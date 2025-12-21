ജനവിധി അധികാരത്തിലേക്ക്; കേരളത്തിലെ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജനപ്രതിനിധികൾ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു
സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് ശേഷം മുതിർന്ന അംഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ആദ്യ ഔദ്യോഗിക യോഗവും ചേർന്നു
Published : December 21, 2025 at 12:40 PM IST
തിരുവനന്തപുരം, കണ്ണൂര്, എറണാകുളം: കേരളത്തിലെ ഗ്രാമ, ബ്ലോക്ക്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനപ്രതിനിധികൾ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റു. സംസ്ഥാനത്തെ 1,200 തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലായി ആയിരക്കണക്കിന് അംഗങ്ങളാണ് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 10 മണിക്ക് നടന്ന ചടങ്ങുകളിൽ പ്രതിജ്ഞാവാചകം ചൊല്ലിയത്.
സാധാരണഗതിയിൽ അവധി ദിവസങ്ങളിൽ ഇത്തരം ഭരണഘടനാപരമായ യോഗങ്ങൾ ചേരാറില്ല. എന്നാൽ നിലവിലെ ഭരണസമിതികളുടെ കാലാവധി ഡിസംബർ 20-ന് അവസാനിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഭരണം ഒഴിവാക്കാനാണ് സർക്കാർ പ്രത്യേക ചട്ടഭേദഗതി വരുത്തിയത്. ഇതോടെ ഞായറാഴ്ച തന്നെ പുതിയ അംഗങ്ങൾക്ക് ചുമതലയേൽക്കാൻ വഴിതുറന്നു.
ഓരോ തദ്ദേശ സ്ഥാപനത്തിലും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരിൽ ഏറ്റവും മുതിർന്ന അംഗമാണ് ആദ്യം സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത്. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിൽ ജില്ലാ കലക്ടർമാർ ആദ്യ അംഗത്തെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യിച്ചു. ഗ്രാമ/ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിൽ അതത് വരണാധികാരികൾ ആദ്യ അംഗത്തിന് പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു. ആദ്യം സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത മുതിർന്ന അംഗം തുടർന്ന് മറ്റ് അംഗങ്ങൾക്ക് സത്യപ്രതിജ്ഞാ വാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു. സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് ശേഷം മുതിർന്ന അംഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ആദ്യ ഔദ്യോഗിക യോഗവും ചേർന്നു.
കോർപ്പറേഷനുകളിലെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങുകൾ ഇപ്പോഴും പുരോഗമിക്കുകയാണ്. അംഗങ്ങൾ അധികാരമേറ്റതോടെ ഇനി ഏവരും ഉറ്റുനോക്കുന്നത് തദ്ദേശ സ്ഥാപന അധ്യക്ഷന്മാരുടെ (പ്രസിഡൻ്റ്, മേയർ, ചെയർപേഴ്സൺ) തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്കാണ്. ക്രിസ്മസ് അവധിക്ക് ശേഷം ഡിസംബർ 26, ഡിസംബർ 27 തീയതികളിലായി നടക്കും.
കണ്ണൂരിൽ ആവേശകരമായ തുടക്കം
കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ 71 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെയും 11 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിലെയും എട്ട് നഗരസഭകളിലെയും കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷനിലെയും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലെയും അംഗങ്ങൾ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു.കണ്ണൂർ ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങില് മാട്ടൂൽ ഡിവിഷനില്നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മുതിര്ന്ന അംഗം എസ് കെ പി സക്കറിയക്ക് വരണാധികാരിയായ ജില്ലാ കലക്ടര് അരുൺ കെ വിജയൻ സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു.തുടർന്ന് ഡിവിഷന് ക്രമനമ്പര് അനുസരിച്ച് അംഗങ്ങള്ക്ക് എസ് കെ പി സക്കറിയ സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു. ചടങ്ങിൽ ഡോ. വി ശിവദാസൻ എം.പി, കെ.വി സുമേഷ് എം എൽ എ, മുൻ മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ, മുൻ എം പി കെ രാഗേഷ്, മുൻ എംഎൽഎ എം വി ജയരാജൻ, സംസ്ഥാന യുവജന കമ്മീഷന് ചെയര്പേഴ്സണ് എം ഷാജര്, മുൻ ഭരണ സമിതി അംഗങ്ങൾ, വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.
സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിന് ശേഷം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങളുടെ ആദ്യ യോഗം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി ഹാളിൽ ചേർന്നു. ആദ്യം പ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത എസ് കെ പി സക്കറിയ അധ്യക്ഷനായി. യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷൻ, ഉപാധ്യക്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ച കമ്മീഷൻ്റെ അറിയിപ്പ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ടൈനി സൂസൺ ജോൺ വായിച്ചു. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലെ പ്രസിഡൻ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡിസംബർ 27ന് രാവിലെ 10.30നും വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അന്നേ ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 2.30 നും കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മീറ്റിങ് ഹാളിൽ നടക്കുമെന്ന് സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു.
മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിലുകളിലെയും കോർപ്പറേഷനുകളിലെയും ചെയർപേഴ്സൺ, മേയർ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡിസംബർ 26 ന് രാവിലെ 10.30നും ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർപേഴ്സൺ, ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 2.30നും നടത്തും.
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്, പ്രസിഡൻ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡിസംബർ 27ന് രാവിലെ 10.30നും വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അന്നേ ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30 നും നടക്കും.
എറണാകുളം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തില് പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാരമേറ്റു
എറണാകുളം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനപ്രതിനിധികൾ ഔദ്യോഗികമായി ചുമതലയേറ്റു. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രിയദർശിനി ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പ്രമുഖ വ്യക്തികളും ഉദ്യോഗസ്ഥരും പങ്കെടുത്തു. മുതിർന്ന അംഗമായ ആലങ്ങാട് ഡിവിഷനില്നിന്നുള്ള സിൻ്റ ജേക്കബിന് ജില്ലാ കലക്ടർ ജി പ്രിയങ്ക സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു. തുടർന്ന് സിൻ്റ ജേക്കബ് മറ്റ് അംഗങ്ങൾക്ക് പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു.
ആകെയുള്ള 28 സീറ്റുകളിൽ 26 സീറ്റുകളും നേടി യുഡിഎഫ് വൻ വിജയം കൈവരിച്ചാണ് വീണ്ടും അധികാരത്തിലെത്തുന്നത്. അംഗങ്ങൾ സത്യപ്രതിജ്ഞാ രജിസ്റ്ററിലും കക്ഷിബന്ധ രജിസ്റ്ററിലും ഒപ്പിട്ടു. കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കക്ഷിബന്ധ രജിസ്റ്റർ നിർണായക രേഖയാണ്.
സിൻ്റ ജേക്കബിൻ്റെ അധ്യക്ഷതയില് ചേർന്ന ആദ്യ കൗൺസിൽ യോഗത്തില് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ, വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് എന്നിവരുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ച സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ അറിയിപ്പ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി പി എം ഷഫീഖ് വായിച്ചു.
നഗരസഭകളിലെയും കോര്പറേഷനുകളിലെയും ചെയർപേഴ്സൺ, മേയര് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡിസംബർ 26 ന് രാവിലെ 10.30നും ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർപേഴ്സൺ, ഡെപ്യൂട്ടി മേയര് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30നും നടത്തും.
ഗ്രാമ, ബ്ലോക്ക്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലെ പ്രസിഡൻ്റ്, വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകള് ഡിസംബർ 27ന് യഥാക്രമം രാവിലെ 10.30നും ഉച്ചക്കു ശേഷം 2.30നും നടക്കും. മുൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് മനോജ് മൂത്തേടൻ, ഇലക്ഷൻ ഡെപ്യൂട്ടി കലക്ടർ സുനിൽ മാത്യു, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി പി എം ഷഫീഖ് തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.
പുതിയ ഭരണസമിതികൾ അധികാരമേൽക്കുന്നതോടെ കേരളത്തിൻ്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പുതിയ വേഗത കൈവരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
