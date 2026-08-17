രാജഭരണത്തിൻ്റെ ഓർമപ്പെടുത്തൽ; അത്തച്ചമയത്തിൽ തിളങ്ങി ഷഹീർ കോയ തങ്ങൾ
ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന ജനപ്രതിനിധികൾ അത്തച്ചമയത്തിൻ്റെ സംഘാടകരായി എത്താറുണ്ടെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ രണ്ടര പതിറ്റാണ്ടായി അതിഥിയായി എത്തുന്ന ഏക വ്യക്തിയാണ് ഷഹീർ കോയ
Published : August 17, 2026 at 10:34 AM IST
എറണാകുളം: കാലങ്ങൾ മാറുകയും ഭരണാധികാരികൾ വഴിമാറുകയും ചെയ്തിട്ടും തൃപ്പൂണിത്തുറയിലെ അത്തച്ചമയ വേദിയിൽ കാൽനൂറ്റാണ്ടായി മാറാത്ത ഒരു മുഖമുണ്ട്. കൊച്ചി രാജവംശത്തിൻ്റെ മതേതര പാരമ്പര്യം നെഞ്ചേറ്റുന്ന നെട്ടൂർ ഷഹീർ കോയ തങ്ങൾ. കഴിഞ്ഞ 26 വർഷത്തിനിടെ 23 തവണയും നഗരസഭയുടെ വിശിഷ്ടാതിഥിയായി എത്തിയ അദ്ദേഹം ഇത്തവണയും അത്തം നഗറിലെ നിറസാന്നിധ്യമായി.
മഹാപ്രളയവും രണ്ട് കൊവിഡ് തരംഗങ്ങളും കാരണം മൂന്ന് വർഷങ്ങളിൽ അത്തച്ചമയാഘോഷം നടന്നിരുന്നില്ല. രാജഭരണകാലത്തെ സൈനിക പ്രൗഢിയിൽ നിന്ന് ജനകീയ ആഘോഷത്തിലേക്ക് വഴിമാറിയ അത്തച്ചമയ വേദിയിൽ തൻ്റെ പങ്കാളിത്തത്തിൻ്റെ കാൽനൂറ്റാണ്ട് പൂർത്തിയാക്കുകയാണ് ഷഹീർ കോയ തങ്ങൾ. വ്യക്തിപരമായ അസൗകര്യങ്ങൾ മാറ്റിവച്ചാണ് തൃപ്പൂണിത്തുറ നഗരസഭയുടെ ക്ഷണപ്രകാരം അദ്ദേഹം വേദിയിലെത്തിയത്. ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന ജനപ്രതിനിധികൾ അത്തച്ചമയത്തിൻ്റെ സംഘാടകരായി എത്താറുണ്ടെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ രണ്ടര പതിറ്റാണ്ടായി അതിഥിയായി എത്തുന്ന ഏക വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. ഈ സ്ഥിരസാന്നിധ്യം മതേതര കൂട്ടായ്മയുടെ മികച്ച ഉദാഹരണമാണെന്നും നാടിനോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തമായാണ് ഇതിനെ കാണുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള മതേതര പാരമ്പര്യം
കൊച്ചി രാജാക്കന്മാർ അത്തം നാളിൽ പ്രജകളെ കാണാൻ നടത്തിയിരുന്ന ഘോഷയാത്രയിൽ രാജാവിൻ്റെ പ്രത്യേക ക്ഷണപ്രകാരം നെട്ടൂർ തങ്ങൾ കുടുംബത്തിലെ പൂർവികർ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. സയ്യിദ് അബൂബക്കർ ബംബ് തങ്ങൾ, സയ്യിദ് മൗലാനാ ഹൈദ്രുസി തങ്ങൾ എന്നിവർ ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരുന്നവരാണെങ്കിലും രാജ്യനന്മ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാരുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു. 1949 വരെ നടന്ന രാജകീയ ഘോഷയാത്രകളിൽ നെട്ടൂർ തങ്ങന്മാർ സജീവമായി പങ്കെടുത്തിരുന്നതായി ഷഹീർ കോയ തങ്ങൾ ഓർമിച്ചു. ജനാധിപത്യ ഭരണക്രമം നിലവിൽ വന്ന ശേഷം അത്തച്ചമയം പുനരാരംഭിച്ചെങ്കിലും 2001 മുതലാണ് അതിഥിയായി നെട്ടൂർ തങ്ങളെ വീണ്ടും ക്ഷണിച്ചു തുടങ്ങിയത്.
2001ൽ താൻ ആദ്യമായി പങ്കെടുത്ത ഘോഷയാത്രയിൽ രാജകുടുംബത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധി, കരിങ്ങാച്ചിറ കത്തനാരുടെ പ്രതിനിധി, ചെമ്പിൽ അരയൻ്റെ പ്രതിനിധി എന്നിവർ ഒന്നിച്ച് അണിനിരന്നത് പഴയ രാജകീയ കാലത്തെ ഓർമിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഒരു ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസിയെന്ന നിലയിൽ സന്തോഷത്തോടെയാണ് താൻ ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. നാടിനെ ഒന്നാകെ ചേർത്തുനിർത്തുന്ന ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി സഹകരിക്കുന്നതിൽ തൻ്റെ വിശ്വാസം തടസമല്ലെന്നും ഇസ്ലാം മത സൗഹാർദമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
രാജവീഥികളിലെ പ്രൗഢിയിൽ നിന്ന് ജനകീയോത്സവത്തിലേക്ക്
സാമൂതിരിയുമായി നടന്ന വണ്ണേരി യുദ്ധത്തിലെ വിജയസ്മരണ പുതുക്കാനും രാജാവിൻ്റെ സൈനിക വീര്യം പ്രജകൾക്ക് മുന്നിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാനുമാണ് കൊച്ചി മഹാരാജാക്കന്മാർ അത്തച്ചമയത്തിന് തുടക്കമിട്ടത്. 1790 മുതൽ 1805 വരെ ഭരിച്ച ശക്തൻ തമ്പുരാൻ്റെ (രാമവർമ തമ്പുരാൻ) ഭരണകാലത്താണ് ഈ ഘോഷയാത്രയ്ക്ക് ഇന്നത്തെ പ്രൗഢമായ രൂപവും ജനകീയ അടിത്തറയും ലഭിച്ചത്. അത്തം നാളിൽ സർവാഭരണവിഭൂഷിതനായി രാജാവ് പ്രജകളെ കാണാൻ എഴുന്നള്ളുന്ന ചടങ്ങായിരുന്നു ഇത്. 1949 ജൂലൈ ഒന്നിന് തിരു-കൊച്ചി സംയോജനം നടക്കുന്നത് വരെ രാജകീയ അത്തച്ചമയം തൃപ്പൂണിത്തുറയിൽ മുടക്കമില്ലാതെ തുടർന്നു. 1949ൽ ശ്രീ പരീക്ഷിത്ത് തമ്പുരാൻ്റെ (വീരകേരള വർമ) കാലത്താണ് രാജഭരണത്തിന് കീഴിലെ അവസാന അത്തച്ചമയം നടന്നത്. രാജവാഴ്ച അവസാനിച്ചതോടെ ഈ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് താത്കാലികമായി തിരശ്ശീല വീണു.
പിന്നീട് 1961ൽ കേരള സർക്കാർ ഓണത്തെ സംസ്ഥാന ഉത്സവമായി പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ തൃപ്പൂണിത്തുറയിലെ പൗരാവലിയും സാംസ്കാരിക സംഘടനകളും ചേർന്ന് അത്തച്ചമയത്തിന് പുതുജീവൻ നൽകി. തുടർന്ന് 1980ൽ തൃപ്പൂണിത്തുറ മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിൽ രൂപീകൃതമായതോടെ സംഘാടന ചുമതല പൂർണമായും നഗരസഭ ഏറ്റെടുത്തു.
ഇന്ന് രാജകുടുംബത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യ പദവികളും ആചാരപരമായ പങ്കാളിത്തവും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുതന്നെ ജാതിമത ഭേദമന്യേ സർവജനങ്ങളും അണിനിരക്കുന്ന മതേതര സാംസ്കാരികോത്സവമായി ഇത് മാറി. രാജഭരണത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനമായിരുന്ന ഹിൽപാലസിൽ നിന്ന് അത്തം നഗറിൽ ഉയർത്താനുള്ള പതാക നഗരസഭ അധ്യക്ഷൻ ഇപ്പോഴും രാജകുടുംബത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയിൽ നിന്നാണ് ഔദ്യോഗികമായി ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത്. നാടിൻ്റെ ചരിത്രപ്രൗഢിയും മതേതര കൂട്ടായ്മയും ഒരുപോലെ വിളിച്ചോതുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ അത്തച്ചമയ ആഘോഷങ്ങൾ.
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കൊച്ചി മഹാരാജാവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഓണക്കാലത്ത് അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് പോലെ എല്ലാ സമുദായ സംഘടനകളെയും പ്രതിനിധികളെയും ചേർത്തുനിർത്തിക്കൊണ്ട് നടത്തുന്ന ചടങ്ങിൻ്റെ സ്മരണ നിലനിർത്തിയാണ് തൃപ്പൂണിത്തുറ മുനിസിപ്പാലിറ്റി അത്തച്ചമയ പരിപാടികൾ നടത്തിവരുന്നതെന്ന് ഷഹീർ കോയ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഓണക്കാലത്ത് രാജാവും പരിവാരങ്ങളും പൊതുജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുന്നതാണ് അത്തച്ചമയം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുമ്പോൾ കാരണവരായ നെട്ടൂർ തങ്ങൾ, കരിങ്ങാച്ചിറ കത്തനാർ, ചെമ്പിൽ അരയൻ എന്നീ മൂന്ന് പ്രതിനിധികളെയും ഒപ്പം കൂട്ടിയാണ് രാജാവ് എത്തിയിരുന്നത്. അതിൻ്റെ സ്മരണയിലാണ് ഈ പ്രതിനിധികളുടെ കുടുംബത്തിലെ തലമുറയിൽപ്പെട്ടവർ ഇന്നും അത്തച്ചമയത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
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