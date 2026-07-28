ആശുപത്രിയിലെ മാലിന്യ ബക്കറ്റിൽ നവജാത ശിശുവിൻ്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി; ഞെട്ടൽ മാറാതെ നിലമ്പൂർ
ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ ആശുപത്രിയിലെ മെഡിക്കൽ അവശിഷ്ടങ്ങളും മറ്റ് മാലിന്യങ്ങളും നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനായി എത്തിയ ശുചീകരണ ജീവനക്കാരാണ് ബക്കറ്റിൽ ചോരക്കുഞ്ഞിൻ്റെ മൃതദേഹം ആദ്യമായി കണ്ടത്
Published : July 28, 2026 at 12:19 PM IST
മലപ്പുറം: നിലമ്പൂർ അകമ്പാടത്തെ ഫാത്തിമ ആശുപത്രിയിൽ മെഡിക്കൽ മാലിന്യങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കുന്ന ബക്കറ്റിനുള്ളിൽ നവജാത ശിശുവിൻ്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. ആശുപത്രിയിലെ സാധാരണ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കിടെയാണ് ക്രൂരവും ദാരുണവുമായ ഈ സംഭവം പുറത്തറിയുന്നത്. പ്രദേശത്ത് വലിയ രീതിയിലുള്ള ഞെട്ടലും പ്രതിഷേധവും ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
മാതാവ് ബോധപൂർവ്വം കുട്ടിയെ ഉപേക്ഷിച്ചതാണെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. പൊലീസ് സ്ഥലത്ത് എത്തി പരിശോധന നടത്തി. ഡോക്ടർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരിൽ വിവരങ്ങൾ ചോദിച്ച് അറിഞ്ഞു. ചാലിയാർ സ്വദേശിയായ യുവതിയും ബന്ധുക്കളും ഇന്നലെ രാത്രി 11 മണിയോടെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയിരുന്നു. ബ്ലീഡിംഗ് ഉള്ളതിനാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിലമ്പൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കാൻ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന നഴ്സ് അറിയിച്ചു. ഡ്രസ് മാറാനായി യുവതി ശുചി മുറിയിൽ കയറി കുറെ നേരത്തിന് ശേഷമാണ് പുറത്ത് വന്നത്. ഉടൻ തന്നെ ആംബുലൻസിൽ നിലമ്പൂർ ജില്ലാ ആശുപതിയിൽ എത്തിച്ചുവെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്.
സംഭവം നടന്നത് ഇങ്ങനെ..
ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ ആശുപത്രിയിലെ മെഡിക്കൽ അവശിഷ്ടങ്ങളും മറ്റ് മാലിന്യങ്ങളും നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനായി എത്തിയ ശുചീകരണ ജീവനക്കാരാണ് ബക്കറ്റിൽ ചോരക്കുഞ്ഞിൻ്റെ മൃതദേഹം ആദ്യമായി കണ്ടത്. സാധാരണ രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ച സിറിഞ്ചുകളും മരുന്നുകളും നിക്ഷേപിക്കുന്ന ബക്കറ്റിലാണ് മൃതദേഹം ഒളിപ്പിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. തുടർന്ന് ജീവനക്കാർ ഉടൻ തന്നെ വിവരം ആശുപത്രി അധികൃതരെ അറിയിക്കുകയും, മാനേജ്മെൻ്റ് ഉടൻ തന്നെ നിലമ്പൂർ പൊലീസിൽ വിവരമറിയിക്കുകയുമായിരുന്നു.
പൊലീസ് നടപടികളും അന്വേഷണവും
വിവരമറിഞ്ഞ് നിലമ്പൂർ പൊലീസ് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘം ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. തുടർന്ന് മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. മൃതദേഹത്തിന് എത്ര ദിവസത്തെ പഴക്കമുണ്ടെന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശാസ്ത്രീയ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുകൊണ്ടുവരുന്നതിനായി മൃതദേഹം വിദഗ്ധ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റും.
അതിക്രൂരമായ ഈ സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് വിപുലമായ അന്വേഷണമാണ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രസവത്തിനായി എത്തിയവരുടെയും, ഗൈനക്കോളജി വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സ തേടിയവരുടെയും വിശദമായ വിവരങ്ങൾ പൊലീസ് ശേഖരിച്ചുവരികയാണ്.
ആശുപത്രി പരിസരത്തെയും ഒപി വിഭാഗത്തിന് സമീപത്തെയും സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് പരിശോധിക്കാൻ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുറത്തുനിന്നുള്ള ആരെങ്കിലും വന്ന് മാലിന്യ ബക്കറ്റിൽ മൃതദേഹം ഉപേക്ഷിച്ചതാണോ എന്നും സംശയിക്കുന്നുണ്ട്. ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന നേഴ്സുമാർ, സുരക്ഷാ ജീവനക്കാർ, മറ്റ് ജീവനക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും പൊലീസ് മൊഴിയെടുക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്.
നവജാത ശിശുവിൻ്റെ മൃതദേഹം എങ്ങനെ, ആര്, എപ്പോൾ ആശുപത്രിയിലെ മെഡിക്കൽ ബക്കറ്റിൽ എത്തിച്ചു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിലവിൽ കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച ശേഷമേ കുഞ്ഞ് പ്രസവ സമയത്ത് ജീവനുള്ളതാണോ അതോ പ്രസവിച്ച ശേഷം കൊലപ്പെടുത്തിയതാണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വരികയുള്ളൂ എന്ന് പൊലീസ് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പൊലീസ് അന്വേഷണത്തിലൂടെ വരും മണിക്കൂറുകളിൽ പുറത്തുവരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
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