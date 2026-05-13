കേരളത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയാര്? ഹൈക്കമാൻഡിൻ്റെ നിർണായക പ്രഖ്യാപനം ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പെന്ന് സൂചന

എംഎൽഎമാരുടെ വ്യക്തിപരമായ താത്പര്യങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ കാഴ്ചപ്പാടുകളും പരിഗണിച്ചാകും അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കുക

രമേശ് ചെന്നിത്തല, വിഡി സതീശൻ, കെസി വേണുഗോപാൽ (Special Arrangement)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 13, 2026 at 6:28 AM IST

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഇന്നറിയാമെന്ന് പ്രതീക്ഷ. നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയ ശേഷം എഐസിസി ആസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്ന നിർണായക യോഗത്തിന് ഒടുവിലാകും പ്രഖ്യാപനം. ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് ഹൈക്കമാൻഡ് അന്തിമ തീരുമാനം പുറത്തുവിട്ടേക്കും. കൂടുതൽ എംഎൽഎമാരുടെ ശക്തമായ പിന്തുണ കെ സി വേണുഗോപാലാണെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന സൂചന. ഇതോടെ പുതിയ സർക്കാർ രൂപീകരണ നടപടികൾ വേഗത്തിലാകും. ഭരണമാറ്റം ജനങ്ങളിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് നൽകുന്നത്.

നിരീക്ഷകരുടെ റിപ്പോർട്ട്
പുതിയ നിയമസഭാംഗങ്ങളുമായി നടത്തിയ മാരത്തൺ ചർച്ചകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അടങ്ങിയ റിപ്പോർട്ട് ഹൈക്കമാൻഡ് നിരീക്ഷകർ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെയ്ക്ക് നേരിട്ട് കൈമാറി. ഈ റിപ്പോർട്ടിലാണ് കെ സിക്ക് വ്യക്തമായ മുൻതൂക്കമുള്ളത്. എംഎൽഎമാരുടെ വ്യക്തിപരമായ താത്പര്യങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ കാഴ്ചപ്പാടുകളും പരിഗണിച്ചാകും അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കുക. റിപ്പോർട്ടിലെ ഓരോ വിവരവും ഖർഗെ വിശദമായി പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. ഇതിന് ശേഷം മുതിർന്ന നേതാക്കളായ സോണിയ ഗാന്ധി, രാഹുൽ ഗാന്ധി തുടങ്ങിയവരുമായി അദ്ദേഹം നിർണായക ചർച്ച നടത്തും.

എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. മുതിർന്ന നേതാക്കൾ തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയം ഡൽഹിയിൽ വേഗത്തിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെയുടെ ഡൽഹിയിലെ വസതിയിലാണ് നിർണായക യോഗങ്ങൾ നടക്കാൻ സാധ്യത. നിരീക്ഷകരായ മൂന്ന് മുതിർന്ന നേതാക്കളും ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് വിശദാംശങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കും.

കെ സിക്ക് വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷം
മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർന്നുകേട്ട വിവിധ പേരുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിന്തുണ സ്വന്തമാക്കിയത് കെ സിക്കാണ്. വിഡി സതീശൻ, രമേശ് ചെന്നിത്തല എന്നിവരാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർന്നുകേട്ട മറ്റു പേരുകൾ. ഭൂരിഭാഗം എംഎൽഎമാരും രഹസ്യ വോട്ടെടുപ്പിലും പാർട്ടി വേദികളിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരാണ് നിരീക്ഷകരോട് നിർദേശിച്ചത്. നീണ്ട നാളത്തെ ഭരണപരിചയവും താഴെത്തട്ടിലുള്ള മികച്ച സംഘാടന മികവും കെ സി വേണുഗോപാലിന് അനുകൂല ഘടകമായി മാറി. സംസ്ഥാനത്തെ മറ്റു മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിരീക്ഷകർ പ്രത്യേകം ചോദിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു. പാർട്ടിയെ ഒറ്റക്കെട്ടായി മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ കഴിയുന്ന മികച്ച ഒരു നേതാവ് തന്നെയെത്തണം എന്നാണ് ഭൂരിപക്ഷ അഭിപ്രായം.

അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ പൂർണമായി ഒഴിവാക്കാൻ നേതാക്കൾക്കിടയിൽ സമവായ ശ്രമങ്ങളും ഡൽഹി കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഉജ്ജ്വല വിജയത്തിന് ശേഷം സർക്കാരിനെ നയിക്കാൻ കഴിവുള്ളയാളെ കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് ഹൈക്കമാൻഡിന് മുന്നിലുള്ള വലിയ വെല്ലുവിളി. എന്നാൽ ഭൂരിപക്ഷ അഭിപ്രായം കെ സിക്ക് അനുകൂലമായതിനാൽ കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാകുമെന്നാണ് പാർട്ടി വൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചന.

അതേസമയം, പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനം വൈകരുതെന്ന കർശന നിലപാടിലാണ് കേന്ദ്ര നേതൃത്വം. എത്രയും വേഗം ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം നടത്തി സത്യപ്രതിജ്ഞാചടങ്ങുകളിലേക്ക് കടക്കാനാണ് ഹൈക്കമാൻഡ് നിർദേശം. ഭരണപരമായ അനിശ്ചിതാവസ്ഥ ഒഴിവാക്കാൻ ഇത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ഇതിനായുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ തലസ്ഥാനത്ത് പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഹൈക്കമാൻഡിൻ്റെ അന്തിമ തീരുമാനം വന്നാലുടൻ തന്നെ പുതിയ നിയമസഭാകക്ഷി നേതാവ് ഗവർണറെ കണ്ട് സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ ഔദ്യോഗികമായി അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കും. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പുറമെ പുതിയ മന്ത്രിസഭയിലെ പ്രാതിനിധ്യം സംബന്ധിച്ചും പ്രാരംഭ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. മുന്നണിയിലെ പ്രധാന ഘടകകക്ഷികളുമായുള്ള കൂടിയാലോചനകളും ഉടൻ തന്നെ പൂർത്തിയാക്കാൻ ഹൈക്കമാൻഡ് നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സംസ്ഥാനത്തെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരും നേതാക്കളും വലിയ ആവേശത്തിലാണ് ഈ പ്രഖ്യാപനത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നത്. കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള പുതിയ സർക്കാർ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ അധികാരമേൽക്കാനാണ് സാധ്യത. ഇതിനായി ലോക്‌ഭവനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തീയതികൾ നിശ്ചയിക്കാനുള്ള നടപടികളും പുരോഗമിക്കുന്നു. പുതിയ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുന്നതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

മികച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ അധികാരത്തിൽ എത്തിയ പുതിയ ഭരണ നേതൃത്വം വരുന്നതോടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ വേഗത്തിലാകുമെന്ന് ജനങ്ങളും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സത്യപ്രതിജ്ഞാചടങ്ങുകൾ ചരിത്ര സംഭവമാക്കി മാറ്റാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം. വലിയ ജനപങ്കാളിത്തം ചടങ്ങുകളിൽ ഉറപ്പാക്കാൻ കീഴ്ഘടകങ്ങൾക്ക് നിർദേശം നൽകി കഴിഞ്ഞു. ഉച്ചയോടെ എഐസിസി ആസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഇത് സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകും.

