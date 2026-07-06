പുതുമുഖങ്ങളോടെ കെപിസിസി പുനഃസംഘടന ജൂലൈ പകുതിയോടെ; അധ്യക്ഷസ്ഥാനത്തിനായി വൻ വടംവലി
പുതിയ അധ്യക്ഷനൊപ്പം സഹഭാരവാഹികളും ചുമതലയേൽക്കുമെന്നാണ് പുറത്ത് വരുന്ന വിവരം. കെപിസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി, സെക്രട്ടറി പട്ടികകളും പുറത്തിറങ്ങും.
Published : July 6, 2026 at 3:29 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് പുതിയ കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ ജൂലൈ പകുതിയോടെ സ്ഥാനമേറ്റെടുക്കുമെന്ന് സൂചനകൾ. ഇത് സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾ ചൂടുപിടിക്കുകയാണ്. വിദേശത്തുള്ള രാഹുൽ ഗാന്ധി മടങ്ങിയെത്തിയ ശേഷമാവും സംസ്ഥാന നേതാക്കളെ ഡൽഹിക്ക് വിളിപ്പിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കുക. നിലവിലെ അധ്യക്ഷനായ സണ്ണി ജോസഫ് അധ്യക്ഷപദവി ഒഴിയാൻ സന്നദ്ധത അറിയിച്ചതോടെ എംപിമാരടക്കം ഒന്നിലേറെ പേർ അധ്യക്ഷസ്ഥാനത്തിനായി വാദമുയർത്തി രംഗത്തുണ്ട്. പുതിയ അധ്യക്ഷൻ്റെ നിയമനത്തിന് ശേഷമാവും യുഡിഎഫിൽ ബോർഡ് കോർപ്പറേഷൻ വിഭജനം നടക്കുക.
പുതിയ അധ്യക്ഷനൊപ്പം സഹഭാരവാഹികളെയും നിയമിക്കും. വർക്കിങ് പ്രസിഡൻ്റുമാരായ പി സി വിഷ്ണുനാഥ്, എ പി അനിൽകുമാർ എന്നിവർ മന്ത്രിമാരായതോടെ അവർ പദവിയൊഴിയും. ഇവർക്ക് പകരം പുതിയ പേരുകൾ പരിഗണിക്കപ്പെടും. ഉപാധ്യക്ഷസ്ഥാനത്തും പുതിയ ആളുകൾ എത്തിയേക്കും. നിലവിലുള്ള 13 ഉപാധ്യക്ഷൻമാരിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും എംഎൽഎമാരായി. എം ലിജു മന്ത്രിയാവുകയും ചെയ്തു. നിലവിലെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരുടെ സ്ഥിതിയും ഇതൊക്കെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുഴുവൻ ഭാരവാഹികളെയും മാറ്റി പുതുമുഖങ്ങൾക്ക് അവസരം നൽകാനാവും തീരുമാനമെടുക്കുകയെന്ന് പാർട്ടി വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു.
ആരാകും അധ്യക്ഷൻ?
ഒരാൾക്ക് ഒരു പദവി എന്ന നിലപാട് പാർട്ടി സ്വീകരിച്ചാൽ എംപിമാരും എംഎൽഎമാരും പട്ടികയ്ക്ക് പുറത്താകും. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സീറ്റ് ലഭിക്കാത്ത ജോസഫ് വാഴയ്ക്കന് സാധ്യത തെളിയും. അതല്ല പാർട്ടി തീരുമാനമെങ്കിൽ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൂടുതൽ കടുപ്പമേറിയതാവും. എംപിമാരായ കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ്, ബെന്നി ബെഹനാൻ, ഹൈബി ഈഡൻ, ഷാഫി പറമ്പിൽ, രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എന്നവരും മാത്യു കുഴൽനാടൻ എംഎൽഎയും പദവിക്കായി രംഗത്തുണ്ട്. പാർട്ടി പാരമ്പര്യവും നേതൃശേഷിയും പരിഗണിച്ച് ഹൈക്കാമാന്ഡ് അധ്യക്ഷനെ തീരുമാനിക്കുമെന്നും തനിക്ക് പറയാനുള്ളതെല്ലാം ധരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ജോസഫ് വാഴയ്ക്കൻ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
സംഘടൻ സൃജൻ അഭിയാൻ
സംസ്ഥാനത്ത് 14 ഡിസിസി അധ്യക്ഷൻമാരെയും മാറ്റാനാണ് ആലോചന. ആരെയും നിലനിർത്തേണ്ടെന്നും ഡിസിസികൾക്ക് പുതുമുഖം വേണമെന്നുമാണ് നേതാക്കളുടെയെല്ലാം പൊതുവേയുള്ള നിലപാട്. ഇതിനായി കോൺഗ്രസ് രാജ്യത്താകമാനം നടപ്പാക്കുന്ന 'സംഘടൻ സൃജൻ അഭിയാൻ' സംസ്ഥാനത്ത് ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റുമാരുടെ നിയമനത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിലും തീരുമാനമായില്ല. ഇത്തരത്തിൽ ആളുകളെ അധ്യക്ഷസ്ഥാനത്ത് നിയമിക്കണമെങ്കിൽ ഇതിനായി ആദ്യം നിരീക്ഷകരെ എഐസിസി നിയമിക്കണം. നിലവിൽ അത്തരമൊരു നടപടി ഉണ്ടായിട്ടില്ല. രാജ്യത്ത് 14 സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി അഞ്ച് ഘട്ടങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി 500-ലധികം ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റുമാരെ ഇതിനകം നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കേരളത്തിൽ ഇത് വേണ്ടെന്നും അഭിപ്രായമുയരുന്നുണ്ട്. അഭിയാൻ പ്രകാരം നിലവിൽ 50 വയസിൽ താഴെയാണ് ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റുമാരുടെ പ്രായം. എന്നാൽ കേരളത്തിൽ ഇതുസംബന്ധിച്ച് ഇതുവരെ മാനദണ്ഡങ്ങളൊന്നും രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.