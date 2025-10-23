ETV Bharat / state

എച്ചും റോഡ് ടെസ്റ്റും മാത്രം പോരാ; ഡ്രൈവിങ് ലൈസന്‍സ് ലഭിക്കാന്‍ ഈ പരീക്ഷകളും വിജയിക്കണം

അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളില്‍ മാത്രമേ ഹോണ്‍ ഉപയോഗിക്കാവൂ എന്നും പതിവായി ഹോണ്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിയമ പ്രകാരം ശിക്ഷാര്‍ഹമാണെന്നും ഗതാഗത കമ്മിഷണര്‍ വ്യക്തമാക്കി

DRIVING LICENCE SAFE DRIVING TRANSPORT COMMISSIONER DRIVING SCHOOL
DRIVING LICENCE TEST (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 23, 2025 at 5:37 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: പഴയ പോലെ എച്ചും റോഡു ടെസ്റ്റും പാസായാല്‍ ഇനി മുതല്‍ ഡ്രൈവിങ് ലൈസന്‍സ് ലഭിക്കില്ല. കാല്‍നടയാത്രക്കാരെ അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ കണക്കിലെടുത്ത് വാഹനമോടിക്കുന്നവര്‍ക്കും റോഡുവശങ്ങളില്‍ മര്യാദയ്ക്ക് പാര്‍ക്ക് ചെയ്യുന്നവര്‍ക്കും മാത്രമേ ഇനി മുതല്‍ ഡ്രൈവിങ് ലൈസന്‍സ് ലഭിക്കൂ.

ഇത്തരത്തില്‍ ലൈസന്‍സ് ടെസ്റ്റ് നടക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്താന്‍ ആര്‍ടിഒമാര്‍ക്ക് ട്രാന്‍സ്‌പോര്‍ട്ട് കമ്മിഷണര്‍ സി എച്ച് നാഗരാജു നിര്‍ദേശം നല്‍കി. റോഡ് ക്രോസിങ്ങുകളിലും റോഡ് വശങ്ങളിലും കാല്‍നടക്കാരുടെ പതിവു മരണങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച് ഹൈക്കോടതി അടുത്തയിടെ ഉന്നയിച്ച ആശങ്കകളുടെ വെളിച്ചത്തിലാണ് ട്രാന്‍സ്‌പോര്‍ട്ട് കമ്മിഷണറുടെ കര്‍ശന ഇടപെടല്‍.

ലൈസന്‍സിനായി പരിശീലനം നേടുന്നവര്‍ക്ക് ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഡ്രൈവിങ് സ്‌കൂളുകള്‍ പരിശീലനം നല്‍കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഇനി മുതല്‍ ആര്‍ടിഒ മാര്‍ പരിശോധിക്കണമെന്ന് പുതിയ ഉത്തരവില്‍ കമ്മിഷണര്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇതിനായി റോഡുകളിലും ഡ്രൈവിങ് സ്‌കൂളിന്‍റെ ക്ലാസ് മുറികളിലും അതാത് എംവിഡിമാര്‍ ഇടയ്ക്കിടെ പരിശോധന നടത്തണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് തെളിഞ്ഞാല്‍ ഡ്രൈവിങ് സ്‌കൂള്‍ ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍മാര്‍ക്കു വേണ്ടി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള അംഗീകൃത റിപ്രഷര്‍ പരിശീലനം നേടുന്നതു വരെ ഡ്രൈവിങ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടറുടെ ലൈസന്‍സ് ബന്ധപ്പെട്ട ആര്‍ടിഒ മാര്‍ ഉടനടി റദ്ദാക്കണം.

കാല്‍നടയാത്രക്കാര്‍ക്ക് അപകടമുണ്ടാക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാന പ്രശ്‌നമാണ് കാല്‍നട യാത്രക്കാര്‍ക്കും മറ്റ് വാഹനങ്ങള്‍ക്കും തടസമുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പാര്‍ക്കിങ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള പാര്‍ക്കിങ് മൂലം കാല്‍നടയാത്രക്കാര്‍ റോഡുകളിലിറങ്ങി നടക്കാന്‍ നിര്‍ബന്ധിതമാകുന്നു. ഇത്തരം പാര്‍ക്കിങ്ങുകള്‍ ഗതാഗത കുരുക്കിന് കാരണമാകുകയും മുതിര്‍ന്ന പൗരന്‍മാരടക്കമുള്ളവരുടെയും കുട്ടികളുടെയും വൈകല്യമുള്ളവരുടെയും വഴി നടക്കാനുള്ള അവകാശം ലംഘിക്കലാണ്.

ദുര്‍ബലരായ രോഡ് ഉപയോക്താക്കള്‍ എന്ന് വിളക്കപ്പെടുന്ന കാല്‍നടയാത്രക്കാര്‍, സൈക്കിള്‍ യാത്രക്കാര്‍, ഇരു ചക്ര വാഹന യാത്രക്കാര്‍ എന്നിവര്‍ക്കാണ് എല്ലാ റോഡുകളിലും മുന്‍ഗണനയെന്ന് ഗതാഗത കമ്മിഷണര്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. കാല്‍നട യാത്രക്കാരെയോ സൈക്കിള്‍ യാത്രികരെയോ ഇരു ചക്ര വാഹന യാത്രക്കാരെയോ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള ഹോണുകള്‍ ഉപയോഗിക്കരുതെന്നും പുതിയ ഉത്തരവിലൂടെ കമ്മിഷണര്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു.

അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളില്‍ മാത്രമേ ഹോണ്‍ ഉപയോഗിക്കാവൂ എന്നും പതിവായി ഹോണ്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിയമ പ്രകാരം ശിക്ഷാര്‍ഹമാണെന്നും ഗതാഗത കമ്മിഷണര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

നേരത്തേ, അനാവശ്യമായി ഹോണ്‍ മുഴക്കുന്നതിനെതിരേ മുന്നറിയിപ്പുമായി പൊലീസും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. "ബ്രേക്ക് ചവിട്ടുന്നതിലും എളുപ്പം ഹോൺ മുഴക്കുന്നതാണെന്ന് കരുതുന്നവരാണ് നമ്മളിൽ പലരും. അടിയന്തിര സാഹചര്യങ്ങളിൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നതിനാണ് ഹോൺ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ശബ്‌ദ മലിനീകരണത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഉറവിടമാണ് നിരന്തരമായ ഹോൺ ഉപയോഗം. തുടർച്ചയായി മുഴങ്ങുന്ന ഹോൺ മൂലം വാഹനമോടിക്കുന്ന പ്രായമുള്ളവരിൽ ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കാനും അത് അപകട സാധ്യത കൂട്ടാനും കാരണമാകുന്നു.

മാത്രമല്ല, ശബ്‌ദ മലിനീകരണത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഉറവിടമാണ് നിരന്തരമായ ഹോൺ ഉപയോഗം. അമിത ശബ്‌ദം സ്ഥിരമായി കേൾക്കുന്നത് സാവധാനത്തിൽ കേൾവി ശക്തി നഷ്‌ടപ്പെടാൻ കാരണമാകും. മറ്റ് റോഡ് ഉപയോക്താക്കൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വാഹനം ഓടിക്കുന്ന നമ്മൾക്ക് തന്നെയോ ഒരു അപകടം സംഭവിക്കാവുന്ന സന്ദർഭം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഹോൺ മുഴക്കുക" എന്നാണ് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

