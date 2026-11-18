കോഴിക്കോട് ബീച്ചിൽ നവജാത ശിശുവിൻ്റെ മൃതദേഹം; മണലിൽ പുതഞ്ഞ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് നടക്കാനിറങ്ങിയവർ
Newborn Baby Found Dead Kerala: പ്രധാന സ്റ്റേജിന് സമീപം കടലിനോട് ചേർന്ന് തിരമാലകൾ എത്താത്ത മണൽത്തിട്ടയിലാണ് മൃതദേഹം കിടന്നിരുന്നത്. പ്രഭാത നടത്തത്തിനായി കൂടുതൽ ആളുകൾ വന്നുപോകുന്ന സ്ഥലമാണിത്
Published : November 18, 2026 at 8:17 AM IST
കോഴിക്കോട്: കോഴിക്കോട് ബീച്ചിൽ മണലിൽ പുതഞ്ഞ നിലയിൽ നവജാത ശിശുവിൻ്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. രാവിലെ ആറ് മണിയോടെ ബീച്ചിൽ നടക്കാനിറങ്ങിയ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളാണ് കുഞ്ഞിൻ്റെ മൃതദേഹം ആദ്യം കണ്ടത്. വെള്ളയിൽ പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി മൃതദേഹം കോഴിക്കോട് ബീച്ച് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.
പ്രധാന സ്റ്റേജിന് സമീപം കടലിനോട് ചേർന്ന് തിരമാലകൾ എത്താത്ത മണൽത്തിട്ടയിലാണ് മൃതദേഹം കിടന്നിരുന്നത്. പ്രഭാത നടത്തത്തിനായി കൂടുതൽ ആളുകൾ വന്നുപോകുന്ന സ്ഥലമാണിത്. പെൺകുട്ടികൾ വിവരം അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ബീച്ചിലെ സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരൻ പൊലീസ് കൺട്രോൾ റൂമിൽ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു.
ഉടൻതന്നെ വെള്ളയിൽ പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പ്രദേശം സുരക്ഷാവലയത്തിലാക്കി. കുഞ്ഞ് ആണാണോ പെണ്ണാണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെ വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല. ഇതുസംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങൾ പൊലീസ് പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി മാറ്റും.
ദുരൂഹതയും പൊലീസ് അന്വേഷണവും
ആളുകൾ ധാരാളമായി എത്തുന്ന ബീച്ചിൽ ആരുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതെ മൃതദേഹം എങ്ങനെ ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നതിൽ വലിയ ദുരൂഹത നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. പുലർച്ചെ മൂന്നരയ്ക്കും നാല് മണിക്കും ഇടയിൽ ബീച്ചിൽ പൊലീസിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ടായിരുന്നതായി പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു. എന്നാൽ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയ ഭാഗത്ത് വഴിവിളക്കുകൾ പ്രകാശിച്ചിരുന്നില്ല. കൂടാതെ ഈ പ്രദേശത്ത് സിസിടിവി കാമറകളും സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല.
ആരുടെയെങ്കിലും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടണമെന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ ബോധപൂർവം മൃതദേഹം ഇവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചതാകാമെന്നാണ് പൊലീസിൻ്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. കുഞ്ഞിനെ ഇവിടെവച്ച് പ്രസവിച്ചതാണോ അതോ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും വച്ച് പ്രസവിച്ച ശേഷം മൃതദേഹം കൊണ്ടുവന്ന് തള്ളിയതാണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ പരിശോധന തുടരുകയാണ്. സംഭവസ്ഥലത്ത് രക്തക്കറകളൊന്നും കാണപ്പെട്ടിട്ടില്ല. തിരമാലകളിൽപ്പെട്ട് മൃതദേഹം കരയ്ക്കടിഞ്ഞതാകാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നും നാട്ടുകാർ വ്യക്തമാക്കി. സംഭവത്തിൽ നാട്ടുകാരുടെ വിശദമായ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയ പൊലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഞെട്ടലോടെ നാട്ടുകാർ
മണലിൻ്റെ നിറത്തിൽ ചെരിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന നിലയിലായിരുന്നു കുഞ്ഞിൻ്റെ മൃതദേഹം. കടലിനോട് ചേർന്നുള്ള താഴ്ന്ന ഭാഗമായതിനാൽ പെട്ടെന്ന് ആരുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. ആദ്യം കണ്ടപ്പോൾ മണലിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു കളിപ്പാട്ടമോ പ്രതിമയോ ആണെന്നാണ് കരുതിയതെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ പറഞ്ഞു.
അടുത്തുചെന്ന് നോക്കിയപ്പോഴാണ് നവജാത ശിശുവാണെന്ന് മനസ്സിലായത്. ജീവനുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതിയെങ്കിലും കുഞ്ഞ് മരിച്ച നിലയിലായിരുന്നു. മൃതദേഹത്തിന് തൊട്ടടുത്തായി അഞ്ചെട്ട് തെരുവുനായ്ക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അവ കുഞ്ഞിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിരുന്നില്ല. രാവിലെ ബീച്ചിൽ കളിക്കാനെത്തിയ യുവാക്കളും പ്രഭാത സവാരിക്കാരും ഈ ദാരുണ കാഴ്ച കണ്ട് കടുത്ത മാനസിക വിഷമത്തിലായി. കളികൾ നിർത്തിവച്ചാണ് എല്ലാവരും മടങ്ങിയത്.
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