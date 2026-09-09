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പുനലൂർ താലൂക്കാശുപത്രിയിലെ നവജാത ശിശുവിൻ്റെ മരണം; ചികിത്സാ പിഴവെന്ന് കുടുംബം, ഡോക്‌ടര്‍ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയെന്നും ആരോപണം

ഇന്ന് പുലർച്ചെയോടെയാണ് കുഞ്ഞ് മരിക്കുന്നത്. ചികിത്സാ പിഴവ് മൂലമാണ് കുഞ്ഞ് മരിച്ചതെന്നാണ് ബന്ധുക്കളുടെ ആരോപണം.

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Punalur Taluk Hospital Operation Theatre (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 9, 2026 at 6:21 PM IST

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കൊല്ലം: പുനലൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രസവത്തിനിടെ നവജാത ശിശു മരിച്ചു. പുനലൂർ സ്വദേശികളായ അനൂപ് - ശ്രുതി ദമ്പതികളുടെ കുഞ്ഞാണ് മരിച്ചത്. ചികിത്സ പിഴവാണ് കുഞ്ഞിൻ്റെ മരണത്തിന് കാരണമെന്നാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ ആരോപണം.

പ്രസവ തീയതി അടുത്തതിനെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ശ്രുതിയെ പുനലൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ ഇന്ന് പുലർച്ചെയോടെ അടിയന്തര ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് അമ്മയും കുഞ്ഞും സുഖമായിരിക്കുന്നുവെന്ന് അറിയിച്ചെങ്കിലും നാല് മണിയോടെ കുഞ്ഞ് മരിച്ചുവെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.

അതേസമയം ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയത് ശ്രുതിയുടെ ഭർത്താവായ അനൂപിനെയോ ബന്ധുക്കളെ അറിയിക്കാതെ ആണെന്നും ചികിത്സാ പിഴവ് സംഭവിച്ചത് മൂലമാണ് കുഞ്ഞ് മരിച്ചത് എന്നുമാണ് ബന്ധുക്കളുടെ ആരോപണം. ചികിത്സ നടത്തിയ ഡോക്‌ടർ ജിഷ 2500 രൂപ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയെന്നും കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ അനൂപ് പറഞ്ഞു.

പ്രസവത്തിനിടെ നവജാത ശിശു മരിച്ചു (ETV Bharat)

ഇന്നലെ രാവിലെ നാല് മണിക്ക് എൻ്റെ ഭാര്യയെ ഓപ്പറേഷൻ തീയേറ്ററിലേക്ക് കയറ്റി. എന്നാൽ ഭർത്താവായ എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പേപ്പറിൽ ഒപ്പിട്ട് വാങ്ങിയിട്ടില്ല. ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ഡോക്‌ടറെ കാണാൻ ഡോക്‌ടറുടെ മുറിയിൽ പോയപ്പോൾ 2,500 രൂപ ഞാൻ കൈക്കൂലി കൊടുത്തു. പണം നൽകിയപ്പോൾ പേടിക്കാൻ ഒന്നുമില്ലെന്നും സുഖപ്രസവമോ സിസേറിയനോ നടക്കുമെന്നും ഡോക്‌ടർ പറഞ്ഞു. പ്രസവം കഴിയുന്നത് വരെ യാതൊരു പ്രശ്‌നങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങളോട് ഡോക്‌ടർ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും അനൂപ് പറഞ്ഞു.

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അതേസമയം ശ്രുതിക്ക് ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും പൊക്കിൾക്കൊടി പുറത്ത് വന്നതിനെ തുടർന്ന് അടിയന്തര ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തേണ്ടി വന്നുവെന്നുമാണ് ആശുപത്രി അധികൃതരുടെ വിശദീകരണം. ബന്ധുക്കളുടെ സമ്മതം വാങ്ങിയ ശേഷമാണ് ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയതെന്നും അധികൃതർ പറയുന്നു.

പ്രതികരണവുമായി മന്ത്രി ബിന്ദു കൃഷ്‌ണ:

ദൗർഭാഗ്യകാരമായ സംഭവം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി ബിന്ദു കൃഷ്‌ണ പറഞ്ഞു. എത്രയും പെട്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട് തേടി വിഷയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അപാകത ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ട നടപടികൾ എടുക്കും. വിഷയത്തിൽ അന്വേഷണത്തിനായി ഡിഎംഒയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയതായി മന്ത്രി അറിയിച്ചു.

ആശുപത്രിയിൽ ബന്ധുക്കൾ പ്രതിഷേധിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പൊലീസ് എത്തുകയും കുഞ്ഞിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്‌തു. കൂടുതൽ പരിശോധനയ്ക്കായി കുഞ്ഞിൻ്റെ മൃതദേഹം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. സംഭവത്തിൽ പുനലൂർ പൊലീസ് അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

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TAGGED:

NEW BORN BABY DEATH
KOLLAM PUNALUR TALUK HOSPITAL
MEDICAL NEGLIGENCE
KOLLAM INFANT DEATH
PUNALUR NEW BORN BABY DEATH

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