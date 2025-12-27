ഇന്ഡോര് മാതൃകയില് തലസ്ഥാന നഗരത്തില് മാലിന്യ സംസ്കരണം നടപ്പാക്കുമെന്ന് മേയര് വി വി രാജേഷ്
Published : December 27, 2025 at 5:30 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: തലസ്ഥാന നഗരത്തിലെ മാലിന്യം സംസ്കരിക്കുന്നതെവിടെ എന്ന് ബിജെപി പ്രതിപക്ഷത്തിരുന്ന് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിനുത്തരം കണ്ടെത്തിയാല് തിരുവനന്തപുരം കോര്പ്പറേഷനിലെ മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിനു പരിഹാരമാകുമെന്ന് പുതുതായി അധികാരമേറ്റ തിരുവനന്തപുരം മേയര് വി വി രാജേഷ്. മാലിന്യ സംസ്കരണത്തില് ഗുജറാത്ത് ഇന്ത്യയ്ക്കു മുന്നില് വരച്ചു കാട്ടിയ മാതൃകയുണ്ട്. ഇന്ത്യയില് മാലിന്യ സംസ്കരണം ഏറ്റവും വിജയകരമായി നടപ്പാക്കിയ മുനിസിപ്പല് കോര്പ്പറേഷനാണ് ഇന്ഡോര്.
മേയറായി സത്യ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത ശേഷം ഇന്ഡോറിലെ മേയര് തന്നെ വിളിച്ചെങ്കിലും തിരക്കുകള് കാരണം തിരിച്ചു ബന്ധപ്പെടാന് സാധിച്ചില്ല. ഇക്കാര്യത്തില് എല്ലാ സാങ്കേതിക സഹായങ്ങളും നല്കാന് ഒരുക്കമാണെന്ന് അവര് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ഡോര് മാതൃകയില് തിരുവനന്തപുരത്ത് മാലിന്യ സംസ്കരണം നടപ്പാക്കുമെന്നും ഇന്ത്യയിലെ മൂന്ന് മുന് നിര നഗരങ്ങളിലൊന്നായി തിരുവനന്തപുരത്തെ മാറ്റുമെന്നും തിരുവനന്തപുരം പ്രസ്ക്ലബ് സംഘടിപ്പിച്ച ലീഡേഴ്സ് വിഷന് പരിപാടിയില് രാജേഷ് പറഞ്ഞു.
കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വര്ഷക്കാലം വീട്ടിലുറങ്ങിയതിനെക്കാള് കൂടുതല് ദിവസം ബിജെപി പ്രവര്ത്തകര് ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളുമായി തെരുവിലും പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലുമായിരുന്നു. വെറും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്നതിലുപരി പ്രത്യേക കാഴ്ചപ്പാട് ജനങ്ങള്ക്കു മുന്നില് വച്ചു കൊണ്ടാണ് 100 വാര്ഡുകളിലും ബിജെപി തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിട്ടത്. തലസ്ഥാന നഗരത്തെ ജനങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകള്ക്കനുസരിച്ചുള്ള നഗരമാക്കുമെന്ന് ബിജെപി മുന്നോട്ടു വച്ച കാഴ്ചപ്പാടിന് ലഭിച്ച അംഗീകാരമാണ് ഈ നേട്ടം.
അഞ്ച് വര്ഷത്തിനു ശേഷം നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പില് തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ 75 സീറ്റുകളും ബിജെപി നേടുമെന്നും രാജേഷ് അവകാശപ്പെട്ടു. 45 ദിവസത്തിനുള്ളില് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് തലസ്ഥാന നഗരത്തിന് ഒരു വികസന രേഖ അവതരിപ്പിക്കും എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറാണ്. അത് യാഥാര്ഥ്യമാക്കാനുള്ള തുടര് പ്രവര്ത്തനങ്ങളിലാണ് അദ്ദേഹം.
വികസ കാര്യത്തില് 101 വാര്ഡുകളെയും ഒറ്റ യൂണിറ്റായി കണ്ട് വികസനം നടപ്പാക്കുക എന്നതാണ് ബിജെപിയുടെ ലക്ഷ്യം. കേന്ദ്രത്തില് നിന്ന് സഹായം ലഭ്യമാക്കുന്നതില് സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് ഒരു തടസമാകുമെന്ന് കരുതുന്നതേയില്ല. അക്കാര്യത്തില് ഒരു ഭയപ്പാടുമില്ല. കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ആവശ്യങ്ങള് സംബന്ധിച്ച വിശദമായ മെമ്മോറാണ്ടം നല്കുന്നതിനായി ഓരോ വാര്ഡ് കൗണ്സിലര്മാരും അവരവരുടെ വാര്ഡിലെ പ്രശ്നങ്ങള് എഴുതി നല്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടത് അതു കൊണ്ടാണ്.
കോര്പ്പറേഷനിലേക്ക് ഒടുക്കേണ്ട എല്ലാ പണമടവുകളും പൂര്ണമായും ഓണ്ലൈനാക്കും. കോര്പ്പറേഷൻ്റെ വീട്ടുകരം തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബിജെപി വലിയ പ്രക്ഷോഭം നടത്തിയിരുന്നു. കോര്പ്പറേഷൻ്റെ പണം കട്ടു തിന്നവര് അതിനുത്തരം പറയേണ്ടിവരും. തലസ്ഥാന നഗരത്തെ കാര്ബണ് ന്യൂട്രലാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി തിരുവനന്തപുരം കോര്പ്പറേഷനു ലഭിച്ച ബസുകള് മറ്റു ജില്ലകളില് സര്വീസ് നടത്തുന്നതെങ്ങെയന്ന് അന്വേഷിക്കും. നഗരത്തില് അലഞ്ഞു നടക്കുന്ന 8000-9000 നയ്ക്കള് ഉണ്ടാകുമെന്നും അവയ്ക്ക് ഷെല്ട്ടര് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം കേന്ദ്രവുമായി ആലോചിച്ച് തയ്യാറാക്കുമെന്നും മേയര് പറഞ്ഞു. ഡെപ്യൂട്ടി മേയര് ആശാ നാഥും മേയര്ക്കൊപ്പം പങ്കെടുത്തു.