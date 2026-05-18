ഒരുപതിറ്റാണ്ടിന് ശേഷം അധികാരത്തില്, അതിഗംഭീര സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങുമായി ടീം വിഡി; തലസ്ഥാനത്ത് കനത്ത സുരക്ഷ
സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിനൊരുങ്ങി തലസ്ഥാനം. ടീം വിഡിയുടെ സ്ഥാനാരോഹണം അതിഗംഭീരം. കനത്ത സുരക്ഷയും സജ്ജീകരണങ്ങളും.
Published : May 18, 2026 at 9:53 AM IST
തിരുവനന്തപുരം : വിഡി സതീശൻ നയിക്കുന്ന പുതിയ മന്ത്രിസഭയുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിനൊരുങ്ങി തലസ്ഥാനം. ഒരു പതിറ്റാണ്ടിന് ശേഷം തിരികെ ഭരത്തിലെത്തുന്ന യുഡിഎഫ്, സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങ് അതിഗംഭീരമാക്കാനുള്ള തയാറെടുപ്പുകളാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. വലിയ ജനാവലിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ടീം വിഡി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേല്ക്കുന്നത്. അരലക്ഷം പേർ ചടങ്ങിന് സാക്ഷിയാകാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
സെൻട്രല് സ്റ്റേഡിയത്തില് നടക്കുന്ന ചടങ്ങില് പങ്കെടുക്കാൻ പാസ് സംവിധാനമാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. നിലവില് പാസുകള് കിട്ടാനില്ലാത്ത അവസ്ഥയുണ്ട്. ഇന്ന് രാവിലെ പത്ത് മണിക്കാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ. ചടങ്ങുകള് തത്സമയം പൊതുജനങ്ങള്ക്ക് കാണുന്നതിനായി തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില് എല്ഇഡി സ്ക്രീൻ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. തുടക്കത്തില് 12000 പേർക്ക് പ്രവേശനം നല്കാനായിരുന്നു തീരുമാനം. എന്നാല് തിരക്ക് വർധിക്കാനുള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് കൂടുതല് ആളെ കൊള്ളിക്കുന്ന തരത്തില് പന്തലടക്കം വിപുലീകരിക്കുകയായിരുന്നു.
പ്രവർത്തകർ മുതല് ദേശീയ നേതാക്കള് വരെ
ജില്ലകളിലെ നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും തുടങ്ങി ദേശീയ നേതാക്കള് പോലും പുതിയ യുഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ സ്ഥാനാരോഹണ ചടങ്ങിനെത്തുന്നുണ്ട്. ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുല് ഗാന്ധി, വയനാട് എംപി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി, കോണ്ഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ, തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡി, കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ, ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഡികെ ശിവകുമാർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് വിവരം. തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് പങ്കെടുക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തില് സ്ഥിരീകരണം വന്നിട്ടില്ല.
സുരക്ഷ ശക്തം
സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിനോടനുബന്ധിച്ച് തലസ്ഥാനം കർശന സുരക്ഷയിലാണ്. നഗരം സിസിടിവി നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. ഡിജിപി റവാഡ ചന്ദ്രശേഖർ നേരിട്ടാണ് സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങള് വിലയിരുത്തുന്നത്. തീരദേശ മേഖലകളിലും നഗരത്തന്റെ പ്രവേശന കവാടങ്ങളിലും കനത്ത പൊലീസ് കാവലാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പ്രത്യേക കണ്ട്രോള് റൂം തുറന്നിട്ടുണ്ട്.