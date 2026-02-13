കൂറ്റന് മരങ്ങള്ക്കുമേല് നിരവധി കൂടുകള്; എണ്ണത്തില് വന് വര്ധനവ്, കണ്ണൂരിനും കാസര്കോടിനും മാത്രമുള്ള വെള്ളവയറന് പരുന്ത്
വെള്ളവയറൻ പരുന്തുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ വര്ധനവ്. കണ്ണൂര്, കാസര്കോട് ജില്ലകളിലായി 17 കൂടുകള് കണ്ടെത്തി.
Published : February 13, 2026 at 10:17 AM IST
കണ്ണൂർ: കേരളത്തിലെ വടക്കേ അറ്റത്തെ ജില്ലകളായ കണ്ണൂരിലും കാസര്കോടും വെള്ളവയറൻ പരുന്തുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ വന് വര്ധനവ്. പ്രജനന കാലത്തെ കൂടുകളുടെ സർവേയിലാണ് വെള്ളവയറൻ പരുന്തുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ വൻ വർധനയെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. രണ്ട് ജില്ലകളിലായി 17 നെസ്റ്റിങ് സൈറ്റുകളാണ് കണ്ടെത്തിയത്.
ഇതിൽ 10 എണ്ണം കാസർകോടും 7 എണ്ണം കണ്ണൂരിലുമാണ് എന്നതാണ് പ്രത്യേകത. മലബാർ അവയർനസ് ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സെൻ്റർ ഫോർ വൈൽഡ് ലൈഫ് (മാർക്), കണ്ണൂർ സോഷ്യൽ ഫോറസ്ട്രി ഡിവിഷനും കാസർകോട് ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്മെന്റ് എന്നിവയുടെ സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് വെള്ളവയറൻ കടൽ പരുന്തുകളുടെ സർവേ നടത്തിയത്.
കടലോരങ്ങളിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെയും കാറ്റാടി മരങ്ങളിലും ഉയരം കൂടിയ മരങ്ങളിലുമാണ് ഇവ കൂടുകൂട്ടുന്നത്. ജനുവരി, ഫെബ്രുവരി മാസങ്ങളിലാണ് ഇവ പ്രധാനമായും കൂട് വയ്ക്കുന്നതെന്ന് മാർക് പ്രവർത്തകനായ റോഷൻ പറയുന്നു. ആരോഗ്യകരമായ സമുദ്രത്തിന്റെയും തീരദേശ പരിസ്ഥിതിയുടെയും പ്രധാന സൂചകമായാണ് വെള്ളവയറൻ പരുന്തുകൾ വർത്തിക്കുന്നത്.
സംസ്ഥാനത്ത് കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലകളിൽ മാത്രമാണ് ഈയിനം പരുന്തുകൾ കൂടുകൂട്ടുന്നതായി കാണപ്പെടുന്നത്. സമീപ വർഷങ്ങളിൽ കൂടുകൂട്ടുന്നവയുടെ എണ്ണം കുറയുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ആശങ്കകൾ ഉയർന്നിരുന്നു. 1996ൽ 25 സജീവ നെസ്റ്റിങ് സൈറ്റുകൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം 13 സൈറ്റുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇൗ വർഷത്തെ വർധന പുരോഗതിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതായും നിരീക്ഷകർ പറയുന്നു.
കാസർകോട് കണ്ടെത്തിയവ പഴയ കൂടുകളാണ്. കണ്ണൂരിൽ പുതുതായി നാല് കൂടുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കാസർകോട് കണ്ടെത്തിയ കൂടുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ക്ഷേത്ര വളപ്പിലെ വൻ മരങ്ങളിൽ ആണ്. കണ്ണൂരിലെ കൂടുകൾ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും സ്വകാര്യ ഭൂമികളിലും തീരപ്രദേശങ്ങളിലുമാണ്.
അരയാൽ, മാവ്, ഏഴിലംപാല, കാറ്റാടിമരം തുടങ്ങിയ വലിയ മരങ്ങളിലാണ് കൂടുതലും പരുന്തുകൾ കൂടുകൂട്ടിയത്. ജനവാസ മേഖലയിൽ കൂടുകൂട്ടുന്ന ഇവയുടെ കൂടുകൾ സംരക്ഷിക്കുകയും ജനങ്ങളുടെ ഇടപെടലുകള് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്താൽ പ്രജനനകാലത്ത് വെള്ളവയറൻ കടൽ പരുന്തുകൾ ധാരാളമായി കൂടുകൂട്ടുമെന്നാണ് ഇവരുടെ കണ്ടെത്തൽ. പതിവിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായി കാട്ടാമ്പള്ളിയിലെ ഇലക്ട്രിക് ടവറിന് മുകളിലും ഒരു കൂട് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഡോ. റോഷ്നാഥ് രമേഷ് പറഞ്ഞു. ഒ.രാജീവൻ, ജോസ് മാത്യു എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സർവേ നടത്തിയത്.
വെള്ളവയറന് പരുന്ത്: അസിപിട്രിഡേ പക്ഷി കുടുംബത്തിൽപ്പെടുന്ന ഒരിനം പ്രാപ്പിടിയനാണ് വെള്ളവയറൻ കടൽപ്പരുന്ത്. ഹലീറ്റുസ് ലെകൊഗസെർ എന്നതാണ് ശാസ്ത്ര നാമം. ജന്മ സ്ഥലം ഇന്ത്യയാണെങ്കിലും ദക്ഷിണേഷ്യയിലേയും ഓസ്ട്രേലിയയിലേയും കടൽതീരങ്ങളിലും നദീതീരങ്ങളിലും വെള്ളവയറൻ കടൽപ്പരുന്തിനെ കാണാം.
