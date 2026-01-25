തിരുവല്ലയില്‍ നവജാതശിശുവിനെ തട്ടുകടയില്‍ ഉപേക്ഷിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി; ജനിച്ചിട്ട് മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമായ ശിശു ആശുപത്രിയിൽ

ETV Bharat / state

തിരുവല്ല കുറ്റൂര്‍ വള്ളംകുളം റോഡില്‍ റെയില്‍വേ അടിപ്പാതയ്ക്ക് സമീപത്തുള്ള തട്ടുകടയിലാണ് കുഞ്ഞിനെ കണ്ടെത്തിയത്. പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി കുഞ്ഞിനെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

Newborn baby found abandoned in a shop in Thiruvalla. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 25, 2026 at 11:37 AM IST

പത്തനംതിട്ട: തിരുവല്ലയിൽ നവജാതശിശുവിനെ റോഡരികിലെ കടയിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി. തിരുവല്ല കുറ്റൂര്‍ വള്ളംകുളം റോഡില്‍ റെയില്‍വേ അടിപ്പാതയ്ക്ക് സമീപത്തുള്ള തട്ടുകടയിലാണ് കുഞ്ഞിനെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്.

ഒരു വീടിനോട് ചേർന്നുള്ള തട്ടുകടയിലാണ് കുഞ്ഞിനെ ഉപേക്ഷിച്ചത്. ജനിച്ചിട്ട് മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമായ ആൺ കുഞ്ഞിനെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് പുലർച്ചെ നാലുമണിയോടെയാണ് സംഭവം പുറത്തറിയുന്നത്.

വീടിനോട് ചേർന്നുതന്നെയുള്ള തട്ടുകട തുറക്കാനായി കടയുടമ ജയരാജൻ എത്തിയപ്പോഴാണ് കടയിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ ചോരകുഞ്ഞിനെ കാണുന്നത്. ജയരാജനും കുടുംബവും കടയോട് ചേർന്ന് പിന്നിലുള്ള വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. പുലർച്ചെ കട തുറക്കാനായി ലൈറ്റിട്ടപ്പോള്‍ കുഞ്ഞിൻ്റെ കരച്ചില്‍ കേട്ടു. ഉടൻ തന്നെ വിവരം സമീപവാസികളെയും പൊലീസിനേയും അറിയിച്ചുവെന്ന് ജയരാജൻ പ്രതികരിച്ചു.

തുടർന്ന് തിരുവല്ല പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി. തട്ടുകടയുടെ വാതിൽക്കൽ ഉപേക്ഷിച്ച കുഞ്ഞ് തണുത്തു വിറയ്‌ക്കുന്ന അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. ജയരാജൻ്റെ ഭാര്യ ഉടൻ കുഞ്ഞിനെ ഒരു തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞു സംരക്ഷിച്ചു. പിന്നീട് പൊലീസ് കുഞ്ഞിനെ ആംബുലൻസിൽ കയറ്റി തിരുവല്ല താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു.

കുഞ്ഞിൻ്റെ ആരോഗ്യനില തൃപ്‌തികരമാണെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞു. പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പരിശോധിക്കും. ഇരുചക്ര വാഹനത്തിൽ എത്തിയ ആരോ ആകാം കുഞ്ഞിനെ ഉപേക്ഷിച്ചതെന്നാണ് സമീപവാസികൾ പൊലീസ്‌ നൽകിയിട്ടുള്ള പ്രാഥമിക മൊഴി.

ജയരാജൻ്റെ കടയ്ക്ക് മുന്നിലോ സമീപ സ്ഥലത്തോ സിസിടിവി ഇല്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇക്കാര്യങ്ങൾ അറിയാവുന്നവർ തന്നെയാകും കുഞ്ഞിനെ ഇവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചതെന്നാണ് പൊലീസിൻ്റെ നിഗമനം. റോഡിൻ്റെ ഇരു ദിശകളിലുമുള്ള സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ ശേഖരിച്ചാകും പൊലീസ് അന്വേഷണം നടത്തുക.

സമാന സംഭവം

അതേസമയം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പൂനെ-എറണാകുളം എക്‌സ്പ്രസിൽ രണ്ട് വയസുള്ള കുഞ്ഞിനെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. തൃശൂർ- ആലുവ റെയിൽവേ സ്‌റ്റേഷന് ഇടയിൽ വെച്ചാണ് കുട്ടിയെ ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.

തുടർന്ന് ട്രെയിൻ ആലുവ റെയിൽവേ സ്‌റ്റേഷനിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം റെയിൽവേ പൊലീസ് കുട്ടിയെ ചൈൽഡ് ലൈൻ പ്രവർത്തകർക്ക് കൈമാറി. കുട്ടിയെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് തന്നെയാണോ എന്ന് അന്വേഷിച്ച് വരുന്നു. കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കളെയോ ബന്ധുക്കളെയോ ഇതുവരെ കണ്ടെത്താൻ പൊലീസിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. തുടർന്ന് സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിക്കും വിവിധ പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷനുകളിലേക്കും ആർപിഎഫ് (റെയിൽവേ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫോഴ്‌സ്) വിവരം കൈമാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയിച്ചു.

