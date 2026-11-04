കൊമ്പുപറ്റിൽ പുതിയ പരീക്ഷണം; നവരൂപകാക്ഷരി അവതരിപ്പിച്ച് ശ്രദ്ധ നേടി രാജേഷ്
27 അക്ഷരകാലത്തിൽ അവരോഹണ താളത്തിലാണ് നവരൂപകാക്ഷരി എന്ന കൊമ്പുപറ്റ് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.
Published : November 4, 2026 at 4:33 PM IST
മണികണ്ഠന് എം
പാലക്കാട്: ക്ഷേത്ര ചടങ്ങുകളിൽ ഏറെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന കൊമ്പുപറ്റിൽ പുതുമ കണ്ടെത്തി അവതരിപ്പിച്ച് ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ് കൊമ്പ് വാദകനായ പാലക്കാട് കൈലിയാട് സ്വദേശി രാജേഷ്. കൈലിയാട് കണ്ടംകുളം മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിലാണ് സ്വന്തമായി ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ നവരൂപകാക്ഷരി എന്ന കൊമ്പുപറ്റ് ആദ്യമായി രാജേഷ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
താൻ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച അതേ ക്ഷേത്ര നടയിൽ വച്ചുതന്നെ സ്വന്തമായി ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ പറ്റ് അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിലുള്ള സന്തോഷത്തിലാണ് ഈ 42കാരൻ. ചെണ്ട കലാകാരനായ കലാമണ്ഡലം ബലരാമനാണ് പറ്റിന് നവരൂപകാക്ഷരി എന്ന പേര് നിർദേശിച്ചത്.
അക്ഷരകാലത്തിൽ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ പറ്റ് നിലവിൽ അവതരിപ്പിച്ചുവരുന്ന കൊമ്പുപറ്റുകളിൽ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയതാണ് എന്നതാണ് പ്രത്യേകത. 27 അക്ഷരകാലത്തിൽ അവരോഹണ താളത്തിലാണ് ഇത് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.
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പഞ്ചവാദ്യങ്ങളിലും മേളങ്ങളിലും പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് കൊമ്പ്. ഈ കൊമ്പിലാണ് പുതിയ പരീക്ഷണവുമായി രാജേഷ് രംഗത്ത് എത്തുന്നത്. തൃശൂർ പൂരം ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രമുഖ ക്ഷേത്രോത്സവങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തു പോരുന്ന രാജേഷ് നവരൂപകാക്ഷരി എന്ന നൂതനാവിഷ്കാരത്തിലൂടെ പുതിയ ഒരു ശ്രാവ്യാനുഭവമാണ് കലാ ലോകത്തിന് സമ്മാനിക്കുന്നത്.
"ഞാൻ മുൻപ് അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച ക്ഷേത്രമാണിത്. അതേ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഞാൻ തന്നെ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ രണ്ടാമത്തെ കൊമ്പുപറ്റാണ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ മനസിൽ തോന്നിയ താളത്തിന് ഞാൻ തന്നെ ഒരു താളവട്ടം ഉണ്ടാക്കിയാണ് ഇതിന് രൂപം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് പേര് നിർദേശിച്ച് നൽകിയത് ബലരാമൻ ആശാനാണ്" രാജേഷ് പറഞ്ഞു.
രാജേഷിനൊപ്പം കൊമ്പിൽ പഴമ്പാലക്കോട് പ്രദീപ്, കുളപ്പുള്ളി വൈശാഖ്, പള്ളിപ്പുറം സന്ദീപ്, പഴമ്പാലക്കോട് രഞ്ജിത്ത്, വാണിയംകുളം ശ്രീജു, വാണിയംകുളം രാജേഷ് എന്നിവരും, ഇലത്താളത്തിൽ ലക്കിടി കൃഷ്ണ രാജ് എന്നിവരും പ്രഥമ അവതരണത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.
എന്താണ് കൊമ്പ് പറ്റ് അഥവാ കൊമ്പ് വാദ്യം
ക്ഷേത്രങ്ങളില് കൊമ്പ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് വായ്ത്താരികള്ക്ക് അനുസരിച്ച് താളത്തില് അവതരിപ്പിക്കുന്ന പ്രത്യേക വാദ്യമേള ചടങ്ങാണ് കൊമ്പ്പറ്റ് അഥവാ കൊമ്പ് വാദ്യം. ഇലഞ്ഞിത്തറ മേളം പോലെയുളള പാണ്ടി, പഞ്ചാരി മേളങ്ങള്ക്ക് അകമ്പടിയായും പഞ്ചവാദ്യത്തിൻ്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായും ഇത് അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു.
പഞ്ചവാദ്യത്തിൽ തിമില, മദ്ദളം, ഇടയ്ക്ക, ഇലത്താളം എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം അഞ്ചാമത്തെ വാദ്യമായിട്ടാണ് കൊമ്പ് സ്ഥാനം പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. മറ്റ് വാദ്യങ്ങൾ താളം കൊട്ടുമ്പോൾ അതിന് മുകളിലായി മനോഹരമായ നാദ വിസ്മയം തീർക്കാൻ കൊമ്പിന് സാധിക്കുന്നു. കുറഞ്ഞത് ആറ് കൊമ്പുകാരും മൂന്ന് ഇലത്താളക്കാരുമാണ് കൊമ്പ് പറ്റ് മാത്രമായി അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അണിനിരക്കുക.
മേളപ്രമാണി വായ്ത്താരികൾ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുകയും അതനുസരിച്ച് കൊമ്പുകാർ മേളം കൊഴുപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൊമ്പ് കലാകാരന്മാർക്ക് അവരുടെ കഴിവ് സ്വതന്ത്രമായി പ്രകടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള തനത് മേളമാണ് ഇത്.
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