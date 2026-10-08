കോടമഞ്ഞും കുളിർകാറ്റും; സഞ്ചാരികളെ വരവേൽക്കാൻ ഇടുക്കിയിൽ പുതിയ ടൂറിസം സർക്യൂട്ട്
മലയോര മേഖല ഇനി പുതിയൊരു ടൂറിസം ഭൂപടത്തിലേക്ക്, അഞ്ച് പഞ്ചായത്തുകളെ കോർത്തിണക്കി ടൂറിസം ഹബ്, ഒരൊറ്റ ടൂറിസം ശൃംഖലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതോടെ ഇടുക്കിയുടെ റേഞ്ച് കൂടും
Published : October 8, 2026 at 5:07 PM IST
ഇടുക്കി: കോടമഞ്ഞ് പുതച്ചുറങ്ങുന്ന മലനിരകളും, പച്ചപ്പണിഞ്ഞ വിശാലമായ തേയിലത്തോട്ടങ്ങളും, കുളിർകാറ്റ് തഴുകുന്ന പൊന്മുടി അണക്കെട്ടിൻ്റെ വിദൂരദൃശ്യങ്ങളും... കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആരുടേയും മനസ് നിറയ്ക്കുന്ന പ്രകൃതി കനിഞ്ഞനുഗ്രഹിച്ച ഇടുക്കിയുടെ മടിത്തട്ടിലെ ഈ കാണാക്കാഴ്ചകൾ ഇനി ലോകത്തിന് മുന്നിലേക്ക്.
മൂന്നാറിനും തേക്കടിക്കും ഇടയിലുള്ള അഞ്ച് പഞ്ചായത്തുകളിലെ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളെ കോർത്തിണക്കി രൂപപ്പെടുത്തിയ സമഗ്ര മലയോര ടൂറിസം ഹബ്ബിന് വർണാഭമായ തുടക്കമായി. രാജാക്കാട്, സേനാപതി, രാജകുമാരി, ശാന്തമ്പാറ, ഉടുമ്പൻചോല പഞ്ചായത്തുകളിലെ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ച് സമഗ്ര ടൂറിസം സർക്യൂട്ട് രൂപപ്പെടുത്തുകയാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം.
നിലവിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട നിലയിലുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളെ ഒരൊറ്റ ശൃംഖലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതോടെ കൂടുതൽ ആഭ്യന്തര വിദേശ സഞ്ചാരികളെ മേഖലയിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുത്ത പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. രാജാക്കാട് പഞ്ചായത്തിലെ കള്ളിമാലി വ്യൂ പോയിൻ്റ്, കനകക്കുന്ന് സൺറൈസ് പോയിൻ്റ്, സേനാപതി പഞ്ചായത്തിലെ വാക്കാസിറ്റി വാട്ടർഫാൾസ്, സ്വർഗംമേട് വ്യൂ പോയിൻ്റ്, രാജകുമാരി പഞ്ചായത്തിലെ മുള്ളൻതണ്ട് വ്യൂ പോയിൻ്റ്, ശാന്തമ്പാറ പഞ്ചായത്തിലെ പുത്തടി തടാകം, ഉടുമ്പൻചോല പഞ്ചായത്തിലെ ചതുരംഗപ്പാറ വ്യൂ പോയിൻ്റ് എന്നിവയാണ് പൈലറ്റ് പദ്ധതികളായി പരിഗണിക്കുന്നത്.
ജില്ലാ ടൂറിസം പ്രമോഷൻ കൗൺസിലിൻ്റെ സഹകരണത്തോടെ ഇവയെ ഔദ്യോഗിക കേന്ദ്രങ്ങളായി വികസിപ്പിക്കും. രാജാക്കാട് കള്ളിമാലി വ്യൂ പോയിൻ്റിൽ ഇന്ന് നടന്ന ‘മലയോര ടൂറിസം കേന്ദ്രം സഞ്ചാര സംഗമം’ ഉടുമ്പൻചോല എംഎൽഎ അഡ്വക്കറ്റ് സേനാപതി വേണു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സംസ്ഥാന ടൂറിസം വകുപ്പ്, ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകൾ, ഇടുക്കി മൗണ്ടൻ ടൂറിസം അസോസിയേഷൻ എന്നിവയുടെ സംയുക്ത നേതൃത്വത്തിലാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്.
നാട്ടുകാർക്കും വരുമാനം
കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും കാർഷിക മേഖലയിലെ പ്രതിസന്ധികളും മലയോര ജനതയുടെ ഉപജീവനത്തെ ബാധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ടൂറിസത്തെ ബദൽ സാമ്പത്തിക മേഖലയായി വളർത്താനും പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നു. തൊഴിൽ തേടി യുവാക്കൾ നാടുവിടുന്ന പ്രവണത തടയാനും പ്രാദേശികതലത്തിൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കും.
പ്രകൃതിഭംഗിക്ക് പുറമെ ഇടുക്കിയുടെ കാർഷിക സംസ്കാരം, തദ്ദേശീയ ഭക്ഷണം, സുഗന്ധവ്യഞ്ജന കൃഷി, ഗ്രാമീണ ജീവിതരീതി എന്നിവ സഞ്ചാരികൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലാണ് പാക്കേജുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നത്. സഞ്ചാരികൾ ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ കാഴ്ച കണ്ട് മടങ്ങുന്നതിന് പകരം ദിവസങ്ങളോളം പ്രദേശത്ത് തങ്ങുന്ന ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ടൂറിസം മാതൃകയാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ഹോംസ്റ്റേകൾ, റിസോർട്ടുകൾ, പ്രാദേശിക ഭക്ഷണശാലകൾ, ജീപ്പ് സഫാരി, കാർഷിക ടൂറിസം എന്നിവയ്ക്കും ഇത് വലിയ സാധ്യത തുറക്കും.
‘മലയോര ടൂറിസം കേന്ദ്രം സഞ്ചാര സംഗമം’
ഉടുമ്പൻചോല താലൂക്കിലെ അഞ്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങളുടെ വികസനം ലക്ഷ്യമിട്ട് പ്രചാരണയാത്ര നടത്തി. പ്രധാന ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങൾ നേരിട്ട് സന്ദർശിച്ച് അവയുടെ വികസന സാധ്യതകൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനും ഭാവി പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിനുമായാണ് ജനപ്രതിനിധികളുടെയും പ്രാദേശികവികസനസമിതികളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക സ്ഥലസന്ദർശന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്.
ഉടുമ്പൻചോല എം.എൽ.എ അഡ്വ. സേനാപതി വേണു, ഇടുക്കി ഡി.ടി.പി.സി. സെക്രട്ടറി ജിതേഷ് എന്നിവരുടെയും അഞ്ച് പഞ്ചായത്തുകളിലെയും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റുമാർ, ജനപ്രതിനിധികൾ, ഇടുക്കി മൗണ്ടൻ ടൂറിസം അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികൾ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് യാത്രാ പരിപാടി നടന്നത്.
കള്ളിമാലി വ്യൂപോയിൻ്റിൽ നിന്നാരംഭിച്ച യാത്ര, കുത്തുങ്കൽ വെള്ളച്ചാട്ടം, കനകക്കുന്ന് ഹിൽടോപ്പ്, വാക്കാസിറ്റി വാട്ടർഫാൾസ്, സ്വർഗംമേട്, മുള്ളൻതണ്ട്, പുത്തടി വാട്ടർഫാൾസ്എന്നിവിടങ്ങളിലെത്തിയ ശേഷം ചതുരംഗപ്പാറമെട്ടിൽ സമാപിച്ചു. ഇടുക്കി ഹൈറേഞ്ചിൽ ഇനിയും പ്രസിദ്ധിയാർജ്ജിക്കേണ്ട നിരവധി ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ടെന്നും. മൂന്നാറിലും,തേക്കടിയിലുമെത്തുന്ന സഞ്ചാരികളെ പ്രകൃതിരമണീയമായ ഈ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് അഡ്വ.സേനാപതി വേണു എം എൽ എ പറഞ്ഞു.
ഗ്രാമീണ ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുമ്പോൾ നാടിൻ്റെ സമഗ്രവികസനം സാധ്യമാകുമെന്നും എം.എൽ എ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ടൂറിസം വികസനത്തിന് വഴിത്തിരിവാകുന്ന ഈ സംരംഭത്തിലേക്ക് ഇടുക്കി മൗണ്ടൻ ടൂറിസം അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡൻ്റ് ജെയിംസ് തെങ്ങുംകുടിയിൽ സെക്രട്ടറി ചിഞ്ചുകുമാർ വി. പി. എന്നിവർ യാത്രക്കു നേതൃത്വം നൽകി.
അനുഭവാധിഷ്ഠിത ടൂറിസം
അഞ്ച് പഞ്ചായത്തുകളെ കോർത്തിണക്കി സഞ്ചാരികൾക്ക് ദൃശ്യവിരുന്നൊരുക്കുന്നതിനാണ് ഇടുക്കി മൗണ്ടൻ ടൂറിസം അസോസിയേഷൻ രൂപീകരിച്ചതെന്ന് ഭാരവാഹിയായ ജെയിംസ് വ്യക്തമാക്കി.
''അസോസിയേഷനും എംഎൽഎ ഉൾപ്പെടുന്ന സംഘവും ഒക്ടോബർ ഏഴിന് ഈ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കും. പരിപാടിയിൽ മലയോര മേഖലയിലെ എല്ലാവരും പങ്കാളികളാകണം,'' എന്നും അദ്ദേഹം അഭ്യർഥിച്ചു. കേരളത്തിന് പുതിയൊരു ടൂറിസം സാധ്യതയാണ് അസോസിയേഷൻ ഒരുക്കുന്നതെന്നും സജീവൻ പറഞ്ഞു.
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വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് ഇടുക്കിയിലെ നിരവധി സ്ഥലങ്ങൾ തുറന്നുകാട്ടുന്ന പദ്ധതി ജില്ലയുടെ വികസനത്തിന് മുതൽക്കൂട്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഉടുമ്പൻചോല താലൂക്കിൻ്റെ സമഗ്ര വികസനത്തിനാണ് പദ്ധതിക്ക് രൂപം നൽകിയതെന്ന് ജോർളി വ്യക്തമാക്കി. വിനോദസഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുന്നതിനായി അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് അധികൃതർക്ക് നിവേദനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മേഖലയിലെ 15 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് മികച്ച അഞ്ച് സ്ഥലങ്ങൾ ടൂറിസം വകുപ്പിന് കൈമാറിക്കൊണ്ടാണ് പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.
പ്രാദേശിക പങ്കാളിത്തം
ടൂറിസം വികസനം സർക്കാർ പദ്ധതികളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങാതെ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളും പ്രദേശവാസികളും സംരംഭകരും ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകുന്ന മാതൃകയാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഡിടിപിസി സെക്രട്ടറി ജിതിഷ് ജോസ്, രാജാക്കാട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് കിങ്ങിണി രാജേന്ദ്രൻ, രാജകുമാരി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് എം ഈശ്വരൻ, സേനാപതി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് അരുൺ അശോകൻ, ശാന്തമ്പാറ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് ജിഷ ദിലീപ്, ഉടുമ്പൻചോല പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് നാഗജ്യോതി ഭാസ്കർ എന്നിവരും അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികളായ ജെയിംസ് തെങ്ങുംകുടി, കെ എം ജോർളി, വി പി ചിഞ്ചുകുമാർ, കെ എൻ സജീവൻ എന്നിവരും പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.
മൂന്നാറിനും തേക്കടിക്കും ഇടയിലെ ഇടത്താവളം എന്നതിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്ര ടൂറിസം ഡെസ്റ്റിനേഷനായി മലയോര മേഖലയെ മാറ്റാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പ്രകൃതിസമ്പത്തിനെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ പ്രാദേശിക ജനതയുടെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്കുള്ള അവസരമാക്കി മാറ്റാനാകുമോ എന്നതാണ് പദ്ധതിയുടെ മുന്നിലുള്ള പ്രധാന വെല്ലുവിളിയും സാധ്യതയും.
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