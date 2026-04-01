ഇവിടെ മാലിന്യം നിക്ഷേപിക്കരുത്! 'ഖരമാലിന്യം ഇനി നാലുതരം'; പുതിയ മാലിന്യ സംസ്കരണ ചട്ടം അറിയാം
കേന്ദ്ര മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോര്ഡിൻ്റെ ഓണ്ലൈന് പോര്ട്ടല് ഉടന് പ്രവര്ത്തനക്ഷമമാകും.
Published : April 1, 2026 at 7:07 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ഇനി മുതല് ഖരമാലിന്യം രണ്ടല്ല നാലുതരമാണ്. ജൈവ, അജൈവ മാലിന്യമെന്ന പഴയ തരംതിരിവ് ഇനിയില്ല. ഈര്പ്പമുള്ള മാലിന്യം, വരണ്ട മാലിന്യം, സാനിറ്ററി മാലിന്യം, പ്രത്യേക പരിചരണം വേണ്ട മാലിന്യം എന്നിങ്ങനെയാണ് പുതിയ തരംതിരിവ്. കേന്ദ്ര പരിസ്ഥതി, വനം, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ പുതിയ ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണ ചട്ടം ബുധനാഴ്ച (ഏപ്രില് ഒന്ന്) നിലവില്വന്നതോടെയാണ് മാലിന്യത്തെ ഉറവിടത്തില് നാലായി തരംതിരിക്കുന്നത്.
നിയമം പ്രാബല്യത്തില് വരുമ്പോഴും സാനിറ്ററി മാലിന്യങ്ങളും പ്രത്യേക പരിചരണം വേണ്ട മാലിന്യങ്ങളും ശേഖരിക്കാന് എല്ലാ ജില്ലകളിലും പൂര്ണതോതില് സംവിധാനങ്ങള് സജ്ജമായിട്ടില്ല. ഹരിതകര്മ സേനയും കേരള എണ്വിറോ ഇന്ഫ്രാസ്ട്രക്ചര് ലിമിറ്റഡ് പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളെയുമാണ് ഇപ്പോഴും മാലിന്യ ശേഖരണത്തിനായി സര്ക്കാര് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പ്രത്യേക പരിചരണം വേണ്ട മാലിന്യം സ്വീകരിക്കാനുള്ള കൂടുതല് സംവിധാനങ്ങള് ആറു മാസത്തിനകം ഒരുക്കുമെന്നാണ് ശുചിത്വമിഷന് അധികൃതര് പറയുന്നത്.
വലിയ അളവില് മാലിന്യം ഉത്പാതിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളെ കണ്ടെത്തുകയാണ് പുതിയ ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണ ചട്ടം നടപ്പാക്കുന്നതില് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘട്ടമെന്ന് സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോര്ഡ് ചെയര്പേഴ്സണ് എസ്. ശ്രീകല ഇടിവി ഭാരതിനോടു പറഞ്ഞു. ഈ സ്ഥാപനങ്ങളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കാന് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് നിര്ദേശം നല്കി.
20,000 സ്വകയര് ഫീറ്റില് കൂടുതല് വലുപ്പമുള്ളതോ പ്രിതിദിനം 40,000 ലിറ്ററില് കൂടുതല് വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നതോ 100 കിലോയിലധികം ഖരമാലിന്യം ഉത്പാതിപ്പിക്കുകേയാ ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഈ വിഭാഗത്തില് വരുന്നത്. വലിയ കാറ്ററിങ് യൂണിറ്റുകളെ ഈ കൂട്ടത്തില്പെടുത്തും. മുനിസിപ്പല് മാലിന്യം തള്ളിയിരിക്കുന്ന ലാന്ഡ്ഫില്ലുകള് ജിയോടാഗ് ചെയ്യുന്നതാണ് മറ്റൊരു നടപടി.
ലാന്ഡ്ഫില്ലുകള് സംബന്ധിച്ച കണക്ക് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പക്കലുണ്ട്. ജിയോടാഗിങ് ഉടനെ പൂര്ത്തിയാവും. കേന്ദ്ര മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോര്ഡ് (സിപിസിബി) നല്കുന്ന എക്സ്റ്റെന്ഡഡ് പ്രാഡ്യൂസര് റെസ്പോണ്സിബിലിറ്റി (ഇപിആര്) സര്ട്ടിഫിക്കേറ്റുകള് അപേക്ഷിക്ഷാന് പുതിയ ഓണ്ലൈന് പോര്ട്ടര് ഒരുക്കുന്നുണ്ട്. ഉടനെ തന്നെ പോര്ട്ടല് പ്രവര്ത്തനക്ഷമമാവും. പുതിയ ചടങ്ങള് ലംഘിച്ചാല് പിഴയോ എണ്വയോണ്മെൻ്റല് കോംപെന്സേഷനോ സ്വീകരിക്കുമെന്നും ശ്രീകല പറഞ്ഞു.
അടുക്കള മാലിന്യം, ഭക്ഷണാവശിഷ്ടങ്ങള്, പൂക്കള് തുടങ്ങിയവ ഈര്പ്പമുള്ള മാലിന്യത്തിൻ്റെ വിഭാഗത്തിലാണ്. ഇവ ഉറവിടത്തില്തന്നെയോ സമീപത്തെ കമ്പോസ്റ്റിങ് സംവിധാനത്തിലൂടെയോ സംസ്കരിക്കണം. പേപ്പര്, പ്ലാസ്റ്റിക്, ലോഹം, ഗ്ലാസ്, മരം, റബ്ബര് അടങ്ങുന്നവ വരണ്ട മാലിന്യത്തിൻ്റെ വിഭാഗത്തിലാണ്. അവ തരം തിരിക്കലിനും പുനരുപയോഗത്തിനും മെറ്റീരിയല് റിക്കവറി ഫെസിലിറ്റികളില് നല്കണം.
സാനിറ്ററി പാഡുകള്, ഡയപ്പറുകള്, കോണ്ടം, ടാംപൂണ് തുടങ്ങിയവ സാനിറ്ററി മാലിന്യമാണ്. ഇവ സുരക്ഷിതമായി പൊതിഞ്ഞ് പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കണം. പെയിൻ്റ് കാനുകള്, മരുന്നുകള്, മെര്ക്കുറി തെര്മോമീറ്റര്, ബള്ബ് തുടങ്ങിയവ പ്രത്യക പരിചരണം വേണ്ട മാലിന്യങ്ങളില് ഉള്പ്പെടും. അവ അംഗീകൃത ഏജന്സികള്ക്കു കൈമാറുകയൊ നിയുക്ത ശേഖരണ കേന്ദ്രങ്ങളില് നിക്ഷേപിക്കുകയോ വേണം. സംസ്ഥാനം, ജില്ലാ, തദ്ദേശസ്ഥാപനം എന്നിങ്ങനെ മൂന്നു തലത്തിലാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. ചീഫ് സെക്രട്ടറിയാണ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ അധ്യക്ഷന്. ജില്ലാ കലക്ടര് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെയും.
നിലവിലെ മാലിന്യ ശേഖരണം
ഹരിതകര്മസേന അവരുടെ കലണ്ടര് പ്രകാരമാണ് സംസ്ഥാനത്തെ വീടുകളില് നിന്ന് ഖരമാലിന്യം ശേഖരിക്കുന്നത്. നിലവില് എറണാകുളം ജില്ലയില് മാത്രമാണ് സാനിറ്ററി മാലിന്യം ശേഖരിക്കാന് സൗകര്യമുള്ളത്. കേരള എണ്വിറോ ഇന്ഫ്രാസ്ട്രക്ചര് ലിമിറ്റഡാണ് എറണാകുളം ജില്ലയില്നിന്നുള്ള സാനിറ്ററി മാലിന്യം ശേഖരിക്കുന്നത്.
ഇതിന് പുറമേ കൊച്ചി, തൃശൂര് കോര്പ്പറേഷനുകള്, പാലക്കാട്, വര്ക്കല നഗരസഭകള്, കൊരട്ടി, ഇളവള്ളി പഞ്ചായത്തുകള് എന്നിവിടങ്ങളില് സാനിറ്ററി മാലിന്യം സംസ്കരിക്കാന് സൗകര്യമുണ്ട്. ഇരുപതിലധികം പഞ്ചായത്തുകളില് ഇന്സിറിനേറ്റര് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി പുരോഗമിക്കുന്നു. ഇ-വേസ്റ്റ്, ചില്ല് അടക്കമുള്ളവ ഹരിതകര്മ സേന ശേഖരിക്കുന്ന കാലയളവു പരിഷ്കരിച്ചേക്കുമെന്നും ശുചിത്വ മിഷന് അധികൃതര് പറഞ്ഞു.
