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വന്നോളീം തിന്നോളീം! ക്ഷേമ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ പങ്കാളിയാകാം, വേറിട്ട വയനാടന്‍ മാതൃക

അന്നനിധി, വയോജന നിധി, വിദ്യാനിധി തുടങ്ങി പ്രതിമാസം ഒന്നര ലക്ഷത്തോളം രൂപ ചെലവ് വരുന്ന ജീവകാരുണ്യ പദ്ധതികൾക്കായാണ് സൊസൈറ്റി ഈ വേറിട്ട മാതൃക സ്വീകരിച്ചത്.

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Biriyani Challenge in Wayanad (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 10, 2026 at 6:07 PM IST

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വയനാട്: നിർധനർക്കും നിരാലംബർക്കും തണലൊരുക്കുന്ന ജനക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഫണ്ട് കണ്ടെത്താനായി കൽപ്പറ്റയിൽ ബിരിയാണി ചലഞ്ചുമായി ന്യൂ വയനാട് ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി. അന്നനിധി, വയോജന നിധി, വിദ്യാനിധി തുടങ്ങി പ്രതിമാസം ഒന്നര ലക്ഷത്തോളം രൂപ ചെലവ് വരുന്ന ജീവകാരുണ്യ പദ്ധതികൾക്കായാണ് സൊസൈറ്റി ഈ വേറിട്ട മാതൃക സ്വീകരിച്ചത്.

ബിരിയാണി ചലഞ്ചുമായി ന്യൂ വയനാട് ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി (ETV Bharat)

കൽപ്പറ്റയിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലുമുള്ള നിർധരരായ ആളുകൾക്ക് മാസം തോറും സാമ്പത്തികവും അല്ലാതെയുമുള്ള സഹായങ്ങൾ എത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ് ന്യൂ വയനാട് ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി. കിടപ്പുരോഗികൾക്കും മറ്റ് നിർധനരായ രോഗികൾക്കുമായി സൗജന്യ ആംബുലൻസ് സേവനമടക്കം ഒരു വർഷം 18 ലക്ഷത്തോളം രൂപയാണ് ഇവർക്ക് ചെലവ് വരുന്നത്. ഈ തുക ലഘൂകരിക്കുന്നതിനും ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുടക്കമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുമാണ് സൊസൈറ്റി ബിരിയാണി ചലഞ്ച് സംഘടിപ്പിച്ചത്.

കൽപ്പറ്റ മുതൽ കാക്കവയൽ വരെയുള്ള ഹൈവേ പരിധിയും കൽപ്പറ്റ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയും കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു വിതരണം. തൊഴിൽ ദിനമായതിനാൽ വീടുകൾ ഒഴിവാക്കി, ടൗണിലെ ഓഫീസുകൾ, വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവ കേന്ദ്രീകരിച്ച് മൂവായിരത്തിലധികം ബിരിയാണി പാക്കറ്റുകളാണ് സൊസൈറ്റി പ്രവർത്തകർ വിതരണം ചെയ്‌തത്.

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കഴിഞ്ഞ 15 വർഷത്തോളമായി കൽപ്പറ്റ പ്രദേശം കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ന്യൂ വയനാട് ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി 2026-27 വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രവര്‍ത്തന മൂലധനം കണ്ടെത്തുന്നതിനായി നടത്തുന്ന ബിരിയാണി ചലഞ്ചാണിത്. വിവിധ പദ്ധതികൾ സമൂഹത്തിന് മുമ്പാകെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഏകദേശം വർഷത്തിൽ 18 ലക്ഷത്തോളം രൂപയുടെ ചെലവാണുള്ളത്. ഈ ചെലവെല്ലാം നല്ലവരായ നാട്ടുകാരിൽ നിന്നും സംഭാവന സ്വീകരിച്ച് കൊണ്ടാണ് നടത്തുന്നത് എന്ന് സൊസൈറ്റി എക്‌സിക്യൂട്ടിവ് അംഗം ഇബ്രാഹിം തന്നാനി പറഞ്ഞു.

അന്നനിധി, വയോജന നിധി, വിദ്യാനിധി, കിടപ്പു രോഗികൾക്ക് മരുന്ന് എത്തിച്ച് കൊടുക്കുന്ന സംവിധാനം എന്നിവയെല്ലാം ന്യൂ വയനാട് ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി നടത്തുന്നുണ്ട്. ഭാരിച്ച ചെലവ് ലഘൂകരിക്കാനായി സൊസൈറ്റി കണ്ടെത്തിയ മാർഗമാണ് ബിരിയാണി ചലഞ്ച്. 3,000 ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി അത് വിതരണം ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു സൊസൈറ്റി കരുതിയിരുന്നത്. കൽപ്പറ്റ മുതൽ കാക്കവയൽ വരെയുള്ള ഹൈവേയുടെ ഇരുഭാഗങ്ങളിലായുള്ള കടകളും കൽപ്പറ്റ മുൻസിപ്പാലിറ്റികളിലെ കടകളും കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഈ ചലഞ്ച് നടത്തിയത് എന്ന് ഇബ്രാഹിം പറഞ്ഞു.

സ്വാഗതസംഘം ചെയർമാൻ മജീദ് പെരുന്തട്ട, കൺവീനർ ജോൺ മുണ്ടേരി, സൊസൈറ്റി പ്രസിഡൻ്റ് ബീരാൻ കുട്ടി, സെക്രട്ടറി വാസു, മുഹമ്മദ് കെ പി, ഇബ്രാഹിം തന്നാനി, തുടങ്ങിയവരും ജനപ്രതിനിധികളും സൊസൈറ്റി ഭാരവാഹികളും പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. ഉദാരമതികളുടെ അകമഴിഞ്ഞ സഹായത്താൽ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന സൊസൈറ്റി, വരും വർഷങ്ങളിലും സമാനമായ ഫണ്ട് ശേഖരണ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ കൂടുതൽ നിർധനർക്ക് ആശ്വാസമെത്തിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്.

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TAGGED:

BIRYANI CHALLENGE
NEW WAYANAD CHARITABLE SOCIETY
BIRYANI CHALLENGE IN WAYANAD
CHARITY ACTIVITIES IN WAYANAD
WAYANAD BIRIYANI CHALLENGE

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