രണ്ടായിരത്തോളം അപൂർവ നിധികൾ കാണാം, ബേക്കൽ കോട്ടയിൽ മ്യൂസിയം വരുന്നു
ഖനനത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ പുരാതന വസ്തുക്കളുടെ ശേഖരം. ബേക്കൽ കോട്ടയിൽ മ്യൂസിയം വരുന്നു.
Published : October 16, 2026 at 1:24 PM IST
സന്ദീപ് ബാലകൃഷ്ണൻ
കാസർകോട്: ആഭരണങ്ങളും ആയുധ അവശിഷ്ടങ്ങളും നാണയങ്ങളും മറ്റ് അപൂർവ നിധികളും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ട് ബേക്കൽ കോട്ടയിൽ മ്യൂസിയം വരുന്നു. ബേക്കൽ കോട്ടയിൽ നിന്നും 2000-01ലെ ഖനനത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ പുരാതന വസ്തുക്കളാണ് മ്യൂസിയത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുക. ഇത് കോട്ടയിൽ എത്തുന്ന സന്ദർശകർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ബേക്കൽ കോട്ടയ്ക്ക് അകത്തെ ബേക്കൽ റിസോർട്ട് ഡെവലപ്മെൻ്റ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ബംഗ്ലാവിലാണ് മ്യൂസിയം സ്ഥാപിക്കാൻ ആലോചിക്കുന്നത്.
ഈ കെട്ടിടം ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാന പുരാവസ്തു വകുപ്പിൻ്റേതാണ്. ഇത് വിട്ടുകിട്ടാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചതായും ഉടൻ വിട്ടുകിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും അധികൃതർ പറഞ്ഞു. വിട്ടു കിട്ടിയാൽ ഉടൻ മറ്റ് നടപടികൾ തുടങ്ങും. സംരക്ഷിത സ്മാരകത്തിനുള്ളിൽ ആധുനിക നിലയിലുള്ള കെട്ടിടനിർമ്മാണം അനുവദനീയമല്ല. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് കീഴിൽ മൂന്ന് കെട്ടിടങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ഇവ കാടുകയറി നശിച്ചു തുടങ്ങി. 1909ലാണ് കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചതെന്ന് ശിലാഫലകത്തിലുണ്ട്.
രേഖയുടെ സർവേ നമ്പറുകളിൽ ബേക്കൽ കോട്ടയുടെ ഭാഗങ്ങളിൽ ബേക്കൽ കോട്ട എന്ന് തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മൂന്നര ഏക്കറോളം ഭൂമി "ബേക്കൽ ബംഗ്ലാവ്" എന്നാണ് ഉള്ളത്. കേന്ദ്ര പുരാവസ്തു വകുപ്പിന് കീഴിലെ ദേശീയ സംരക്ഷിത ചരിത്ര സ്മാരകമാണ് ബേക്കൽ കോട്ട. ഏതാണ്ട് 400 വർഷത്തോളം പഴക്കമുള്ള കോട്ടയിൽ ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ (ASI) 2000-01 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ബേക്കൽ കോട്ടയിൽ വിപുലമായ പുരാവസ്തു ഖനനവും സർവേയും നടത്തിയിരുന്നു.
കോട്ടയുടെ ചരിത്രപരമായ പ്രാധാന്യം, നിർമ്മിതികൾ, വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളിലെ അധിനിവേശം എന്നിവ കണ്ടെത്താനായിരുന്നു ഈ സർവേ. ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടെത്തൽ കൊട്ടാര സമുച്ചയങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ആയിരുന്നു. കോട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ ഒരു കൊട്ടാര സമുച്ചയം, ദർബാർ ഹാൾ, ഒരു അമ്പലത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ എന്നിവ ഈ സർവേയിലൂടെ കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി. നാണയ നിർമ്മാണ കേന്ദ്രവും കണ്ടെത്തി. ടിപ്പു സുൽത്താൻ്റെയോ മൈസൂർ രാജവംശത്തിൻ്റെയോ കാലഘട്ടത്തിലേതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ഒരു നാണയ നിർമ്മാണ കേന്ദ്രമാണ് കണ്ടെത്തിയത്.
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കൂടാതെ പുരാതനമായ കോയിനുകൾ, ലോഹ വസ്തുക്കൾ, ടെറാക്കോട്ട മുദ്രകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ രണ്ടായിരത്തിലധികം പുരാതന അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഈ ഖനനത്തിലൂടെ ലഭിച്ചുവെന്നാണ് വിവരം. ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗം ലോഹവസ്തുക്കളും ടിപ്പു സുൽത്താൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ളവയായിരുന്നു. ഇതാണ് മ്യൂസിയത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുക. ദേശീയ സംരക്ഷിത ചരിത്ര സ്മാരകമായ ബേക്കൽ കോട്ടയിൽ പൗരാണികത നിലനിർത്തിയുള്ള വികസനത്തിന് മുൻഗണന നൽകുമെന്ന് അധികൃതർ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
സംസ്ഥാനത്ത് അവശേഷിച്ചിട്ടുള്ള പുരാതന കോട്ടകളിൽ ഏറ്റവും വലുതാണ് കടലിലേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന മുനമ്പിൽ 40 ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ബേക്കൽ കോട്ട. എഡി 1625നും 1670നും ഇടയിൽ ഇക്കേരി രാജവംശ ഭരണ കാലത്ത് ഇക്കേരി ശിവപ്പ നായ്ക്കാണ് കോട്ട നിർമ്മിച്ചതെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. കോട്ടയുടെ ചുറ്റുമതിലിലെ ദ്വാരങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകതയുണ്ട്. മുകളിലെ ദ്വാരം കടലിൽ ഏറ്റവും ദൂരത്തേക്കും തൊട്ടുതാഴെയുള്ളത് ആദ്യകാഴ്ചയുടെ പകുതി ദൂരത്തേക്കും ഏറ്റവും താഴെയുള്ളത് കോട്ടയുടെ അരികിലേക്കും കാണാനാകുന്ന തരത്തിലുള്ളവയാണ്. ശത്രുസൈന്യങ്ങളുടെ എല്ലാ വശങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള നീക്കങ്ങൾ പോലും അറിയുന്ന വിധത്തിലായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ നിർമ്മിതി.
ഖനനത്തിൽ ലഭിച്ചത് അപൂർവ വസ്തുക്കൾ
കോട്ടയിൽ കിഴക്കു ഭാഗത്ത് ഇക്കേരി രാജവംശത്തിൻ്റെയും പടിഞ്ഞാറു ഭാഗത്തു നിന്ന് ടിപ്പു സുൽത്താൻ ഭരണകാലത്തെ നിർമ്മിതികളായിരുന്നു കേന്ദ്ര പുരാവസ്തു വകുപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ഖനനത്തിൽ കിട്ടിയത്. ഇവ ഇപ്പോൾ തൃശൂരിൽ ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കസ്റ്റഡിയിലാണുള്ളത്. ടിപ്പു സുൽത്താൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലെ മുന്നൂറോളം നാണയങ്ങളും അച്ചുകളും അന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണ കാലത്ത് ഇവിടെ നാണയ മുദ്രണശാലയുണ്ടായിരുന്നുവെന്നതിൻ്റെ തെളിവായിരുന്നു അത്. നാണയങ്ങൾ പല വലുപ്പത്തിലുള്ളതും ചെമ്പ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയവയുമായിരുന്നുവെന്നും മുദ്രണം ചെയ്ത വിവരങ്ങൾ പേർഷ്യൻ ലിപി ആയിരുന്നുവെന്നും ചരിത്രാന്വേഷികൾ വിലയിരുത്തിയിരുന്നു.
ടെറാക്കോട്ടയിലും ചെമ്പിലും ഉണ്ടാക്കിയ 2 അച്ചുകൾ, 2 വെള്ളി നാണയം, ചെമ്പ് നാണയങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാനുള്ള ഒട്ടേറെ ചെമ്പ് കട്ടകൾ, നാലുകെട്ട് മാതൃകയിലുള്ള ഒരു കെട്ടിടം, അടുക്കള, അടുപ്പുകൾ, ധാന്യം പൊടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കരിങ്കല്ലിൽ ഉണ്ടാക്കിയ അരകല്ല് തുടങ്ങിയവയും കണ്ടെത്തി. 2 കിണറുകൾക്ക് നടുവിൽ ഉള്ള വീട് നാണയ മുദ്രണശാലയുടെ മേൽനോട്ടക്കാരൻ്റേതും സമീപ വീടുകൾ നാണയ മുദ്രണശാലയിലെ തൊഴിലാളികളുടേതുമായിരിക്കാമെന്ന വിലയിരുത്തലിലായിരുന്നു വിദഗ്ധർ. കമ്മൽ, വളകളുടെ കഷണങ്ങൾ, മൺകുടങ്ങൾ, പാത്രങ്ങൾ, ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വഴിപാടായി നൽകാറുള്ള ആൾരൂപങ്ങൾ, സ്വർണ രൂപങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം അന്നു കിട്ടിയവയിൽ ഉൾപ്പെടും.
മൈസൂരു രാജവംശം, സുൽത്താന്മാർ, ഇക്കേരി രാജവംശം തുടങ്ങിയ കാലഘട്ടത്തിലെ പാത്രങ്ങളും നാണയങ്ങളും മറ്റുമാണ് പ്രധാനമായും കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. 35 ഏക്കർ സ്ഥലത്തെ സ്മാരകം പള്ളിക്കര വില്ലേജിൽ കടലിനോട് ചേർന്നുള്ള 35 ഏക്കർ സ്ഥലത്താണ് ബേക്കൽ കോട്ട തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്നത്. വെട്ടുകല്ലിൽ തീർത്ത 130 അടി ഉയരത്തിലുള്ള കോട്ടയുടെ ആകൃതി ഒരു താക്കോൽ ദ്വാരത്തിന് സമാനമാണ്. 12 മീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ് മതിലുകൾ പണിതിട്ടുള്ളത്. പുരാതനമായ കദംബ രാജവംശമാണ് ഈ കോട്ട നിർമ്മിച്ചതെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്.
തുടർന്ന് കോലത്തിരി രാജാക്കന്മാരും, മൈസൂരു രാജാക്കന്മാരും കൈവശപ്പെടുത്തിയ കോട്ട ഒടുവിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അധീനതയിലായി. വലിയ പീരങ്കികൾ ഘടിപ്പിച്ചിരുന്ന നിരീക്ഷണ ഗോപുരങ്ങളും പടവുകളോടു കൂടിയ ജലസംഭരണിയും തുരങ്കവുമാണ് കോട്ടയിൽ ഇപ്പോഴും ശേഷിക്കുന്ന നിർമ്മിതികൾ. കോട്ടയ്ക്ക് സമീപം ഒരു ഹനുമാൻ ക്ഷേത്രവും ടിപ്പു സുൽത്താൻ നിർമ്മിച്ചതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ഒരു പള്ളിയുമുണ്ട്. കോട്ടയിൽ നിന്ന് ഒരു കിലോമീറ്റർ മാത്രം അകലെയായി അതിമനോഹരമായ ബേക്കൽ കടൽത്തീരവുമുണ്ട്.
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