കേരളത്തിലെ കോർപ്പറേഷനുകളിൽ ഭരണസാരഥ്യമായി; തിരുവനന്തപുരത്ത് ചരിത്രം കുറിച്ച് വി വി രാജേഷ്
കേരളത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിൽ പുതിയ അധ്യായം കുറിച്ചുകൊണ്ട് സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ ബിജെപി മേയറായി വി വി രാജേഷ് തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിൽ അധികാരമേറ്റു
Published : December 26, 2025 at 12:34 PM IST|
Updated : December 26, 2025 at 12:41 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിലെ ആറ് കോർപ്പറേഷനുകളിലും ഭരണമാറ്റത്തിൻ്റെയും പുതിയ അധ്യായങ്ങളുടെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ മേയർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പുരോഗമിക്കുന്നു. കൊച്ചി, തൃശൂര്, കണ്ണൂര്, കൊല്ലം, തിരുവനന്തപുരം കോര്പ്പറേഷനുകളില് പുതിയ മേയര്മാര് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റു. വൻ അട്ടിമറികളും ഗ്രൂപ്പ് പോരുകളും നാടകീയ നീക്കങ്ങളും നിറഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയക്കൊടുവിലാണ് പുതിയ നഗരപിതാക്കൾ സ്ഥാനമേറ്റെടുക്കുന്നത്.
തൃശൂരിൽ ആരോപണപ്പെരുമഴയ്ക്കൊടുവില് നിജി ജസ്റ്റിൻ മേയർ
തൃശൂർ കോർപ്പറേഷനിൽ കോൺഗ്രസിനുള്ളിലെ ആഭ്യന്തര കലഹം തെരുവിലേക്കെത്തി. മേയർ സ്ഥാനാർഥിയായി നിജി ജസ്റ്റിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനെതിരെ കൗൺസിലർ ലാലി ജയിംസ് ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളുമായി രംഗത്തെത്തി.
പാർട്ടി നേതൃത്വം പണം വാങ്ങി മേയർ പദവി വിൽക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. പണമില്ലാത്തതിനാലാണ് തന്നെ തഴഞ്ഞത് എന്ന് ലാലി മാധ്യമങ്ങളോട് തുറന്നടിച്ചു.
എങ്കിലും അവസാന നിമിഷം യുഡിഎഫിന് വോട്ട് നൽകുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ ലാലി ജയിംസിൻ്റെ കൂടി പിന്തുണയോടെ നിജി ജസ്റ്റിൻ മേയറായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. കോണ്ഗ്രസ് വിമതനും സ്വതന്ത്രനും തങ്ങളുടെ വോട്ട് നിജിത്ത് രേഖപ്പെടുത്തി. യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസിലും മഹിളാ കോണ്ഗ്രസിലും ഡിസിസി നേതൃത്വത്തിലും പ്രവൃത്തിച്ച് പരിചയമുള്ള നിജി ജസ്റ്റിന് അറിയപ്പെടുന്ന ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് കൂടിയാണ്.
കൊച്ചിയിൽ ഭരണ കൈമാറ്റ വ്യവസ്ഥ
കൊച്ചി കോർപ്പറേഷനിൽ വി കെ മിനിമോള് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റു. ആദ്യ രണ്ടര വർഷം വി കെ മിനിമോളും അവസാന രണ്ടര വർഷം ഷൈനി മാത്യുവും മേയർ പദവി പങ്കിടും.
കൊച്ചിയുടെ മൂന്നാമത്തെ വനിതാ മേയറായാണ് കോൺഗ്രസിലെ അഡ്വ വി കെ മിനിമോൾ ചുമതലയേറ്റെടുത്തത്. ജില്ലാ കലക്ടർ ജി പ്രിയങ്ക സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു.
കൊച്ചിയിലെ ജനങ്ങൾ അർപ്പിച്ച വിശ്വാസം കാത്ത് സൂക്ഷിക്കുമെന്ന് മേയർ വി കെ മിനിമോൾ പറഞ്ഞു. മേട്രോ നഗരമായി വളരുന്ന കൊച്ചിയുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനും, ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഊന്നൽ നൽകുമെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. മധുരം വിതരണം ചെയ്തും അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിച്ചും കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ആഘോഷമാക്കി.
മേയർ സ്ഥാനത്തു നിന്നും തഴയപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് പരസ്യമായി വിമർശനമുന്നയിച്ച ദീപ്തി മേരി വർഗീസും ചടങ്ങിൽ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായിരുന്നു. അവർ വി കെ മിനിമോൾക്ക് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാതെ കൗൺസിൽ ഹാളിൽ നിന്ന് മടങ്ങുകയും ചെയ്തു. തന്നെ മേയർ സ്ഥാനത്തു നിന്നും തഴഞ്ഞതിലുള്ള അതൃപ്തി പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു ദീപ്തിയുടെ നടപടി. അതേസമയം 48 വോട്ടുകൾ നേടിയാണ് വി കെ മിനിമോൾ മേയറായത്. യുഡിഎഫിൻ്റെ 47 വോട്ടും ഒരു സ്വതന്ത്രൻ്റെ വോട്ടുമാണ് വി കെ മിനിമോൾ നേടിയത്.
ഇടതുമുന്നണി മേയര് സ്ഥാനാർത്ഥിയായ ജഗദംബിക (അംബിക സുദർശനൻ) 22 വോട്ടും എൻഡിഎ സ്ഥാനാർത്ഥിയായ പ്രിയ പ്രശാന്ത് ആറുവോട്ടുമാണ് നേടിയത്. വരണാധികാരി കൂടിയായ ജില്ലാ കലക്ടർ ജി പ്രിയങ്ക തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് നിയന്ത്രിച്ചു. തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടിക്രമങ്ങൾ കലക്ടർ വിശദീകരിച്ച ശേഷമാണ് ബാലറ്റ് പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നത്.
മേയറെ തീരുമാനിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസിൽ അഭിപ്രായ ഭിന്നത തുടരുന്നതിനിടെയാണ് വി കെ മിനിമോൾ അധികാരമേറ്റെടുത്തത്. ഡെപ്യൂട്ടി മേയറായി ദീപക് ജോയിയും ചുമതല ഏറ്റെടുക്കും. ഇരുവർക്കും ആദ്യത്തെ രണ്ടര വർഷമാണ് അധികാരം ലഭിക്കുക. രണ്ടാമത്തെ ടേമിൽ ഷൈനി മാത്യു മേയറും, കെവിപി കൃഷണ കുമാർ ഡെപ്യൂട്ടി മേയറുമാകും. ഇടതുമുന്നണിയിൽ നിന്നും വ്യക്തമായ ആധിപത്യത്തോടെയായിരുന്നു യുഡിഎഫ് അധികാരം പിടിച്ചെടുത്തത്. എന്നാൽ മേയർ സ്ഥാനം സംബന്ധിച്ച് അവസാന നിമിഷം വരെ വലിയ അഭിപ്രായ ഭിന്നതയാണ് കോൺഗ്രസിൽ നിലനിന്നത്. മേയർ സ്ഥാനത്തേക്ക് ആദ്യ പേരുകാരിയായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നത് കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കൂടിയായ ദീപ്തി മേരി വർഗീസിൻ്റേതായിരുന്നു. എന്നാൽ ഗ്രൂപ്പു സമവാക്യങ്ങളും, സമുദായ പരിഗണനയും എതിരായതോടെയാണ് ദീപ്തി പുറത്താവുകയും ആദ്യടേമിൽ വി കെ മിനിമോളും, രണ്ടാമത്തെ ടേമിൽ ഷൈനി മാത്യുവും കൊച്ചിയുടെ മേയർ സ്ഥാനത്ത് എത്തുന്നത്.
കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷനിൽ വനിതാ സംവരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പുതിയ മേയറായി കോണ്ഗ്രസിൻ്റെ പി ഇന്ദിര സ്ഥാനമേറ്റു. എൽഡിഎഫി ലെ വി കെ പ്രകാശിനി മേയർ സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിച്ചിരുന്നു.
തിരുവനന്തപുരത്ത് ബിജെപി യുഗം
തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു പുത്തൻ യുഗത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചുകൊണ്ടാണ് ബിജെപിയുടെ വി വി രാജേഷ് മേയറായി. കേരളത്തിൽ ഒരു കോർപ്പറേഷൻ ഭരിക്കുന്ന ആദ്യ ബിജെപി മേയർ എന്ന ഖ്യാതിയോടെയാണ് അദ്ദേഹം ചുമതലയേല്ക്കുന്നത്. വിവി രാജേഷിന് സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ, കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി, മുൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റുമാരായ സി കെ പത്മനാഭൻ, വി മുരളീധരൻ, കുമ്മനം രാജശേഖരൻ, കെ സുരേന്ദ്രൻ, യുവമോർച്ച സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് എന്നിവര് അഭിനന്ദനങ്ങളറിയിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് രാവിലെ ഫോണില് വിളിച്ച് അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചിരുന്നു.
അതേസമയം മേയര് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ബിജെപി കൗണ്സിലര്മാര് ദൈവങ്ങളുടെ പേരു പറഞ്ഞ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തതിലെ ചട്ടലംഘനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സിപിഎം കൗൺസിലർ എസ് പി ദീപക് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നത് അസ്വാരസ്യങ്ങള്ക്ക് ഇടയാക്കി. സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് മുൻപ് ഇക്കാര്യം ഉന്നയിക്കണമായിരുന്നു എന്ന് കലക്ടർ അനുകുമാരി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. സത്യപ്രതിജ്ഞ കഴിഞ്ഞ് ഫോമുകളിൽ ഒപ്പിടുകയും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തതോടെ അംഗങ്ങളായി മാറിയെന്നും പരാതിയുണ്ടെങ്കില് കോടതിയെ സമീപിക്കാമെന്ന് കലക്ടര് പറഞ്ഞതോടെ വോട്ടെണ്ണല് തുടരുകയായിരുന്നു.
50 സീറ്റുകൾ നേടി ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റകക്ഷിയായ ബിജെപി, ഒരു സ്വതന്ത്ര അംഗത്തിൻ്റെ പിന്തുണയോടെയാണ് ഭരണം ഉറപ്പിച്ചത്. കണ്ണമ്മൂല വാർഡിൽ നിന്ന് വിജയിച്ച സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥി പാറ്റൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ ബിജെപിക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ വി വി രാജേഷിൻ്റെ വിജയം സുഗമമായി. കോണ്ഗ്രസ് വിമതനായി പൗണ്ടുകടവില് മത്സരിച്ചു വിജയിച്ച സ്വതന്ത്രന് സുധീഷ് കുമാര് വോട്ടെടുപ്പിൽനിന്നു വിട്ടുനിന്നു. ഒരു മുന്നണിയെയും പിന്തുണയ്ക്കില്ലെന്ന് സുധീഷ് കുമാര് അറിയിച്ചിരുന്നു. എൽഡിഎഫിന് വേണ്ടി ആർ പി ശിവജി 29 വോട്ടും യുഡിഎഫിന് വേണ്ടി കെ എസ് ശബരീനാഥ് 17 വോട്ടും നേടി. ഒപ്പിട്ടതിൽ വന്ന പിഴവ് കാരണം യുഡിഎഫിൻ്റെ രണ്ട് വോട്ടുകള് അസാധുവായി. നന്ദൻകോട് വാർഡിൽ വിജയിച്ച കെ ആര് ക്ലീറ്റസിൻ്റെ വോട്ടും വെങ്ങാനൂർ വാർഡിൽ വിജയിച്ച ലതികയുടെ വോട്ടുമാണ് അസാധുവായത്.
കൊല്ലത്ത് മേയറായി എ കെ ഹഫീസ്
കാല് നൂറ്റാണ്ടിനുശേഷം എല്ഡിഎഫില്നിന്ന് കോര്പ്പറേഷന് ഭരണം യുഡിഎഫ് പിടിച്ചെടുത്ത കൊല്ലം കോര്പ്പറേഷനില് എ കെ ഹഫീസിനെ മേയറായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു. കൊല്ലത്തും അവസാന നിമിഷം മേയര് സ്ഥാനത്തെച്ചൊല്ലി തര്ക്കങ്ങള് നിലനിന്നിരുന്നു. മേയർ സ്ഥാനവും ഡപ്യൂട്ടി മേയർ സ്ഥാനം കോൺഗ്രസ് തട്ടി എടുത്തെന്നായിരുന്നു ലീഗിന്റെ ആരോപണം. തുടര്ന്ന് യുഡിഎഫ് പാർലമെൻ്ററി പാർട്ടി യോഗം ലീഗ് അംഗങ്ങൾ ബഹിഷ്കരിക്കുന്ന സാഹചര്യവുമുണ്ടായിരുന്നു.
കോഴിക്കോട് കോര്പ്പറേഷനില് സിപിഎം കോഴിക്കോട് നോർത്ത് ഏരിയാകമ്മിറ്റി അംഗം ഒ സദാശിവനാണ് മേയര് സ്ഥാനാര്ഥി. 76 അംഗങ്ങളുള്ള കൗൺസിലിൽ എൽഡിഎഫിന് 35 സീറ്റാണ് ലഭിച്ചത്. യുഡിഎഫ് 28 സീറ്റുകളിലും എൻഡിഎ 13 സീറ്റുകളിലും വിജയിച്ചെങ്കിലും ഏറ്റവുംവലിയ കക്ഷി എന്നനിലയിൽ എൽഡിഎഫിനുതന്നെ പദവികൾ ലഭിക്കുകയായിരുന്നു.
സംസ്ഥാനത്തെ ആറ് കോർപ്പറേഷനുകളിലും പുതിയ ഭരണസമിതികൾ അധികാരമേറ്റതോടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പുതിയ ഘട്ടത്തിനാണ് തുടക്കമാകുന്നത്.