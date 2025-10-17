കെപിസിസി പുനഃസംഘടനയില് ഗ്രൂപ്പുകള്ക്കെത്ര? മേല്ക്കൈ കെസി വേണുഗോപാലിന്, മുരളി നല്കിയ ഏക പേര് വെട്ടി
കെപിസിസി പുനസംഘടനയുടെ ഭാഗമായി 13 വൈസ് പ്രസിഡൻ്റുമാരും 58 ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരും ഉൾപ്പെടുന്ന വലിയ പട്ടികയാണ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
തിരുവനന്തപുരം: ഒടുവില് ജംബോ പട്ടികയുമായി എഐസിസി കേരളത്തിലെ കോണ്ഗ്രസ് ഭാരവാഹികളെ നിശ്ചയിച്ചെങ്കിലും പൊട്ടലും ചീറ്റലും തീരുന്നില്ല. എന്നാല് പതിവു പോലുള്ള പൊട്ടിത്തെറികള് ഉണ്ടായില്ലെന്നതില് നിന്ന് ഗ്രൂപ്പ് മാനേജര്മാര് തൃപ്തരാണെന്ന സൂചനയാണ് വരുന്നത്. താന് നല്കിയ ഏക പേരു വെട്ടിയതില് പരസ്യ അതൃപ്തി മുതിര്ന്ന നേതാവ് കെ മുരളീധരന് പ്രകടിപ്പിച്ചതൊഴിച്ചാല് മുതിര്ന്ന നേതാക്കളാരും പട്ടികയ്ക്കെതിരെ പരസ്യ പ്രതികരണത്തിനു തയ്യാറായില്ല.
അതേസമയം യൂത്ത് ഔട്ട് റീച്ച് സെല്ലിൻ്റെ ദേശീയ കണ്വീനര് സ്ഥാനത്തു നിന്നു മാറ്റിയതിനു പിന്നാലെ കെപിസിസി പട്ടികയില് നിന്നു കൂടി തന്നെ തഴഞ്ഞുവെന്ന പരിഭവത്തിലാണ് ചാണ്ടി ഉമ്മന്. എഐസിസി പോഷക സംഘടനകളുടെ ഔട്ട് റീച്ച് സെല്ലുകളെല്ലാം നേരത്തെ പിരിച്ചു വിട്ടതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് ഔട്ട് റീച്ച് സെല്ലും പിരിച്ചു വിട്ടതെങ്കിലും പിതാവ് ഉമ്മന്ചാണ്ടിയുടെ ഓര്മ ദിനത്തില് ഈ വിവരം മാധ്യമങ്ങള്ക്കു ചോര്ത്തി നല്കിയത് ആസൂത്രിതമാണെന്ന് ചാണ്ടി ഉമ്മന് കരുതുന്നു.
മനഃപൂര്വം തന്നെ അവഹേളിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ ഷാഫി പറമ്പില്-രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് ടീമാണ് ഇതിനു പിന്നിലെന്ന് ചാണ്ടി കരുതുന്നു. ഏതാനും അടുത്ത സഹപ്രവര്ത്തകരുമായി ഇക്കാര്യം ചാണ്ടി പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതാണ് പുതുപ്പള്ളിയില് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാധ്യമങ്ങളോട് വൈകാരികമായി പ്രതികരിക്കാന് കാരണം. ഈ പ്രതികരണം ഷാഫി-മാങ്കൂട്ടത്തില് ഗ്രൂപ്പുകളെ ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു എന്നതും വ്യക്തമാണ്.
പുതിയ പട്ടികയ്ക്കു മുന്പുണ്ടായിരുന്ന ഭാരവാഹികളില് ജനറല് സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന മര്യാപുരം ശ്രീകുമാറിനെ നിലനിര്ത്തണമെന്ന് കെ മുരളീധരന് ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും പട്ടിക വന്നപ്പോള് മര്യാപുരം ഔട്ട്. ഇതാണ് മുരളീധരനെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത്. ഇപ്പോള് ശബരിമല സംരക്ഷണ യാത്രയുടെ കാസര്കോട് നിന്നുള്ള മേഖലാ ക്യാപ്റ്റൻ കൂടിയാണ് മുരളീധരന്.
മുരളീധരനെ നേതൃത്വം എങ്ങനെ അനുനയിപ്പിക്കും എന്ന് കണ്ടറിയേണ്ടതാണ്. ഡല്ഹി കേന്ദ്രമാക്കി പ്രവര്ത്തിച്ചിരുന്ന ഷമാ മുഹമ്മദും പുനഃസംഘടനയില് അതൃപ്തി പരസ്യമാക്കി. കഴിവ് ഒരു മാനദണ്ഡമാണോ എന്നായിരുന്നു ഷമയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്. പുനഃസംഘടനയില് ഏറ്റവുമധികം ഭാരവാഹികളെ ലഭിച്ചത് കെസി വിഭാഗത്തിനാണ്.
വൈസ് പ്രസിഡൻ്റും ജനറല് സെക്രട്ടറിയുമായി 21 പേര് കെസി വിഭാഗത്തിനുണ്ട്. തൊട്ടു പിന്നില് 15 ഭാരവാഹികളുമായി ചെന്നിത്തല ഗ്രൂപ്പുണ്ട്. എ ഗ്രൂപ്പിന് 16 ഭാരവാഹകളും കെ സുധാകരന് നാല് പേരെയും ലഭിച്ചു. വിഡി സതീശന് ഒരു ഭാരവാഹിയെയും തൻ്റെ വിഭാഗമായി അവകാശപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിലും എട്ട് പേര് പ്രകടമായ സതീശന് വിഭാഗക്കാരാണ് എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.
ടി ശരത്ചന്ദ്രപ്രസാദ്, എം ലിജു, എഎ ഷുക്കൂര്-വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ്മാർ. ടോമി കല്ലാനി, ഇബ്രാഹിംകുട്ടി കല്ലാര്, പി മോഹന്രാജ്, ജ്യോതികുമാര് ചാമക്കാല, രമണി പി നായര്, ഫില്സണ് മാത്യു, കെ നീലകണ്ഠൻ, ഐ കെ രാജു, കെഎ തുളസി, ഫിലിപ്പ് ജോസഫ്, പിടി അജയ്മോഹന്, ഇ സമീര്-ജനറല് സെക്രട്ടറിമാര്.
എ വിഭാഗം
എം വിന്സെൻ്റ്-വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ്. ബിഎ അബ്ദുൾ മുത്തലിബ്, ആര്യാടന് ഷൗക്കത്ത്, സോണി സെബാസ്റ്റിയന്, സി ചന്ദ്രന്, എസ് അശോകന്, കെഎല് പൗലോസ്, എംഎ വാഹിദ്, ഹക്കിം കുന്നില്, എ ഷാനവാസ് ഖാന്, ചന്ദ്രന് തില്ലങ്കേരി, പി ജര്മ്മിയാസ്, കെഎസ് ഗോപകുമാര്, കെവി ദാസന്, അന്സജിതാ റസ്സല്, സൈമണ് അലക്സ്.
കെസി വിഭാഗം
മാത്യു കുഴല്നാടന്, ഡി സുഗതന്, രമ്യ ഹരിദാസ്, റോയ് കെ പൗലോസ്, ജയ്സണ് ജോസഫ്-വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ്. പഴകുളം മധു, എംഎം നസീര്, പിഎം നിയാസ്, നെയ്യാറ്റിന്കര സനല്, പിഎ സലീം, കെപി ശ്രീകുമാര്, ജോസി സെബാസ്റ്റിയന്, എംപി വിന്സെൻ്റ്, എംജെ ജോബ്, മണക്കാട് സുരേഷ്, അനില്അക്കര, എംആര് അഭിലാഷ്, കറ്റാനം ഷാജി, വിദ്യാബാലകൃഷ്ണൻ, ലക്ഷമി ആര്, സോണിയഗിരി-ജനറല് സെക്രട്ടറിമാര്.
വിഡി സതീശന് വിഭാഗം
ഹൈബി ഈഡന്, പാലോട് രവി, വിടി ബല്റാം, വിപി സജീന്ദ്രന്-വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ്. ദീപ്തി മേരി വര്ഗീസ്, കെഎസ് ശബരീനാഥന്, കെപി നൗഷാദലി, ബിആര്എം ഷഫീര്-ജനറല് സെക്രട്ടറി.
കെ സുധാകരന് വിഭാഗം
കെ ജയന്ത്, ടിയു രാധാകൃഷ്ണൻ, ജോസ് വള്ളൂര്, വി ബാബു രാജ്-ജനറല് സെക്രട്ടറിമാര്
ഒളിയമ്പുമായി കെ മുരളീധരൻ
ജോസ് വെള്ളൂരിനെ കെപിസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആക്കിയതിൽ ഒളിയമ്പുമായി കെ മുരളീധരൻ. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സഹായിച്ചതാണല്ലോ, അപ്പോൾ അവർക്ക് സ്ഥാനം നൽകണമല്ലോയെന്ന് മുരളീധരൻ ഏറ്റുമാനൂരിൽ പറഞ്ഞു. കെപിസിസി വിശ്വാസ സംരക്ഷണ യാത്രക്കിടെ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
തൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റിനെ നേരിട്ട് വിളിച്ച് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലമായതിനാൽ പരസ്യ ചർച്ചയ്ക്ക് ഇല്ല. ഹൈക്കമാൻഡ് തീരുമാനിച്ച പട്ടിക അന്തിമമാണ്. പരാതിയുള്ളവർ ഹൈക്കമാൻഡിനെ അറിയിക്കണമെന്നും മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു.
