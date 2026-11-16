'കണ്ണീരൊപ്പാൻ കാരുണ്യ കൈകൾ'; ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന കുരുന്നിന് തണലൊരുക്കാൻ സ്നേഹവീട് ഒരുങ്ങുന്നു
ആൽബർട്ടോ റേഡനും കുടുംബത്തിനും സുരക്ഷിതമായ ഒരു വീട് നിർമിച്ചു നൽകാമെന്ന വലിയ വാഗ്ദാനവുമായി അൽ കരാമ ഗ്രൂപ്പ് എം.ഡി. നാസർ കുനിങ്ങാരത്താണ് മുന്നോട്ടുവന്നത്.
Published : November 16, 2026 at 9:12 AM IST
വയനാട്: സ്കൂൾ വിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങും വഴി ചുഴലിക്കാറ്റിൽ കവുങ്ങ് വീണ് തലയ്ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന ഏഴുവയസ്സുകാരൻ ആൽബർട്ടോ റേഡന് സ്വന്തമായി ഒരു വീടൊരുങ്ങുന്നു. നിരവധി ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഒമാൻ ആസ്ഥാനമായ അൽ കരാമ ഗ്രൂപ്പ് മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ നാസർ കുനിങ്ങാരത്താണ് ഈ കുടുംബത്തിന് സ്നേഹവീട് നിർമിച്ചു നൽകുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ ഒന്നിന് വൈകുന്നേരം നാലരയോടെയുണ്ടായ ശക്തമായ മഴയിലും ചുഴലിക്കാറ്റിലുമാണ് വെള്ളമുണ്ട ഒഴുക്കൻമൂല മാടപ്പള്ളിക്കുന്നിൽ സുനീഷിൻ്റെ മകൻ ആൽബർട്ടോ റേഡൻ ജോസഫ് എന്ന ഏഴുവയസ്സുകാരൻ്റെ തലയിലേക്ക് കവുങ്ങ് പൊട്ടിവീണത്. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ഈ കുരുന്നിന് ഇതിനോടകം അഞ്ച് ശസ്ത്രക്രിയകളാണ് പൂർത്തിയായത്. നിലവിൽ കോഴിക്കോട് മിംസ് ആശുപത്രിയിൽ തുടർചികിത്സയിൽ കഴിയുകയാണ് റേഡൻ.
കുടുംബത്തിൻ്റെ നിസ്സഹായാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കി വെള്ളമുണ്ട ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് ഖമര് ലൈലയുടെയും വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് എം. ലതികയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ചികിത്സാ സഹായ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിവരികയാണ്. നാടിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയിലൂടെ ഇതിനോടകം 25 ലക്ഷം രൂപ ചികിത്സാ ചെലവിലേക്കായി സമാഹരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇതിനിടയിലാണ് ആൽബർട്ടോ റേഡനും കുടുംബത്തിനും സുരക്ഷിതമായ ഒരു വീട് നിർമിച്ചു നൽകാമെന്ന വലിയ വാഗ്ദാനവുമായി അൽ കരാമ ഗ്രൂപ്പ് എം.ഡി. നാസർ കുനിങ്ങാരത്ത് മുന്നോട്ടുവന്നത്.
വാഗ്ദാനം നൽകിയതിന് പിന്നാലെ തന്നെ വീടിൻ്റെ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും തുടക്കമായി. അൽ കരാമ ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാനും നാസറിൻ്റെ പിതാവുമായ മമ്മൂട്ടി കുനിങ്ങാരത്താണ് വീടിൻ്റെ കുറ്റിയടിക്കൽ കർമ്മം നിർവഹിച്ചത്.
റേഡൻ്റെ ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കുകയും അതുപോലെ ആ കുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തിന് ഒരു വീട് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും വേണ്ടി വളരെ നല്ല രീതിയിലുളള പ്രവര്ത്തനമാണ് മുന്നോട്ടുവന്നിട്ടുളളതെന്ന് വെള്ളമുണ്ട പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് ഖമർ ലൈല ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. നാസര് കുരിങ്ങാരത്ത് എന്ന വ്യക്തി റേഡന് വേണ്ടി തന്നിട്ടുളള വീടിൻ്റെ പണി 15 ദിവസത്തിനുളളില് തന്നെ തുടങ്ങാന് കഴിഞ്ഞുവെന്നത് ഏറെ സന്തോഷം നല്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന് വേണ്ടി എല്ലാ പ്രവര്ത്തനങ്ങളും നടത്തിയ എല്ലാവരെയും ചികിത്സാകമ്മിറ്റിയേയും അതിന് വേണ്ടി പ്രവര്ത്തിച്ച സാമ്പത്തികമായും ശാരീരികമായും മാനസികമായുമെല്ലാം ഇതിനോട് കൂടെ ചേര്ന്നിട്ടുളള എല്ലാവര്ക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു എന്നും അവര് പറഞ്ഞു..
ഒരു കുരുന്നിൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വെളിച്ചം പകരാൻ സുമനസ്സുകൾ ഒന്നിക്കുമ്പോൾ അത് നാടിനാകെ മാതൃകയാവുകയാണ്. കുറ്റിയടിക്കൽ ചടങ്ങില് വെള്ളമുണ്ട ഒഴുക്കൻമൂല സെൻ്റ് തോമസ് പള്ളി വികാരി ഫാദർ തോമസ് വാഴച്ചാലിൽ, ജനപ്രതിനിധികൾ, വിവിധ സംഘടനാ ഭാരവാഹികൾ, ചികിത്സാ സഹായ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവരും പങ്കെടുത്തു.
Also read: ശബരിമല ക്ഷേത്രനട ഇന്ന് തുറക്കും; തീർഥാടകർക്കായി നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽനിന്ന് നിലയ്ക്കലിലേക്ക് ഹെലികോപ്ടർ സർവീസ്