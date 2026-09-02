നേപ്പാള് പ്രളയം: അമ്മയെ കണ്ടെത്താന് ഡിഎന്എ സാമ്പിള് നല്കി മക്കള്, കേന്ദ്ര സഹായം തേടി കുടുംബം
നേപ്പാളില് കാണാതായ സുനന്ദ മണിരാജിനെ കണ്ടെത്താന് ഡിഎന്എ സാമ്പിള് നല്കി മക്കള്. 22നാണ് സുനന്ദ നേപ്പാളിലേക്ക് തിരിച്ചത്. യുകെയില് നിന്നുള്ള 16 അംഗ സംഘത്തിനൊപ്പമായിരുന്നു യാത്ര. സംഘത്തെ കുറിച്ച് നിലവില് യാതൊരു വിവരവുമില്ല.
Published : September 2, 2026 at 8:23 PM IST
കൊല്ലം: നേപ്പാളിലെ മിന്നല് പ്രളയത്തില് കാണാതായ കൊല്ലം സ്വദേശി സുനന്ദ മണിരാജന്റെ കുടുംബം ഡിഎന്എ പരിശോധനയ്ക്ക്. യുകെയില് സ്ഥിര താമസമാക്കിയ സുനന്ദയുടെ മക്കളായ മീരയും സുമിയുമാണ് ഡിഎന്എ സാമ്പിളുകള് നല്കിയത്. കാണാതായ സുനന്ദയെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിന്റെ സഹായവും തേടിയിട്ടുണ്ട് കുടുംബം.
കഴിഞ്ഞ 40 വര്ഷമായി സുനന്ദ യുകെയിലാണ് താമസം. എന്നാല് കൈലാസ് മാനസസരോവര് യാത്രക്കായിട്ടാണ് നേപ്പാളിലെത്തിയത്. ഓഗസ്റ്റ് 22നാണ് സുനന്ദ യുകെയില് നിന്നും നേപ്പാളിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചത്. 16 പേരടങ്ങുന്ന സംഘത്തിലെ ഏക മലയാളിയാണ് സുനന്ദ.
സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്ന 16 പേരെ കുറിച്ചും നിലവില് യാതൊരു വിവരവും ഇല്ല. നേപ്പാളിലെത്തിയതിന് പിന്നാലെ ഓഗസ്റ്റ് 25നാണ് സുനന്ദ അവസാനമായി കുടുംബവുമായി ഫോണില് സംസാരിച്ചത്.
നേപ്പാളിലെ തകിടം മറിച്ച പ്രളയം: ഓഗസ്റ്റ് 26നാണ് നേപ്പാള് അപ്രതീക്ഷിത മിന്നല് പ്രളയത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. രാവിലെ 9:15 ഓടെയായിരുന്നു ദുരന്തം. ടിബറ്റ് - നേപ്പാൾ അതിർത്തിയിലുള്ള ഭോട്ടെകോഷി നദിയില് വന് ജലപ്രവാഹം ഉണ്ടാകുകയായിരുന്നു. നേപ്പാൾ-ടിബറ്റ് അതിർത്തിയിലെ മഞ്ഞുപാളിയും പാറയും ഇടിഞ്ഞുവീണതാണ് പ്രളയത്തിന് കാരണമായത് എന്നാണ് വിലയിരുത്തല്. റസുവ, നുവാകോട്ട്, ധാഡിംഗ് ജില്ലകളെയാണ് പ്രളയം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിച്ചത്. അപകടത്തില് 1,100ലധികം ആളുകൾ മരിക്കുകയും ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ കാണാതാവുകയും ചെയ്തു.
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44 പേര് കേരളത്തിലെത്തി: മിന്നല് പ്രളയത്തിന് പിന്നാലെ നേപ്പാളില് കുടുങ്ങിയവരില് 44 പേര് സുരക്ഷിതരായി നാട്ടില് തിരിച്ചെത്തി. നോര്ക്ക റൂട്സ് ഹെല്പ് ഡെസ്ക്കില് സഹായത്തിനായി രജിസ്റ്റര് ചെയ്തവരാണ് നാട്ടില് തിരിച്ചെത്തിയത്. കണ്ടെത്തിയവരില് ഇനിയും രണ്ട് പേര് നാട്ടിലെത്താനുണ്ട്. അതില് ഒരാള് വെള്ളിയാഴ്ച നാട്ടിലെത്തും. അതേസമയം നിലവില് ആറ് പേരെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ലഭിക്കാനുള്ളത്. പ്രളയ സമയത്ത് ചൈന-നേപ്പാള് അതിര്ത്തി മേഖലകളിലായിരുന്നു ഇവരെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം.
മൃതദേഹം കൈമാറാനുള്ള നടപടികള്ക്ക് തുടക്കം: മിന്നല് പ്രളയത്തില് പൊലിഞ്ഞ വിദേശികളുടെ മൃതദേഹം കൈമാറാനുള്ള നടപടികള് ആരംഭിച്ചതായി കാഠ്മണ്ഡുവിലെ ഇന്ത്യന് എംബസി അറിയിച്ചു. നേപ്പാള് പൊലീസിന്റെ വെബ്സൈറ്റില് നല്കിയിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളും വിവരണങ്ങളും കാണാതായവരുടെ ബന്ധുക്കള്ക്ക് പരിശോധിക്കാം. അതിനായി nepalpolice.gov.np എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദര്ശിക്കാം. മൃതദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞാല് അത് നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള നടപടികള് ഇന്ത്യന് എംബസി വഴി സാധ്യമാക്കും. പ്രദേശിക അധികാരികളുമായി എംബസി പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഏകോപിപ്പിക്കും.
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