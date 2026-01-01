ഹാപ്പി ന്യൂയർ! പ്രതീക്ഷയുടെയും പ്രത്യാശയുടെയും പുതുപുലരി പിറന്നു, പുതുവത്സരാശംസകൾ നേർന്ന് നേതാക്കള്
ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ജനത ഇന്ന് പുതുവർഷം ആഘോഷിക്കുകയാണ്. പ്രതീക്ഷയുടെയും സന്തോഷത്തിൻ്റെയും പുതുവർഷത്തിൽ ആശംസകളുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് വിവിധ നേതാക്കള്.
Published : January 1, 2026 at 7:45 AM IST
സ്വപ്നങ്ങളുടെയും പ്രതീക്ഷകളുടെയും പ്രത്യാശകളുടെയും സുഗന്ധം പരത്തി ഒരു പുതുവർഷം കൂടി പിറന്നിരിക്കുകയാണ്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ജനങ്ങൾ പുതുവർഷത്തെ വരവേറ്റത് അത്യാഹ്ളാദത്തോടെയാണ്. പരസ്പരം പുതുവത്സര ആശംസകൾ അറിയിച്ചും സന്തോഷം പങ്കിട്ടും 2026 നെ വരവേറ്റു കഴിഞ്ഞു. വിവിധ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേരാണ് പുതുവത്സര ആശംസകളുമായി ഇത്തവണ രംഗത്ത് എത്തിയത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പരസ്പര സ്നേഹത്തിൻ്റെയും മൈത്രിയുടെയും ഉദാത്ത മൂല്യങ്ങൾ മുറുകെ പിടിക്കാമെന്നാണ് സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ്റെ പ്രതികരണം.
"പ്രതീക്ഷയുടെ തിളക്കമുള്ള സ്വപനങ്ങൾ വഹിച്ചുകൊണ്ട് പുതുവർഷം എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ടതും ദീപ്തവുമായ ഒരു കാലം എത്തിച്ചേരുമെന്ന പ്രത്യാശയുടെ കിരണങ്ങളാണ് പുതുവത്സരാഘോഷങ്ങൾക്ക് നിറവേകുന്നത്. പരസ്പര സ്നേഹത്തിൻ്റെയും മൈത്രിയുടെയും ഉദാത്ത മൂല്യങ്ങൾ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് കരുതലോടെ നമുക്കും ഈ ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കുചേരാം. എല്ലാവർക്കും പുതുവത്സരാശംസകൾ", മുഖ്യമന്ത്രി സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ കുറിച്ചു.
പുതുവർഷം മാറ്റങ്ങളുടേത് ആകട്ടെ എന്ന ആശംസയാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ പങ്കുവച്ചത്.
"സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സന്തോഷത്തിൻ്റെയും സാഹോദര്യത്തിൻ്റെയും പാരസ്പര്യത്തിൻ്റെയും പുതുവര്ഷം ആയിരിക്കും വരുന്നത്. മാറ്റങ്ങള് ഉണ്ടാകണം, അതുണ്ടായേ മതിയാകൂ. പുതുവര്ഷം മാറ്റങ്ങളുടേതാകട്ടെ. എല്ലാവര്ക്കും ഊഷ്മളമായ പുതുവത്സര ആശംസകള് നേരുന്നു".
വെല്ലുവിളികളെ അവസരങ്ങളാക്കി മാറ്റി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് മുന്നേറാമെന്ന് കേരള നിയമസഭാ സ്പീക്കർ എഎൻ ഷംസീർ പറഞ്ഞു. "പ്രിയപ്പെട്ടവരേ, ഒരു വർഷം കൂടി കടന്നുപോകുന്നു. മാറ്റങ്ങളെ ഇരുകൈയ്യും നീട്ടി സ്വീകരിക്കുന്ന മലയാളിയുടെ കരുത്തിലാണ് നമ്മുടെ നാടിന്റെ കുതിപ്പ്. പഴയതിനെക്കാൾ മികച്ച പതിപ്പായിമാറാൻ ഓരോ പുതുവർഷവും നമുക്ക് അവസരം നൽകുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ യുവതലമുറയുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്കും ആശയങ്ങൾക്കും കരുത്തുപകരുന്ന, ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങൾ മുറുകെപ്പിടിക്കുന്ന ഒരു മികച്ച വർഷമാകട്ടെ ഇത്. വെല്ലുവിളികളെ അവസരങ്ങളാക്കി മാറ്റി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് മുന്നേറാം. ഏവർക്കും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ പുതുവത്സരാശംസകൾ"
മഹത്തായ വിജയത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയും ഉജ്ജ്വലമായ വിജയത്തിലേക്ക് മുന്നേറുകയാണെന്നുമാണ് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എംകെ സ്റ്റാലിൻ കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. "നമ്മൾ മഹത്തായ വിജയത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്, തമിഴ്നാട് ജനത വിജയിക്കും! ഉജ്ജ്വലമായ വിജയത്തിലേക്ക് മുന്നേറുന്നു, നമ്മൾ, ഒരുമിച്ച് വിജയിക്കും". -സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞു.
ആശംസകൾ അറിയിച്ച് ലോക, ദേശീയ നേതാക്കളും
പുതുവർഷം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ധാരാളം സന്തോഷവും ആരോഗ്യവും വിജയവും കൊണ്ടുവരട്ടെയെന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ടാണ് ലോക്സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി സന്ദേശം പങ്കുവച്ചത്. "പുതുവത്സരാഘോഷത്തിൽ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ആശംസകൾ. പുതുവർഷം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ധാരാളം സന്തോഷവും ആരോഗ്യവും വിജയവും കൊണ്ടുവരട്ടെ" രാഹുൽ ഗാന്ധി കുറിച്ചു.
ഇന്ന് സന്തോഷകരമായ ദിനമാണ് ഏപ്പോഴും പുഞ്ചിരിക്കൂ എന്ന സന്ദേശവും നൽകിയാണ് ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രിയും തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാപകയുമായ മമതാ ബാനർജി പുതുവത്സരാശംസകൾ അറിയിച്ചത്. ആശംസകളോടൊപ്പം സ്വന്തമായി രചിച്ച് സംഗീതം നൽകിയ ഗാനവും സമൂഹ മാധ്യമയിടങ്ങളിൽ പങ്കിട്ടിട്ടുണ്ട്.
പ്രിയപ്പെട്ട യുക്രെയ്നിയക്കാരേ, പുതുവത്സരാശംസകൾ! എന്നാണ് യുക്രെയ്ൻ പ്രധാനമന്ത്രി വൊളോഡിമർ സെലൻസ്കി തൻ്റെ രാജ്യത്തോട് ആശംസകൾ അറിയിച്ചത്. "സമർപ്പണത്തിലൂടെയും സ്ഥിരോത്സാഹത്തിലൂടെയും, യുക്രെയ്നിയക്കാരുടെ തത്വങ്ങളിലൂടെയും ദൈനംദിന പരിശ്രമത്തിലൂടെയും നേടിയെടുത്ത ഒരു വർഷം കൂടി കടന്നുപോകുന്നു. ഞങ്ങൾ സമാധാനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു, അതിനായി പോരാടുന്നു, നേടിയെടുക്കാൻ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും," സെലൻസ്കി എക്സിൽ കുറിച്ചു.
Another year is passing, hard-won through dedication and tenacity, through principles and the daily effort of Ukrainians.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 31, 2025
This year was made possible thanks to our defenders – those who stood their ground not only for Ukraine, but also for all who value freedom and dignity.… pic.twitter.com/cFA6tfJVlg
ALSO READ: ശുഭപ്രതീക്ഷയോടെ പുതുവര്ഷം പിറന്നു: 2026നെ വരവേറ്റ് ലോകം, ആഘോഷത്തിമിര്പ്പില് നാടും നഗരവും