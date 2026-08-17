പാർട്ടി ഭരണത്തിൽ, സംഘടന പതനത്തിൽ; കെപിസിസി അധ്യക്ഷ ചർച്ചകൾ ഡൽഹിയിലേക്ക്
മുഖ്യമന്ത്രിക്കും മന്ത്രിമാർക്കും ഇതുവരെ സ്വീകരണമൊരുക്കാതെ നേതൃത്വം
Published : August 17, 2026 at 8:01 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: പുതിയ കെപിസിസി അധ്യക്ഷനെ കണ്ടെത്താനുള്ള പ്രാഥമിക ചർച്ചകൾക്ക് ഈ മാസം 19ന് ന്യൂഡൽഹിയിൽ തുടക്കമാകും. മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശനും കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രവർത്തകസമിതി അംഗങ്ങളും പങ്കെടുക്കുന്ന യോഗത്തിന് മുന്നോടിയായി കേന്ദ്ര നേതൃത്വം അഭിപ്രായ രൂപീകരണം നടത്തും. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ദീപ ദാസ് മുൻഷി കേരളത്തിൽ എത്തിയിട്ടും അധ്യക്ഷനെ സംബന്ധിച്ച കാര്യമായ ചർച്ചകൾ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. മുതിർന്ന നേതാക്കളുമായുള്ള ആശയവിനിമയത്തിന് ശേഷമാകും പുതിയ അധ്യക്ഷനെ തീരുമാനിക്കുക.
ഭരണം ലഭിച്ചിട്ടും സംഘടന ദുർബലം
10 വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം കോൺഗ്രസ് തിരികെ ഭരണത്തിൽ എത്തിയിട്ടും സംഘടന അഴിച്ചുപണിയാനോ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാനോ നടപടിയില്ലാത്തത് പാർട്ടിയിൽ അമർഷം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പല ജില്ലകളിലും ഡിസിസികൾ മുതൽ താഴോട്ടുള്ള സംഘടനാ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ചലനവുമില്ല.
പാർട്ടി ഭരണത്തിലുള്ളതിനാൽ ചില നേതാക്കളുടെ വീടുകളിലെ തിരക്കുകൾ ഒഴിച്ചാൽ പലയിടത്തും പാർട്ടി ഓഫിസുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ല. കെപിസിസി അധ്യക്ഷനായിരുന്ന സണ്ണി ജോസഫ് മന്ത്രി പദത്തിൽ എത്തി നാല് മാസം പിന്നിട്ടിട്ടും പുതിയ അധ്യക്ഷന് വേണ്ടിയുള്ള തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്. ദേശീയ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.സി വേണുഗോപാൽ അടക്കം ഒരുപിടി നേതാക്കൾ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടും സംഘടനാ സംവിധാനം ദുർബലപ്പെടുന്നതല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ദൃശ്യമാകുന്നില്ലെന്ന് ചില നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
യുഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ ആദ്യ 100 ദിവസത്തെ നേട്ടങ്ങൾ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കാനോ അത് ചർച്ചയാക്കാനോ ഇതുവരെ കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇതിന് പുറമേ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഒറ്റതിരിഞ്ഞ് ആക്രമിക്കുന്ന സിപിഎം, ബിജെപി രാഷ്ട്രീയ വെല്ലുവിളികളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പാർട്ടിയെന്ന നിലയിൽ ഒന്നും ചെയ്യുന്നുമില്ല. മുഖ്യമന്ത്രിക്കും മന്ത്രിമാർക്കും സംസ്ഥാന തലത്തിൽ സ്വീകരണ പരിപാടി പോലും ഔദ്യോഗികമായി സംഘടിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ വന്ന് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും കെപിസിസി നേതൃത്വത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നത് വലിയ വീഴ്ചയായാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
ബോർഡ്, കോർപറേഷൻ വിഭജനം നീളുന്നു
പുതിയ അധ്യക്ഷൻ ചുമതലയേറ്റ ശേഷമാകും ബോർഡ്, കോർപറേഷൻ വിഭജനം സംബന്ധിച്ചുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുക. വിഭജനം നീളുന്നതിൽ ഘടകകക്ഷികൾക്ക് കടുത്ത അതൃപ്തിയുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തെ ബോർഡ്, കോർപറേഷൻ പദവികളുടെ വിഭജനത്തിനായി ഘടകകക്ഷികളുമായി ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾ നടത്താൻ യുഡിഎഫ് യോഗത്തിൽ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഇതിനായി കോൺഗ്രസ് ഉപസമിതി രൂപവത്കരിക്കുകയും അവർ ഘടകകക്ഷികളുമായി ചർച്ച നടത്തി തീരുമാനത്തിൽ എത്തുകയും ചെയ്യുമെന്നായിരുന്നു മുന്നണി യോഗത്തിലെ ധാരണ.
വിവിധ ബോർഡുകൾ, കോർപറേഷനുകൾ, പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയിലെ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് ഘടകകക്ഷികൾക്ക് അവകാശവാദങ്ങളുണ്ട്. ഇതിന് പരിഹാരമെന്നോണം കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം മുസ്ലിം ലീഗ്, കേരള കോൺഗ്രസ്, സിഎംപി തുടങ്ങി എല്ലാ ഘടകകക്ഷികളുമായും പ്രത്യേകം ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾ നടത്തി 10 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സ്ഥാനം വീതംവയ്ക്കൽ അന്തിമമാക്കാനായിരുന്നു ലക്ഷ്യമിട്ടത്. എന്നാൽ ചർച്ചകൾക്ക് ഇതുവരെ കൃത്യമായി തുടക്കമിടാൻ പോലും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.
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കാബിനറ്റ് റാങ്കുള്ള പദവികളുടെ കാര്യത്തിലും മെല്ലെപ്പോക്ക് തുടരുകയാണ്. നിയമസഭയിലേക്ക് മത്സരിക്കാത്ത മുതിർന്ന നേതാക്കൾക്കാണ് കാബിനറ്റ് റാങ്കുള്ള പദവികൾ നീക്കിവയ്ക്കാൻ മുന്നണിയിൽ ആലോചനയുള്ളത്. പി.ജെ ജോസഫിനായി കേരള കോൺഗ്രസും എം.കെ മുനീറിനായി മുസ്ലിം ലീഗും ജി. ദേവരാജനായി ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്കും കാബിനറ്റ് പദവി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. മന്ത്രിസ്ഥാനം ലഭിക്കാത്ത ഘടകകക്ഷി നേതാവായ മാണി സി. കാപ്പനാണ് കാബിനറ്റ് പദവി പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മറ്റൊരാൾ. രണ്ട് മന്ത്രിസ്ഥാനം ചോദിച്ചെങ്കിലും ഒന്ന് മാത്രം ലഭിച്ചതിനാലാണ് ജോസഫ് വിഭാഗം കാബിനറ്റ് പദവി ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ ചീഫ് വിപ്പ് കാബിനറ്റ് പദവിയായതിനാൽ കൂടുതൽ പദവികൾ നൽകുമോ എന്നതും വരും ദിവസങ്ങളിൽ കണ്ടറിയണം.
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