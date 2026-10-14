ഇനി വൈദ്യുതി കണക്ഷന് അനായാസം; പോസ്റ്റിന് പണമടക്കേണ്ട, നിരക്കുകളില് 90 ശതമാനം വരെ കുറവ് പ്രാബല്യത്തില്
2026 ഒക്ടോബര് 12 മുതല് പണമടയ്ക്കുന്നവര്ക്ക് പുതിയ നിരക്കുകള് പ്രാബല്യത്തില് വന്നിട്ടുണ്ട്. പെര് കെവിഎ നിരക്കുകള് പ്രകാരമുള്ള പുതിയ കോസ്റ്റ് ഡേറ്റ നിലവില് വന്നതായി കെഎസ്ഇബിയാണ് അറിയിച്ചത്.
Published : October 14, 2026 at 6:33 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ്റെ നിരക്കുകളില് 90 ശതമാനം വരെ കുറവ് വരുത്തിക്കൊണ്ട് പെര് കെവിഎ നിരക്കുകള് പ്രകാരമുള്ള പുതിയ കോസ്റ്റ് ഡേറ്റ നിലവില് വന്നതായി കെഎസ്ഇബി അറിയിച്ചു. കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ്റെ 2026 സെപ്റ്റംബര് 23ലെ ഉത്തരവ് പ്രകാരമാണ് കെ എസ് ഇ ബി ഉപഭോക്താക്കളുടെ വൈദ്യുതി കണക്ഷന് നിരക്കുകള് പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചത്. 2026 ഒക്ടോബര് 12 മുതല് പണമടയ്ക്കുന്നവര്ക്ക് പുതിയ നിരക്കുകള് പ്രാബല്യത്തില് വന്നിട്ടുണ്ട്.
പുതിയ സര്വ്വീസ് കണക്ഷന്, കണക്റ്റഡ് ലോഡ് മാറ്റം, ഫേസ് മാറ്റം, ഹൈ ടെന്ഷന് കണക്ഷനുകള് എന്നിവയ്ക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് എടുക്കാതെ, ഓഫീസിലെത്താതെ പണമടയ്ക്കാനാകുന്ന, പെര് കെവിഎ നിരക്കുകളാണ് നിലവില്വന്നിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ കണക്ഷനായി ഓവര്ഹെഡ് ലൈനോ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റോ ട്രാന്സ്ഫോര്മറോ പുതുതായി സ്ഥാപിക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കില് ആയതിൻ്റെ ചെലവ് മുഴുവനും ഉപഭോക്താവ് വഹിക്കേണ്ട സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാല് പുതിയ നിരക്കുകള് പ്രാബല്യത്തിലായതോടെ, ആവശ്യമായ കണക്ടഡ് ലോഡിനനുസരിച്ച് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള തുക മാത്രം ഒടുക്കിയാല് മതിയാകും.
നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള തുക ഒരു ഫീല്ഡ് പരിശോധനയും കൂടാതെ അപേക്ഷാഫീസിനൊപ്പം ഉടന്തന്നെ കൊടുക്കാനും കഴിയും. ഇത് ഉപഭോക്താക്കള്ക്ക് ഏറെ സഹായകമാണ്. നിലവിലെ വൈദ്യുതി ലൈനില്നിന്ന് 200 മീറ്റര് ദൂരപരിധിക്കുള്ളിലും (35 മീറ്റര് വെതര് പ്രൂഫ് വയര് പുറമേ) 1000 കെ വി എ വരെ കണക്റ്റഡ് ലോഡും ഉള്ള ഉപഭോക്താക്കളാണ് ആദ്യപടിയായി പെര് കെവിഎ നിരക്കിൻ്റെ പരിധിയില് ഉള്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഉപഭോക്താവ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന കണക്റ്റഡ് ലോഡിനെ മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കി നിരക്കുകള് നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് പെര് കെവിഎ സ്കീമിൻ്റെ സവിശേഷത.
പുതുക്കിയ നിരക്കുകൾ
പുതുക്കിയ നിരക്കുകള് പ്രകാരം മുമ്പുണ്ടായിരുന്നതുപോലെ 10 കിലോവാട്ട് വരെ കണക്റ്റഡ് ലോഡുള്ള ഉപഭോക്താക്കള്ക്ക് സ്ലാബ് റേറ്റിലാണ് വൈദ്യുതി കണക്ഷനുള്ള തുക ഈടാക്കുന്നത്. എന്നാല് 2 കിലോവാട്ട് വരെയുള്ള ഗാര്ഹിക ഉപഭോക്താക്കള്ക്ക് 2000 രൂപ എന്ന പുതിയ സ്ലാബ് ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു കിലോവാട്ട് വരെയുള്ള മറ്റെല്ലാ ഉപഭോക്താക്കള്ക്കും 2,500 രൂപ ആണ് നിരക്ക്. ഒന്ന് മുതല് രണ്ടു കിലോവാട്ട് വരെ 3,000, രണ്ടു മുതല് 5 കിലോവാട്ടുവരെ 5,000 അഞ്ചു മുതല് ഏഴു കിലോവാട്ടുവരെ 8,000 ഏഴുമുതല് പത്ത് കിലോവാട്ട് വരെ വരെ 10,000 രൂപ എന്നിങ്ങനെയാണ് മറ്റെല്ലാ ഉപഭോക്താക്കള്ക്കുമുള്ള പുതുക്കിയ നിരക്കുകള്.
കണക്റ്റഡ് ലോഡ് അല്ലെങ്കില് കോണ്ട്രാക്റ്റ് ഡിമാന്ഡ് 10 മുതല് 30 കെവിഎ അല്ലെങ്കില് കെഡബ്ള്യൂ വരെ 1,560 രൂപയാണ് പെര് കെവിഎ അല്ലെങ്കില് പെര് കെഡബ്ള്യൂ, 30 മുതല് 40 കെവിഎ അഥവാ കെഡബ്ള്യൂ വരെ 2,890 രുപയും 40 മുതല് 50 കെവിഎ അല്ലെങ്കില് കെഡബ്ള്യൂ വരെ 4,225 രൂപയും 50 മുതല് 100 കെവിഎ അല്ലെങ്കില് കെഡബ്ള്യൂ വരെ 5,670 രൂപയും മാണ് പെര് കെവിഎ അഥവാ കെഡബ്ള്യൂ നിരക്കുകള്.
ദുര്ഘടമേഖലയിലുള്ളവർക്ക് ആശ്വാസം
ലൈന് വലിച്ച് കണക്ഷന് എടുക്കേണ്ടിവരുന്ന ദുര്ഘടമേഖലയിലുള്ളവര്ക്കാണ് പുതിയ നിരക്കുകള് വലിയ ആശ്വാസമാകുന്നത്. 4 പോസ്റ്റുകളുള്പ്പെടെ 200 മീറ്റര് ഓവര്ഹെഡ് ലൈന് വലിച്ച് കണക്ഷന് നൽകുന്നതിന് ഈടാക്കിയിരുന്ന 51,425 രൂപ എന്ന നിരക്ക് വലിയതോതില് കുറവ് വരുത്തി വെറും 5000 രൂപയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓവര്ഹെഡ് ലൈനും പോസ്റ്റും വേണ്ട മറ്റ് സ്ലാബുകളിലും വലിയ തോതിലുള്ള കുറവാണ് പ്രാബല്യത്തില് വന്നിരിക്കുന്നത്. ട്രാന്സ്ഫോര്മര് വേണ്ട കണക്ഷനുകള്ക്കും മുന് നിരക്കുകളോട് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള് വലിയ കുറവുണ്ടാകും. വ്യവസായങ്ങള്ക്കും വാണിജ്യ ഉപഭോക്താക്കള്ക്കും ഇത് ഏറെ സഹായകമാണ്.
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കണക്റ്റഡ് ലോഡില് മാറ്റമില്ലെങ്കില് സിംഗിള് ഫേസില് നിന്നും ത്രീ ഫേസിലേക്കുള്ള മാറ്റത്തിന് 700 രൂപ പെര് കിലോവാട്ട് എന്ന നിരക്കില് പണമടച്ചാല് മതിയാകും. ഇങ്ങനെ ഫേസ് മാറുമ്പോള് ആകെ കണക്റ്റഡ് ലോഡ് 10 കിലോവാട്ടിന് മുകളിലുണ്ടെങ്കില് മാത്രം ലോഡ് വ്യത്യാസത്തിനുള്ള തുക അടച്ചാല് മതിയാകും. കണക്റ്റഡ് ലോഡ് വര്ധിപ്പിക്കുന്ന ഉപഭോക്താക്കള്ക്കും സന്തോഷത്തിനുവകയുണ്ട്. പണമടയ്ക്കുന്നതിന് മുഴുവന് കണക്റ്റഡ് ലോഡും പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ല. അധികമായുള്ള ലോഡ് അഥവ കോണ്ട്രാക്റ്റ് ഡിമാന്ഡ് കണക്കാക്കി പണമടച്ചാല് മതി.
റിംഗ് മെയിന് യൂണിറ്റ് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഹൈ ടെന്ഷന് കണക്ഷന് 1800 രൂപ കെവിഎ എന്ന നിരക്കില് പരമാവധി 5 ലക്ഷം രൂപ അടച്ചാല് മതി. ഓവര്ഹെഡ് ലൈനും സപ്പോര്ട്ട് പോസ്റ്റും പോസ്റ്റ് ഇന്സേര്ഷനും ട്രാന്സ്ഫോര്മറും ഒക്കെ ആവശ്യമുള്ള ഉപഭോക്താക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പുതുക്കിയ നിരക്കുകള് വളരെ സഹായകരമാണ്. അതേസമയം സര്വീസ് വയര് മാത്രം ആവശ്യമുള്ള ഉപഭോക്താക്കള്ക്ക് നാണ്യപ്പെരുപ്പനിരക്കിന് ആനുപാതികമായി നാമമാത്രമായ വര്ധനയും വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
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