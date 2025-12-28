ETV Bharat / state

ശ്രീലേഖയ്ക്ക് ഓഫീസ് വേണം,ഒഴിയണമെന്ന് എം എല്‍ എക്ക് നിര്‍ദേശം; തിരുവനന്തപുരത്ത് പുതിയ വിവാദം

ശാസ്തമംഗലത്ത് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കെട്ടിടത്തില്‍ കൗണ്‍സിലര്‍ ഓഫീസ് ഒരുക്കുന്നതിന് ഉടനെ എം എല്‍ എ ഓഫീസ് ഒഴിയണമെന്ന് ആര്‍ ശ്രീലേഖ. ശനിയാഴ്ച ഫോണ്‍ വഴി എം എല്‍എ വി കെ പ്രശാന്തിനെ ആവശ്യം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു

Thiruvantahpuram corporation (Etv Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 28, 2025 at 7:22 AM IST

Updated : December 28, 2025 at 9:15 AM IST

തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷനിലേക്ക് കൗണ്‍സിലറായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മുന്‍ ഡിജി പി ആര്‍ ശ്രീ ലേഖ തന്‍റെ ഓഫീസ് സജ്ജമാക്കാന്‍ അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം തിരയുകയാണ്. ശാസ്‌തമംഗലം വാര്‍ഡില്‍ നിന്ന് വിജയിച്ച ശ്രീലേഖയുടെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടത് ശാസ്‌തമംഗലത്ത് തന്നെയുള്ള കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കെട്ടിടമായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇവിടെ വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ് എം എല്‍ എ വി കെ. പ്രശാന്തിന്‍റെ ഓഫീസ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയാണ്.

ഉടനെ ഓഫീസ് ഒഴിയണമെന്നും തനിക്ക് അവിടെ ഓഫീസ് സജ്ജമാക്കാനുണ്ടെന്നും ആര്‍ ശ്രീലേഖ ഫോണ്‍ വഴി വി കെ പ്രശാന്തിനെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. ആര്യാ രാജേന്ദ്രന്‍ മേയറായ പഴയ കൗണ്‍സിലിന്‍റെ തീരുമാനപ്രകാരമായിരുന്നു കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കെട്ടിടം വി കെ പ്രശാന്ത് എം എല്‍ എയുടെ ഓഫീസായി പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ അനുവദിച്ചത്. കോര്‍പ്പറേഷന്‍റെ കെട്ടിടം തന്‍റെ ഓഫീസായി പ്രവൃത്തിപ്പിക്കാന്‍ വിട്ടു കിട്ടണമെന്ന ആവശ്യം ഇന്നലെയാണ് ആര്‍ ശ്രീലേഖ ഫോണ്‍ വഴി എം എല്‍ വി കെ പ്രശാന്തിനെ അറിയിച്ചത്. എന്നാല്‍ ഒഴിയാനാവില്ലെന്ന് എം എല്‍ എ നിലപാടെടുത്തതായാണ് അറിയുന്നത്.

നിലവിലുള്ള വാടകക്കരാര്‍ തീരാതെ മാറാനാവില്ലെന്ന് പ്രശാന്ത് ശ്രീലേഖയെ അറിയിച്ചതായാണ് വിവരം. നിലവിലുള്ള വാടകക്കരാര്‍ അനുസരിച്ച് 2026 മാര്‍ച്ച് 31 വരെയാണ് വി കെ പ്രശാന്ത് എം എല്‍ എക്ക് കെട്ടിടം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാല്‍ ഇക്കാര്യത്തില്‍ കൗണ്‍സില്‍ മറിച്ചൊരു തീരുമാനമെടുത്താല്‍ എംഎല്‍എക്ക് വഴങ്ങേണ്ടി വന്നേക്കുമെന്നാണ് വിദഗ്‌ദ്ധര്‍ പറയുന്നത്.

മുന്‍ മേയര്‍ കൂടിയായ വി കെ പ്രശാന്ത് എം എല്‍ എക്ക് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ചട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് നല്ല ധാരണയുണ്ടായിട്ടും കെട്ടിടം വിട്ടു കൊടുക്കാന്‍ തയ്യാറാവാത്തത് ആവശ്യമില്ലാതെ സംഘര്‍ഷത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങള്‍ എത്തിക്കാനാണെന്ന് ബിജെപി നേതാക്കള്‍ ആരോപിക്കുന്നു. കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ചട്ട പ്രകാരം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കൗണ്‍സിലര്‍മാര്‍ക്ക് അവരവരുടെ വാര്‍ഡുകളില്‍ ഓഫീസ് സ്ഥാപിക്കാന്‍ ഉചിതമായ സ്ഥലം കണ്ടെത്താം. ഓഫീസ് സജ്ജമാക്കുന്നതിന് മേയര്‍ വഴിയാണ് കൗണ്‍സിലര്‍മാര്‍ അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്. കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കെട്ടിടത്തിലോ പുറത്തോ ഓഫീസ് സെറ്റാക്കാം. ഓഫീസ് വാടകയായി പരമാവധി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ 8000 രൂപ വരെ നല്‍കും. ശാസ്‌തമംഗലം വാര്‍ഡില്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കെട്ടിടത്തിലെ താഴത്തെ നിലയിലുള്ള മുറിയിലാണ് വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ് എംഎല്‍എയുടെ ഓഫീസ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. ശ്രീലേഖയുടെ കൗണ്‍സിലര്‍ ഓഫീസും ഇവിടെ സജ്ജമാക്കാനുള്ള നടപടി പുരോഗമിക്കുകയായിരുന്നു.

വര്‍ഷങ്ങളായി എം എല്‍ എ ഓഫീസ് പ്രവര്‍ത്തിച്ചു വരുന്നത് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കെട്ടിടത്തിലാണെന്നും ഇങ്ങനെ പൊടുന്നനെ ഓഫീസ് മാറുന്നത് പല ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി തന്നെ കാണാനെത്തുന്ന ജനങ്ങള്‍ക്ക് ബുദ്ധി മുട്ടാകുമെന്നുമാണ് വി കെ പ്രശാന്തിന്‍റെ വാദം.നിയമപരമായിമാര്‍ച്ച് 31വരെഎം എല്‍ എ ഓഫീസ് പ്രവൃത്തിക്കാന്‍അവകാശമുണ്ടെന്ന് വി കെ പ്രശാന്ത്എം എല്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.അതുവരെ ഒഴിയാന്‍ സാധിക്കില്ല.അതിനിടെഒഴിപ്പിക്കുകയാണെങ്കില്‍നിയമ പരമായി നേരിടുമെന്നും എം എല്‍ എ അറിയിച്ചു.

"പോലീസ്സ്റ്റേഷനില്‍ പരാതി കിട്ടുമ്പോള്‍ബന്ധപ്പെട്ട കക്ഷികളെ വിളിച്ചുവരുത്തി പ്രശ്നം തീര്‍പ്പാക്കുന്നതുപോലെയായിപ്പോയി കൗണ്‍സിലറുടെപെരുമാറ്റം. 7വര്‍ഷമായിഎംഎല്‍എയുടെയും കൗണ്‍സിലറുടേയും ഓഫീസുകള്‍ ഇതേ കെട്ടിടത്തിലാണ്പ്രവൃത്തിച്ചു വരുന്നത്.നേരത്തേബിജെപി കൗണ്‍സിലറുടെ ഓഫീസുംഇതേ കെട്ടിടത്തിലായിരുന്നു.താന്‍മേയറായിരുന്നപ്പോഴാണ് വാര്‍ഡ്കേന്ദ്രങ്ങള്‍ അനുവദിക്കാന്‍തീരുമാനമെടുത്തത്.കോര്‍പ്പറേഷന്‍കൗണ്‍സില്‍ നിശ്ചയിച്ച വാടകകൊടുത്താണ് ഓഫീസ് പ്രവൃത്തിക്കുന്നത്.ഒഴിപ്പിക്കുന്നതിന്ചില നടപടി ക്രമങ്ങളുണ്ട്. വാടകക്ക്നല്‍കാന്‍ തീരുമാനിച്ചകൗണ്‍സില്‍ ആ തീരുമാനംറദ്ദാക്കണം.പിന്നീട്കോര്‍പ്പറേഷന്‍ സെക്രട്ടറിനോട്ടീസ് നല്‍കുമ്പോഴാണ് ഒഴിപ്പിക്കാനാവുക.ഒരുഎം എല്‍ എയോട് കൗണ്‍സിലര്‍വിളിച്ച് ഓഫീസ് ഒഴിഞ്ഞുപോകണമെന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണോഎന്ന് അവര്‍ തന്നെ പരിശോധിക്കട്ടെ." ഇത്ശ്രീലേഖ ഒറ്റക്ക് എടുത്തതീരുമാനമാണെന്ന് കരുതുന്നില്ലെന്നും വികെ പ്രശാന്ത് പറഞ്ഞു.

എന്നാല്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കെട്ടിടത്തിന്‍റെതാഴേ നില ഏതാണ്ട് പൂര്‍ണ്ണമായുംഎം എല്‍ എ കൈയടക്കിയിരിക്കുകയാണെന്ന് ആര്‍ ശ്രീലേഖയും വ്യക്തമാക്കി.ശാസ്തമംഗലം വെള്ളയമ്പലം റോഡിലെ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കെട്ടിടത്തിലെ നിലവിലെ സാഹചര്യം മാധ്യമങ്ങള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ തുറന്നു കാട്ടാന്‍ രാവിലെ അതേ കെട്ടിടത്തില്‍ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുമെന്ന് ആര്‍ ശ്രീലേഖ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

പ്രാഥമികമായി നടന്ന ആശയ വിനിമയത്തില്‍ത്തന്നെ ഓഫീസ് ഒഴിയാനാവില്ല എന്ന് എം എല്‍ എ അറിയിച്ചതോടെ ശാസ്തമംഗലത്തെ എം എല്‍ എ- കൗണ്‍സിലര്‍ തര്‍ക്കം കൂടുതല്‍ രൂക്ഷമാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നത് . എന്നാല്‍ ഓഫീസിന് സ്ഥലം വേണമെന്ന് കൗണ്‍സിലര്‍ ഔപചാരികമായി ആവശ്യപ്പെടുകയും കൗണ്‍സില്‍ അതില്‍ തീരുമാനമെടുക്കുകയും ചെയ്‌താല്‍ വാടകക്കരാര്‍ റദ്ദാക്കാനാകുമെന്നും അറിയുന്നു. എന്നാല്‍ കരാര്‍ കാലാവധി ഇനി മൂന്ന് മാസം മാത്രമാണെന്നിരിക്കേ ഇതിനായി ആര്‍ ശ്രീലേഖ നിര്‍ബന്ധം പിടിക്കുമോ എന്ന് വ്യക്തമല്ല.

