയങ്കര തമ്മിൽത്തല്ല് എന്നതാണ്. ഇവിടെ ഭരണം ഇല്ലായിട്ട് തന്നെ ബിജെപിയെ പറ്റി ധാരാളം അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്. ഒരുപടി ഗ്രൂപ്പുകളാണ് കേരള ബിജെപിയിൽ. തമ്മിൽതല്ല് കാരണമാണ് സന്ദീപ് വാര്യർ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയത്. അതേസമയം വരും തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ബിജെപിക്ക് നന്നായി ഗുണം ചെയ്യുമെന്നും കാരശ്ശേരി പറഞ്ഞു.
ശ്രീ എമ്മിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആർഎസ്എസ് സിപിഎം ചർച്ച നടന്നുവെന്ന് നേരത്തെ പുറത്തുവന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അവർ തമ്മിൽ കലഹിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ ആർഎസ്എസ് സിപിഎം സംഘട്ടനവുമില്ല- കാരശ്ശേരി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അനീതിക്കെതിരെ ഇനിയും ശബ്ദം ഉയർത്തുമെന്നും കേൾക്കുന്നവർക്ക് മാറ്റം ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിലും അത് തുടരുമെന്നും കാരശ്ശേരി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
