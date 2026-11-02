സംസ്ഥാനത്ത് പുതിയ ജലനയം വരുന്നു; 2027 ൻ്റെ തുടക്കത്തില് രൂപീകരിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി മോൻസ് ജോസഫ്
അടുത്തവർഷം ജലനയം പ്രഖ്യാപിക്കും, തലസ്ഥാനജില്ലയിലെ കുടിവെള്ളക്ഷാമം പരിഹരിക്കാൻ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ തയാറാക്കുമെന്നും മന്ത്രി മോൻസ് ജോസഫ്
Published : November 2, 2026 at 3:11 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ജലവിതരണം കുറ്റമറ്റതാക്കാനുള്ള ജലനയം 2027 ൻ്റെ ആരംഭഘട്ടത്തില് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി മോൻസ് ജോസഫ്. എല്ലാ കുടുംബങ്ങൾക്കും സുരക്ഷിതവും ഗുണമേൻമയുള്ളതുമായ കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാക്കുക, വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുക, ജലവിഭവ വകുപ്പിൻ്റെ വ്യവസായ സാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെയാണ് ജലനയം രൂപീകരിക്കുന്നത്.
നയരൂപീകരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അടുത്തമാസം ആദ്യവാരം ജലവിഭവ വകുപ്പിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് വാട്ടർ കോൺക്ലേവ് സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും മന്ത്രി വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. തലസ്ഥാന ജില്ലയിലെ കുടിവെള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ശാശ്വത പരിഹാരം കാണുന്നതിനുള്ള മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ആറുമാസത്തിനുള്ളിൽ തയ്യാറാക്കും. അഞ്ചുവർഷത്തിനുള്ളിൽ തലസ്ഥാന ജില്ലയിലെ കുടിവെള്ളപ്രശ്നം പൂർണമായി പരിഹരിക്കും. കുടിവെള്ള ക്ഷാമത്തിന് പ്രധാന കാരണം പൈപ്പുകൾ പൊട്ടുന്നതാണ്.
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അരുവിക്കരയിൽ നിന്ന് പമ്പ് ചെയ്യുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ പകുതി മാത്രമേ വിതരണത്തിനായി ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ. അതിൻ്റെ കൃത്യമായ കാരണം ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മനസിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. പ്രശ്നത്തിന് കാരണം കണ്ടെത്താൻ വിശദമായ പഠനത്തിന് വിധേയമാക്കും.
സംസ്ഥാനത്തെ കുടിവെള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി അധ്യക്ഷയായി ഉന്നതതല സമിതി രൂപീകരിക്കും. കടൽവെള്ളം ശുദ്ധീകരിച്ച് കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിയുൾപ്പെടെ ഉന്നതതല സമിതി പരിശോധിക്കും.
ഇറിഗേഷൻ ടൂറിസം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനാണ് വകുപ്പ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഡാം സൈറ്റുകളിലും വാട്ടർ ടാങ്കിരിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലും പൂന്തോട്ടം നിർമിക്കാൻ പദ്ധതിയുണ്ട്. വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെയും ഇറിഗേഷൻ്റെയും പക്കലുള്ള 22 ഡാമുകളുടെയും സുരക്ഷാ പരിശോധന അടുത്തമാസം പൂർത്തിയാക്കും. സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ ഇറിഗേഷൻ്റെ പക്കലുള്ള ഭൂമിയും കെട്ടിടങ്ങളും സംബന്ധിച്ച് ഇറിഗേഷൻ അസറ്റ് മാപ്പിഗ് നടത്തും. റോഡുകളിൽ പൈപ്പുകൾ ഇട്ടതിനു ശേഷം അത് പുന:സ്ഥാപിക്കാത്തതിനാൽ നിരവധി പരാതികൾ നിലവിലുണ്ട്.
വെട്ടിപ്പൊളിക്കുന്ന റോഡുകൾ സമയബന്ധിതമായി പുന:സ്ഥാപിക്കാൻ കർശന നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളും. സംസ്ഥാനത്ത് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെയും ഇറിഗേഷൻ്റെയും പക്കലുള്ള ഇൻസ്പെക്ഷൻ ബംഗ്ലാവുകൾ വാടക വാങ്ങി പൊതുജനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത് സർക്കാർ പരിഗണിക്കും. ജൽജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതിക്കായി കേന്ദ്രസർക്കാരിൽ നിന്നും 8,000 കോടിരൂപ ലഭിക്കാനുണ്ട്. നബാർഡിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്താണ് കരാറുകാരുടെ കുടിശിക തീർത്തത്.
മുല്ലപ്പെരിയാർ വിഷയത്തിൽ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായി തമിഴ്നാട് സർക്കാരിനെ സമീപിച്ചെങ്കിലും അവർ ചർച്ചക്ക് തയ്യാറായില്ല. ഇതേത്തുടർന്ന് തർക്ക പരിഹാരത്തിന് മധ്യസ്ഥത വഹിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്രസർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെടും. കേന്ദ്രസർക്കാർ അനുകൂല സമീപനം കൈക്കൊണ്ടാൽ മുഖ്യമന്ത്രി വി. ഡി. സതീശൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തമിഴ്നാട് സർക്കാരുമായി ചർച്ച നടത്തുമെന്നും മന്ത്രി മോൻസ് ജോസഫ് അറിയിച്ചു.
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