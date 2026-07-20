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'അയാളിത് അനുഭവിക്കണം, ചെന്താമരയുടെ വധശിക്ഷയില്‍ സന്തോഷമെന്ന്': സുധാകരൻ്റെ മക്കൾ

കൊടുംകുറ്റവാളിക്ക് നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന പരമാവധി ശിക്ഷ ലഭിച്ചതിൽ ഇരകളുടെ കുടുംബവും പൊലീസും സംതൃപ്‌തി രേഖപ്പെടുത്തി.

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സുധാകരൻ്റെ മക്കൾ , പ്രോസിക്യൂട്ടർ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 20, 2026 at 7:30 PM IST

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പാലക്കാട്: കേരളക്കരയെ നടുക്കിയ നെന്മാറ പോത്തുണ്ടി ഇരട്ടക്കൊലപാതകക്കേസിൽ പ്രതിയായ 61കാരൻ ചെന്താമരയ്ക്ക് പാലക്കാട് അഡിഷണൽ സെഷൻസ് കോടതി വധശിക്ഷ വിധിച്ചു. 2025 ജനുവരി 27ന് അയൽവാസിയായ സുധാകരനെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രായമായ അമ്മ ലക്ഷ്‌മിയെയും ക്രൂരമായി വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസ് 'അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമാണെന്ന്' വിലയിരുത്തിയാണ് കോടതി ഈ അന്തിമ വിധി പ്രസ്‌താവിച്ചത്. വധശിക്ഷയ്ക്ക് പുറമെ 20 ലക്ഷം രൂപ പിഴയടക്കാനും ഈ തുക സുധാകരൻ്റെ മക്കൾക്ക് നൽകാനും കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. പ്രതി പിഴയടച്ചില്ലെങ്കിൽ 3 വർഷം അധിക തടവ് അനുഭവിക്കണം. തുക നൽകാൻ പ്രതിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ സഹായം നൽകണമെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചു.

ചെന്താമരയുടെ വിധിയിലെ പ്രതികരണങ്ങൾ (ETV Bharat)

'അയാൾ ഇത് അനുഭവിക്കണം'; കണ്ണീരോടെ സുധാകരൻ്റെ മക്കൾ

കോടതി വിധി പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ വൈകാരികമായ പ്രതികരണമാണ് കൊല്ലപ്പെട്ട സുധാകരൻ്റെ മക്കൾ നടത്തിയത്. "ഇപ്പോഴും അയാൾക്ക് ഒരു മുഖഭാവവും ഇല്ല, അയാൾക്ക് ഒരു പേടിയുമില്ല. വധശിക്ഷ കിട്ടിയതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. അയാൾ ഇത് അനുഭവിക്കണം," സുധാകരൻ്റെ മക്കൾ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

'ചെന്താമരയ്ക്ക് അർഹമായ ശിക്ഷ ലഭിച്ചു'; പ്രോസിക്യൂട്ടർ

പ്രതിക്ക് തിരുത്തപ്പെടാനോ റിഹാബിലിറ്റേഷനോ ഉള്ള യാതൊരു സാധ്യതയും ഇല്ലായിരുന്നുവെന്നും കൽപ്പിച്ച് കൂട്ടി ചെയ്‌ത കൊലപാതകമാണെന്ന കോടതി കണ്ടെത്തൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീതി ഉറപ്പാക്കിയെന്നും പ്രോസിക്യൂട്ടർ അഡ്വ. എംജെ വിജയകുമാർ പറഞ്ഞു

'അന്വേഷണം കുറ്റമറ്റതായിരുന്നു'; എസ്.പി അബ്‌ദുൽ റഹീം
കേസിലെ മാതൃകാപരമായ വിധിയെ സ്വാഗതം ചെയ്‌തുകൊണ്ട് പാലക്കാട് എസ്‌പി അബ്‌ദുൽ റഹീം രംഗത്തെത്തി. "അന്വേഷണം തികച്ചും കുറ്റമറ്റതായിരുന്നു. സംഭവം നടന്നതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഒളിവിൽ പോയ പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു. വളരെ ആസൂത്രിതവും വ്യവസ്ഥാപിതവുമായ രീതിയിലാണ് അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് പോയത്. പ്രോസിക്യൂഷൻ്റെ ശക്തമായ ഇടപെടലുകൾ കൂടിയായപ്പോഴാണ് കോടതിയിൽ നിന്ന് ഇത്തരമൊരു പരമാവധി ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിഞ്ഞതെന്ന്" അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

വിധിയിൽ എതിർപ്പ്; ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്ന് പ്രതിഭാഗം

അതേസമയം കോടതി വിധിക്കെതിരെ ശക്തമായ വിയോജിപ്പുമായി പ്രതിഭാഗം അഭിഭാഷകൻ രംഗത്തെത്തി. പ്രതിഭാഗത്തിന് കേസ് നടത്തുന്നതിൽ യാതൊരു വീഴ്‌ചയും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. "കോടതി തെളിവുകൾ വിശകലനം ചെയ്‌തതിൽ വലിയ പോരായ്‌മ ഉണ്ടെന്നാണ് കരുതുന്നത്. വിധിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ശക്തമായ എതിർപ്പുണ്ട്, ഞങ്ങൾ ഇതിനെതിരെ ഹൈക്കോടതിയിൽ അപ്പീൽ ഫയൽ ചെയ്യും. ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് അനുകൂലമായ വിധി കിട്ടുമെന്ന പൂർണ വിശ്വാസമുണ്ട്," എന്ന് പ്രതിഭാഗം അഭിഭാഷകൻ പ്രതികരിച്ചു.

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പ്രതി പശ്ചാത്താപമില്ലാത്ത 'സീരിയൽ കില്ലർ': കോടതി

കേസ് പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെ പ്രതിഭാഗം ഉന്നയിച്ച എല്ലാ വാദങ്ങളെയും കോടതി പൂർണമായി തള്ളി. പ്രതിക്ക് മാനസിക പ്രശ്‌നങ്ങളില്ലെന്ന് സൈക്കോളജി, സൈക്യാട്രി റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇരകളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് യാതൊരുവിധ പ്രകോപനവും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും, പ്രതിക്ക് മാനസാന്തരപ്പെടാനുള്ള യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ലെന്നും കോടതി വിലയിരുത്തി. മുത്തശ്ശിയെക്കൂടി കൊലപ്പെടുത്തിയതോടെ മക്കൾക്ക് അതിജീവിക്കാനുള്ള അവസരം പ്രതി ഇല്ലാതാക്കിയെന്നും കോടതി വിധിന്യായത്തിൽ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.

കൊലപാതകം ജാമ്യം ലംഘിച്ച്; ഭീതി പരത്തിയ പശ്ചാത്തലം

2019ൽ ഇതേ കുടുംബത്തിലെ സജിതയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ ചെന്താമരയ്ക്ക് നേരത്തെ ജീവപര്യന്തം തടവ് ലഭിച്ചിരുന്നതാണ്. ഈ കേസിൽ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ ശേഷമാണ് സജിതയുടെ ഭർത്താവ് സുധാകരനെയും അമ്മയെയും ഇയാൾ വീണ്ടും കൊലപ്പെടുത്തിയത്. പ്രതി കോടതി മുറിയിൽ വച്ച് "ഞാൻ ഗാന്ധിയല്ല, ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ വെറുതെ വിടില്ല" എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറ്റകൃത്യത്തെ ന്യായീകരിച്ചതും പ്രതി പുറത്തിറങ്ങിയാൽ ഇരകളുടെ മക്കൾക്ക് വലിയ ഭീഷണിയാണെന്ന പ്രൊബേഷൻ ഓഫിസറുടെ റിപ്പോർട്ടും വധശിക്ഷ വിധിക്കാൻ കോടതിയെ പ്രേരിപ്പിച്ചു.

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TAGGED:

SUDHAKARAN LAKSHMI MURDER
PALAKKAD COURT DEATH PENALTY
CHENTHAMARA SERIAL KILLER
CHENTHAMARA CASE
NENMARA TWIN MURDER CASE

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