Kerala Local Body Elections2025

ETV Bharat / state

നഗരം ഭരിക്കാൻ ആര്? മുന്നണി പാളയങ്ങളില്‍ ചർച്ച മുറുകുന്നു, മേയർ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഇവരൊക്കെ

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം തുടങ്ങിയതു മുതല്‍ തന്നെ മേയർ മുഖങ്ങളും മുന്നണികള്‍ പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഫലം വന്നതിന് പിന്നാലെ മേയർ സ്ഥാനത്തേക്ക് ആരെന്ന ചർച്ചയിലാണ് മുന്നണികള്‍. ചർച്ചകള്‍ പുരോഗമിക്കുമ്പോള്‍ അന്തിമ പട്ടികയിലുള്ളത് ഇവരൊക്കെ...

MAYORS OF SIX CORPORATIONS KERALAS FIRST BJP MAYOR പുതിയ മേയർമാർ ആരൊക്കെ KERALA LOCAL BODY ELECTION 2025
Representative Image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 14, 2025 at 2:52 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്നപ്പോള്‍ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ യുഡിഎഫ്‌ തേരോട്ടമാണ് കാണാനായത്. കോർപറേഷനുകളുടെ കാര്യത്തിലും ചിത്രം മറിച്ചായിരുന്നില്ല. തിരുവന്തപുരം, കൊല്ലം, കൊച്ചി, തൃശൂർ, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ എന്നിവയാണ് കേരളത്തിലെ കോർപ്പറേഷനുകള്‍. സംസ്ഥാനത്തെ ആറ് കോർപ്പറേഷനുകളില്‍ നാലും യുഡിഎഫിന് അനുകൂലമായി വിധി എഴുതി.

പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഇടതുപക്ഷ മുന്നണി ഭരിച്ചിരുന്ന കൊല്ലം, തിരുവനന്തപുരം, തൃശൂർ പോലുള്ള കോർപ്പറേഷനുകളില്‍ പാട്ടുംപാടി യുഡിഎഫ് ഭരണം പിടിച്ചു. തിരുവനന്തപുരത്തെ ബിജെപി മുന്നേറ്റം എല്‍ഡിഎഫിന് മാത്രമല്ല, യുഡിഎഫിനും ഏറ്റ പ്രഹരമായിരുന്നു. എൻഡിഎയെ പടിയ്‌ക്ക് പുറത്ത് നിർത്താൻ ഇരു മുന്നണികളും കിണഞ്ഞ് പരിശ്രമിച്ചു. ഈ ലക്ഷ്യത്തിനായി ഇരുവരും കൈകോർക്കും എന്നുപോലും കരുതിയിരുന്നു രാഷ്‌ട്രീയ കേരളം. എന്നാല്‍ ഫലം യഥാർഥത്തില്‍ എല്‍ഡിഎഫ്-യുഡിഎഫ് മുന്നണികള്‍ക്ക് കയ്‌പു നീരായി.

കോഴിക്കോട് മാത്രമാണ് എല്‍ഡിഎഫിനെ തുണച്ച നഗരസഭ. കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷനില്‍ യുഡിഎഫ് ഭരണം നിലനിർത്തി. കൊച്ചിയും യുഡിഎഫ് തിരിച്ചു പിടിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം തുടങ്ങിയതു മുതല്‍ തന്നെ മേയർ മുഖങ്ങളും മുന്നണികള്‍ ജനങ്ങള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഫലം വന്നതിന് പിന്നാലെ മേയർ സ്ഥാനത്തേക്ക് ആരെന്ന ചർച്ചയിലാണ് മുന്നണികള്‍. ചർച്ചകള്‍ പുരോഗമിക്കുമ്പോള്‍ അന്തിമ പട്ടികയിലുള്ള പേരുകള്‍ ഇവരുടേത്...

തിരുവനന്തപുരത്ത് രാജേഷോ, ശ്രീലേഖയോ?

നാല് പതിറ്റാണ്ടായി ഇടതു മുന്നണി കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കിയിരുന്ന കോർപ്പറേഷൻ. ഇത്തവണ പക്ഷേ മധുരക്കനി ഇടതിന് വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ടി വന്നു. നൂറില്‍ അമ്പത് സീറ്റ് പിടിച്ചാണ് ബിജെപി കോർപ്പറേഷനില്‍ വിജയക്കൊടി നാട്ടിയത്. മുൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അപേക്ഷിച്ച് സീറ്റ് ഇരട്ടിയാക്കാൻ ആയത് യുഡിഎഫിനും നേട്ടം. കേരള ചരിത്രത്തിലാദ്യമായാണ് ബിജെപി ഒരു കോർപ്പറേഷൻ ഭരിക്കാനൊരുങ്ങുന്നത്. മുതിർന്ന ബിജെപി നേതാവ് വിവി രാജേഷ്, മുൻ ഡിജിപി ആർ ശ്രീലേഖ എന്നിവരാണ് മേയർ സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണനയിലുള്ളത്. ഇതില്‍ വിവി രാജേഷിനാണ് മുൻ തൂക്കം. ബിജെപി സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന്‍റെ പിന്തുണ രാജേഷിനുണ്ട് എന്നതില്‍ തർക്കമില്ല. സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയില്‍ അടക്കം പ്രവർത്തിച്ചതിന്‍റെ പരിചയ സമ്പത്തുമായാണ് വിവി രാജേഷ് മേയറാകാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്.

MAYORS OF SIX CORPORATIONS KERALAS FIRST BJP MAYOR പുതിയ മേയർമാർ ആരൊക്കെ KERALA LOCAL BODY ELECTION 2025
വിവി രാജേഷ് (Face book)

വിവി രാജേഷ് മേയർ ആയാല്‍ ആർ ശ്രീലേഖ ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ ആയേക്കും. എന്നാല്‍ ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ സ്ഥാനം ശ്രീലേഖ സ്വീകരിക്കുമോ എന്നതില്‍ ചില സംശയങ്ങളും നിരീക്ഷകർ മുന്നോട്ട് വയ്‌ക്കുന്നുണ്ട്. മേയർ പദവി ഇല്ലെങ്കിലും വാർഡില്‍ സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്നായിരുന്നു ശ്രീലേഖ പറഞ്ഞത്. മേയർ സ്ഥാനം പാർട്ടി നല്‍കിയാല്‍ ഇരുകയ്യും നീട്ടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് വിവി രാജേഷ് നേരത്തെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. വിഷയത്തില്‍ കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന്‍റെ തീരുമാനം നിർണായകമാണ്. രാജേഷോ, ശ്രീലേഖയോ ആര് മേയറായാലും അത് ചരിത്രമാകും. സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ ബിജെപി മേയർ ആരാകും എന്ന ആകാംക്ഷയിലാണ് രാഷ്‌ട്രീയ കേരളം.

MAYORS OF SIX CORPORATIONS KERALAS FIRST BJP MAYOR പുതിയ മേയർമാർ ആരൊക്കെ KERALA LOCAL BODY ELECTION 2025
ആർ ശ്രീലേഖ (ETV Bharat)

കൊല്ലത്ത് എകെ ഹഫീസ് മേയറായേക്കും...

25 വർഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം ഇടതിന് തങ്ങളടെ ഉരുക്ക് കോട്ട നഷ്‌ടമായി. കാല്‍ നൂറ്റാണ്ടായി ഇളക്കം തട്ടാത്ത മണ്ണായിരുന്നു കൊല്ലത്തേത്. മുൻ ചരിത്രങ്ങളൊക്കെയും പാടെ തിരുത്തി കുറിച്ചാണ് കൊല്ലം കോർപ്പറേഷനില്‍ ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണി വിജയിച്ചത്. 56 സീറ്റില്‍ 27 എണ്ണം നേടിയാണ് കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ യുഡിഎഫ് പിടിച്ചത്. പല പ്രമുഖ ഇടത് നേതാക്കള്‍ക്കും യുഡിഎഫില്‍ നിന്ന് തോല്‍വി ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നു എന്നതും മറ്റൊരു വാസ്‌തവം.

MAYORS OF SIX CORPORATIONS KERALAS FIRST BJP MAYOR പുതിയ മേയർമാർ ആരൊക്കെ KERALA LOCAL BODY ELECTION 2025
എകെ ഹഫീസ് (Face book)

ഐഎന്‍ടിയുസി ജില്ലാ അധ്യക്ഷന്‍ എകെ ഹഫീസ് കൊല്ലത്ത് മേയറാകും എന്നാണ് വലത് പാളയങ്ങളില്‍ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സൂചന. കോര്‍പ്പറേഷനിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവെന്ന നിലയില്‍ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്‌ച വച്ചിരുന്നു ഹനീഫ്. കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷനിലെ താമരക്കുളം വാര്‍ഡില്‍ നിന്ന് വിജയിച്ചാണ് ഹഫീസ് മേയറാകാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്.

കൊച്ചി ഭരിക്കാൻ ആര്?

2020ല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് വിമതരുടെ പിന്തുണയില്‍ യുഡിഎഫിന് നഷ്‌ടമായ കോർപ്പറേഷനാണ് കൊച്ചി. എന്നാല്‍ ഇത്തവണ ഫലം വന്നപ്പോള്‍ കൊച്ചി വീണ്ടും വലത്തോട്ട് ചായുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ആകെ 76 സീറ്റുകളുള്ള കോർപ്പറേഷനില്‍ 46 ഉം നേടിയാണ് യുഡിഎഫ് കൊച്ചി പിടിച്ചത്.

MAYORS OF SIX CORPORATIONS KERALAS FIRST BJP MAYOR പുതിയ മേയർമാർ ആരൊക്കെ KERALA LOCAL BODY ELECTION 2025
ദീപ്‌തി മേരി വർഗീസ് (Face book)

കൊച്ചി മേയറായി യുഡിഎഫ് ഉയർത്തിക്കാട്ടിയത് കെപിസിസി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി ദീപ്‌തി മേരി വര്‍ഗീസിനെയാണ്. കലൂർ സ്റ്റേഡിയം ഡിവിഷനില്‍ നിന്ന് വിജയിച്ചാണ് ദീപ്‌തി എത്തുന്നത്, അതും മികച്ച ലീഡോടെ. ദീപ്‌തി മേരി വർഗീസിന് പുറമെ, മഹിളാ കോണ്‍ഗ്രസ് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ് വി കെ മിനിമോള്‍, മുന്‍ കൗണ്‍സിലര്‍മാരായ ഷൈനി മാത്യു, സീന ടീച്ചര്‍ എന്നിവരും പരിഗണനയിലുണ്ട്.

തൃശൂരിനെ നയിക്കാൻ ശ്യാമള?

10 വർഷമായി എല്‍ഡിഎഫിനെ പിന്തുണച്ച കോർപ്പറേഷനാണ് തൃശൂർ. ഇത്തവണ ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടം പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് എല്‍ഡിഎഫ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഒരുങ്ങിയത്. പക്ഷേ ഫലം വന്നപ്പോള്‍ എല്‍ഡിഎഫിന് വൻ തിരിച്ചടിയായി. തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ 33 ഡിവിഷനുകളില്‍ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥികള്‍ വിജയിച്ചു. 2020ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലുണ്ടായ പോരായ്‌മകള്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഒരു മുഴം മുമ്പേ എറിഞ്ഞു കോണ്‍ഗ്രസ്. മറ്റ് മുന്നണികള്‍ക്ക് മുന്നേ യുഡിഎഫ് കോർപ്പറേഷനില്‍ സ്ഥാനാർഥി പ്രഖ്യാപനവും നടത്തിയിരുന്നു. പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും പാഴായില്ല, തൃശൂർ യുഡിഎഫിനെ തുണച്ചു.

MAYORS OF SIX CORPORATIONS KERALAS FIRST BJP MAYOR പുതിയ മേയർമാർ ആരൊക്കെ KERALA LOCAL BODY ELECTION 2025
ശ്യാമള മുരളീധരൻ (Face book)

നിലവില്‍ മേയർ ആരെന്ന ചർച്ചകളാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത്. ശ്യാമള മുരളീധരൻ, ഷീന ചന്ദ്രൻ, വത്സല ബാബുരാജ്, ലാലി ജെയിംസ്, വില്ലി ജിജോ എന്നിവർ പരിഗണനയിലുണ്ട്. മേയർ, ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ പദവികള്‍ മൂന്ന് തവണകളായി വീതം വയ്‌ക്കാനാണ് പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിന്‍റെ തീരുമാനം. ശ്യാമള മുരളീധരൻ, ഷീന ചന്ദ്രൻ, വത്സല ബാബുരാജ് ഇവരില്‍ ഒരാള്‍ ആദ്യ ഘട്ടത്തില്‍ മേയറാകും. ലാലി ജെയിംസ്, വില്ലി ജിജോ എന്നിവരെ രണ്ട്, മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലും പരിഗണിക്കും.

ആദ്യ ഘട്ടത്തില്‍ ബൈജു വർഗീസ് ഡെപ്യൂട്ടി മേയറാകും. എ പ്രസാദിനാണ് രണ്ടാം ഘട്ടത്തില്‍ നറുക്ക്. അടുത്ത ദിവസം നടക്കുന്ന പാർലമെന്‍ററി പാർട്ടി യോഗത്തില്‍ മേയർ വിഷയം തീരുമാനമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.

കോഴിക്കോട് ജയ'ശ്രീ'

നാലര പതിറ്റാണ്ട് തടസങ്ങളില്ലാതെ കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ ഭരിച്ച സിപിഎമ്മും ഇടതു മുന്നണിയും ഈ തവണ തപ്പിത്തടഞ്ഞാണ് ഭരണത്തിലേറുന്നത്. കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിന് നാല് സീറ്റ് കുറവാണെങ്കിലും ഒറ്റക്കക്ഷി എന്ന നിലയിൽ സിപിഎം അധികാരത്തിലേറും. മേയർ കസേര ജനറൽ സീറ്റായിരിക്കേ ജയിച്ചാൽ മേയർ ആകേണ്ടിയിരുന്ന മുൻ ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ സിപി മുസാഫർ അഹമ്മദ് പരാജയപ്പെട്ടതോടെ പുതിയ പേരുകൾ തേടുകയാണ് സിപിഎം. കഴിഞ്ഞ തവണ ആരോഗ്യ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷയായ ഡോ. എസ് ജയശ്രീയുടെയും സിപിഎമ്മിന്‍റെ മുതിർന്ന നേതാവ് ഒ സദാശിവൻ്റെയും പേരുകൾക്കാണ് മുൻതൂക്കം. കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്‍റ് ആർട്‌സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആയിരുന്ന ജയശ്രീ കാര്യങ്ങളെ നന്നായി പഠിച്ച് ഉറച്ച തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. നിരവധി പുരസ്‌കാരങ്ങളും നേടിയിട്ടുണ്ട് അവർ. 2020ൽ മേയർ സ്ഥാനം വനിത സംവരണമായിരുന്നപ്പോൾ ആദ്യം ഉയർന്നു വന്ന പേരും ജയശ്രീയുടെത് ആയിരുന്നു. എന്നാൽ നേതൃത്വം അവസാനം ബീന ഫിലിപ്പിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയായിരുന്നു.

MAYORS OF SIX CORPORATIONS KERALAS FIRST BJP MAYOR പുതിയ മേയർമാർ ആരൊക്കെ KERALA LOCAL BODY ELECTION 2025
ഡോ. എസ് ജയശ്രീ (LSGD)

പൊതുവേ ശാന്തനായ സദാശിവൻ വിഷയങ്ങളെ മികച്ച ബോധ്യത്തോടെ നേരിടുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അതേസമയം കഴിഞ്ഞ കൗൺസിലിൽ മേയറും ഡെപ്യൂട്ടി മേയറും നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പലതിലും സ്വരച്ചേർച്ച ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന പരാതി കൂടി പരിഗണിച്ച് ഉചിതമായ ഒരു പേരിലേക്ക് സിപിഎം എത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കൗൺസിലിന് പുറത്തുനിന്നുള്ള പ്രമുഖരെ മേയറാക്കാനുള്ള പരീക്ഷണത്തിന് തൽക്കാലം പാർട്ടി മുതിരില്ല എന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരം. എന്തായാലും 28 സീറ്റുള്ള യുഡിഎഫും 13 സീറ്റുള്ള ബിജെപിയും ശക്തമായിത്തന്നെ പ്രതിപക്ഷ നിരയിൽ ഉണ്ടാകും.

കണ്ണൂരില്‍ ഇന്ദിര വരുമോ?

36 സീറ്റുകൾ നേടി കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ പിടിച്ച യുഡിഎഫ് മേയർ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉള്ള ചർച്ചകൾ തുടങ്ങുകയാണ്. പയ്യാമ്പലം ഡിവിഷനിൽ നിന്ന് വിജയിച്ച കഴിഞ്ഞ കോർപ്പറേഷൻ ഭരണസമിതിയിൽ ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ ആയ പി ഇന്ദിര തന്നെയാകും കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ മേയർ ആവുക എന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍. ലീഗിൽ നിന്ന് വാരം ഡിവിഷനിൽ നിന്ന് വിജയിച്ച കെ പി താഹിർ ഡപ്യൂട്ടി മേയർ ആവും. കോൺഗ്രസിൽ മേയർ സ്ഥാനത്തിൽ തർക്കം ഉണ്ടായാൽ രണ്ടാം പേരുകാരിയായി ശ്രീജ മഠത്തിലിനെ പരിഗണിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഇവർക്കിടയിലും തർക്കം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ മൂന്നാം പേരുകാരിയായി ആദ്യ കോർപ്പറേഷൻ കൗൺസിൽ അംഗമായ ലിഷ ദീപക്കിന്‍റെ പേരും പരിഗണിച്ചേക്കും.

MAYORS OF SIX CORPORATIONS KERALAS FIRST BJP MAYOR പുതിയ മേയർമാർ ആരൊക്കെ KERALA LOCAL BODY ELECTION 2025
പി ഇന്ദിര (LSGD)

Also Read:

  1. മേയര്‍മാരുടെയും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റുമാരുടെയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എങ്ങിനെ, എപ്പോള്‍?
  2. അടി പിഴച്ച് എൽഡിഎഫ്, കോർപ്പറേഷൻ തിരിച്ച് പിടിച്ച് യുഡിഎഫ്; മാറി മറിഞ്ഞ് തൃശൂരിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം
  3. കോട്ടയത്ത് അടിപതറി എൽഡിഎഫ്, കത്തിക്കയറി യുഡിഎഫ് മൂന്നിടത്ത് താമര വിരിഞ്ഞു
  4. 'കൈ'കരുത്തനായി സതീശന്‍, രാജാവാകാന്‍ രാജീവ്, പിടിവിട്ട് പിണറായി; തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പാര്‍ട്ടികളില്‍ പ്രതിഫലിക്കുമ്പോള്‍
  5. വീഴ്‌ത്തിയും, വിജയം കൊയ്‌തും സഹോദരങ്ങൾ; തദ്ദേശപ്പോരിൽ ഹിറ്റായി 'കുടുംബപ്പോര്'
  6. ഇടതിനോട് ഇടഞ്ഞ് ഇടുക്കി; പൊന്നാപുരം കോട്ടയും തകർത്ത് യുഡിഎഫ് തേരോട്ടം, അജയ്യ ശക്തിയായി കോണ്‍ഗ്രസ്

TAGGED:

MAYORS OF SIX CORPORATIONS
KERALAS FIRST BJP MAYOR
പുതിയ മേയർമാർ ആരൊക്കെ
KERALA LOCAL BODY ELECTION 2025
NEW MAYORS OF SIX CORPORATIONS

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.